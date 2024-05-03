Близняшки из Atomic Heart получат фигурку — продажи начнутся осенью

Издатель Atomic Heart, компания Focus Entertainment, представила фигурку Близняшек в ограниченном тираже. При этом точное количество экземпляров не уточняется.

Высота фигурки составит 30 сантиметров. Сами Близняшки выполнены из высококачественной смолы. Их создали в позе балерин.

Видео доступно на YouTube-канале Focus Entertainment Community. Права на видео принадлежат Focus Entertainment.

Цена статуэтки — $ 189. Продажи стартуют осенью.

Atomic Heart, благодаря которым прославились Близняшки, или даже можно сказать наоборот, доступна на всех актуальных платформах. Игра получила в основном положительные отзывы от геймеров и критиков. Больше всего игру хвалили за интересный сюжет и соответствующий антураж в стиле альтернативной версии СССР.