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Опубликованы новые кадры из фильма «Чужой: Ромул» от режиссёра «Не дыши»

Опубликованы новые кадры из фильма «Чужой: Ромул» от режиссёра «Не дыши»
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Редакция издания Entertainment Weekly опубликовала два свежих кадра из фильма «Чужой: Ромул» — новой картины по культовой научно-фантастической вселенной.

Лента расскажет историю исследовательской станции «Ромул» корпорации «Вейланд-Ютани», заброшенной сотни лет назад. Группа из шести человек во главе с девушкой Рейн и её братом-андроидом Энди отправятся в путешествие с целью добыть давно потерянное оборудование и нажиться на нём. К своему несчастью, им предстоит встретиться и сразиться с инопланетными созданиями — Чужими.

В фильме сыграли Кейли Спейни («Мейр из Исттауна»), Изабела Мерсед (The Last of Us), Арчи Рено («Тень и кость»), Дэвид Джонссон Фрэй («Индустрия») и другие актёры. Хоррор поставил режиссёр «Не дыши» Федерико Альварес.

Мировая премьера картины состоится 16 августа.

Новые кадры

Фото: Entertainment Exclusive/20th Century Studios

Фото: Entertainment Exclusive/20th Century Studios

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