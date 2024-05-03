Вышел ТВ-трейлер фантастического триллера «Атлас» с Дженнифер Лопес

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Компания Netflix опубликовала ТВ-трейлер фантастического триллера «Атлас» с Дженнифер Лопес. В видео показали взрыв космического корабля и приземление огромного робота.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Картина расскажет об исследовательнице по имени Атлас Шеферд. Главной героине приходится объединить усилия с искусственным интеллектом, чтобы выследить сбежавшего робота, с которым она разделяет загадочное прошлое.

Ко всему прочему, в актёрский состав вошли Симу Лю («Шан-Чи»), Стерлинг К. Браун («Американское чтиво»), Марк Стронг («Игра в митиацию») и другие артисты. Режиссёром выступил Брэд Пейтон («Рэмпейдж»), а сценаристом — Арон Эли Колейт («Герои»).

Премьера фильма состоится 24 мая с субтитрами на русском языке. Лента будет доступна для просмотра в стриминговом сервисе Netflix.