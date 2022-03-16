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Тест: больше любишь играть на ПК или на консолях?

Тест: ты ПК-боярин или консольщик?
Артём Ращупкин
Тест: ты ПК-боярин или консольщик?
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Насколько необычны твои предпочтения?

Игровое сообщество уже давно разделилось на два лагеря, однако в современных реалиях эти границы постепенно размываются. Издатели всё чаще обращают внимание на другие платформы, за что в основном стоит благодарить Microsoft и Sony. Американцы покупают игровые студии пачками, из-за чего накачивают Game Pass контентом, а японцы просто начали выпускать свои избранные эксклюзивы на компьютерах. Раньше мысли о том, что ПК-боярин сможет оценить God of War или Uncharted, вызывали, скорее, смех. Теперь это реальность.

Мы подготовили небольшой тест, пройдя который можно выяснить, какой лагерь вам всё же ближе. Предпочитаете играть за компом и собрали огромную библиотеку в Steam или же кайфуете от мягкого дивана и геймпада PS5? Давайте выясним.

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