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Близняшки из Atomic Heart получат фигурку — продажи начнутся осенью

Близняшки из Atomic Heart получат фигурку — продажи начнутся осенью
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Издатель Atomic Heart, компания Focus Entertainment, представила фигурку Близняшек в ограниченном тираже. При этом точное количество экземпляров не уточняется.

Высота фигурки составит 30 сантиметров. Сами Близняшки выполнены из высококачественной смолы. Их создали в позе балерин.

Видео доступно на YouTube-канале Focus Entertainment Community. Права на видео принадлежат Focus Entertainment.

Цена статуэтки — $ 189. Продажи стартуют осенью.

Atomic Heart, благодаря которым прославились Близняшки, или даже можно сказать наоборот, доступна на всех актуальных платформах. Игра получила в основном положительные отзывы от геймеров и критиков. Больше всего игру хвалили за интересный сюжет и соответствующий антураж в стиле альтернативной версии СССР.

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