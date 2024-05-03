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Павел Дуров назвал «Вонку» своим любимым фильмом 2023 года

Павел Дуров назвал «Вонку» своим любимым фильмом 2023 года
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На этой неделе основатель «Телеграма» Павел Дуров опубликовал новый пост. В нём он назвал «Вонку» с Тимоти Шаламе своим любимым фильмом 2023 года. По словам создателя мессенджера, ему больше по душе картины, показывающие воодушевляющие истории успеха.

Я никогда не смотрю фильмы ужасов и предпочитаю картины, в которых показываются воодушевляющие истории успеха («Вонка» стал для меня фаворитом прошлого года).

Напомним, «Вонка» рассказывает о судьбе юного Вилли Вонки до того, как он открыл свою фабрику. Режиссёром ленты выступил Пол Кинг («Приключения Паддингтона»). В мировом прокате картина собрала $ 632 млн и стала одним из главных рождественских фильмов последних лет.

Премьера «Вонки» состоялась в декабре 2023 года.

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