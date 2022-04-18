Мы разобрали тизер фильма «Тор: Любовь и гром» и объяснили непонятные моменты

Сегодня Marvel Studios внезапно опубликовала первый тизер фильма «Тор: Любовь и гром». Сам по себе ролик небольшой и длится всего полторы минуты. Однако за это время показали несколько любопытных деталей, а в самом конце тизера засветилась Натали Портман в образе Могучего Тора. Обо всём этом мы поговорим в этом материале, а также объясним, причём тут Стражи Галактики и что за Новый Асгард.

Стоит отметить, что события ленты «Тор: Любовь и гром» развернутся после битвы с Таносом во «Мстителях: Финал» и грядущего сиквела «Доктора Стрэнджа». Есть вероятность, что в «Мультивселенной безумия» уделят время новому приключению Тора или хотя бы оставят сцену после титров.

Итак, Тор стал членом Стражей Галактики и отправился вместе с командой бороздить космос. Пришло время новой главы.

Что показали в трейлере?

В самом начале ролика мельком показали жизнь Тора: от детства до настоящего возраста. Затем бог размышляет о своём предназначении и пытается узнать, кто он на самом деле такой. Этот кадр сменяет фрагмент с потолстевшим Тором, который, вероятно, решается взять себя в руки после событий «Финала» и вернуть себе прежнюю мощь и красоту. У него это получается, поскольку в следующих фрагментах показывают Тора в форме.

Рядом с Тором, кстати, Корг. Его впервые показали в «Торе: Рагнарёк»

Похоже, именно в начале нам мельком покажут, как Тор постепенно приходил в форму, а затем, вернувшись к силам, будет помогать Стражам Галактики решать проблемы жителей разных уголков вселенной. В какой-то момент Тор с новой командой прибудет в Новый Асгард. Судя по кадрам, он процветает.

Новый Асгард появился после того, как Суртур уничтожил прошлый Асгард в фильме «Тор: Рагнарёк». Его основали на Земле. Место лидера Нового Асгарда заняла Валькирия. Судя по кадрам, ей не очень нравится вся эта политическая муть.

Ещё в трейлере стоит обратить внимание на Рассела Кроу в роли Зевса и местный Олимп. Самого актёра не показали — можно увидеть его только со спины и с молнией в руках. Насколько важную роль в сюжете сыграет персонаж Кроу, неизвестно.

По поводу города Зевса есть два варианта. Либо это тот самый Олимп, либо Marvel Studios создала абсолютно другое место, которым также руководит Зевс. В какой-то момент ленты главные герои прибудут в это место. Возможно, в поисках помощи.

Кончается трейлер самым эпичным кадром. В конце можно увидеть Натали Портман в образе Джейн Фостер, которая стала Могучим Тором со склеенным Мьёльниром. Сам бог грома и молний, похоже, не ожидал увидеть свою возлюбленную.

Отметим, что Мьёльнир был уничтожен Хелой ещё в «Рагнарёке», а в «Финале» он появился из прошлого — и после Капитан Америка вернул его. Похоже, Мьёльнир у Джейн Фостер как раз из «Рагнарёка».

Почему Джейн Фостер вообще стала новым Тором? Как она смогла поднять Мьёльнир?

При написании сценария блокбастера авторы обращались к комиксам Marvel. Больше всего создателей вдохновила серия The Mighty Thor, в которой женская версия Тора и появилась впервые. В выпуске Тора лишили права быть достойным Мьёльнира, однако как раз потом появилась Джейн Фостер и стала Могучим Тором.

Как это произошло? Мир нуждался в новом Торе, достойном и сильном духом человеке, способном защищать невинных. В комиксах Джейн проходила курс лечения от рака. При каждом перевоплощении в Могучего Тора вся химиотерапия, направленная на борьбу с раком, обнуляется.

В итоге получилось так, что сама по себе Джейн Фостер медленно умирала, поскольку не могла дать отпор болезни, однако в образе нового Тора героиня была могущественной и помогала людям. В киновселенной Marvel этот момент обыграли иначе, ведь Тор не становился недостойным и не терял власть над Мьёльниром. Также появление Фостер может говорить о том, что она послужит отличной заменой привычному Тору. Возможно, на героиню уже строят планы и хотят сделать её лидером будущих составов героев (как было в комиксах).

Что в фильме делают Стражи Галактики?

После просмотра трейлера сложилось впечатление, что главными героями наряду с Тором выступят Стражи Галактики. Вполне логично, поскольку бог грома и молний вместе с новой командой бороздит просторы вселенной. Ещё раз напомним, что после «Финала» Тор больше не входит в состав Мстителей. В трейлере персонаж заявил, что «его геройские дни подошли к концу».

Актуальный состав Стражей Галактики

Звёздный лорд

Тор

Небула

Грут

Ракета

Дракс

Мантис

Также важно отметить, что четвёртый «Тор» станет очень важным фильмом для третьих «Стражей Галактики», поскольку в триквеле в последний раз представят нынешний состав команды. То есть, либо потом он кардинально изменится, либо в фильме стоит ждать смерти главных героев. Также можно быть уверенными, что Стражи Галактики помогут Тору и Джейн Фостер в финальной битве против антагониста.

Кто будет главным злодеем?

Известно, что ключевую злодейскую роль исполнит Кристиан Бейл. Он воплотит образ Горра, которого в комиксах называют Убийцей богов. Этот персонаж ни раз сталкивался с Тором, однако в киновселенной Marvel это произойдёт впервые. Горр — сильнейшее существо, которого с самого детства ненавидит всех богов. За свою жизнь он убил множество богов.

Как и Тор, Горр обладает сверхчеловеческой силой, выносливостью и фактическим бессмертием. Также Убийца богов способен манипулировать материей, а ещё он мастерски владеет своим мечом из симбиота под названием Некросворд. Считается, что именно им Горр убивал богов и напитал меч их силами. Ранее в сети появилось изображение игрушки по фильму. С помощью фото можно разглядеть Горра, поскольку его до сих пор так и не показали.

Фильм выйдет летом, но премьера в России под вопросом

Мировая премьера картины состоится 8 июля, а в России выход намечен на 7 число. С нынешней ситуацией не ясно, доберётся ли блокбастер Marvel Studios до российских кинотеатров. Режиссёром фильма выступил Тайка Вайтити, и его стиль узнаваем с первых секунд трейлера. Главные роли исполнили: Крис Хемсворт, Тесса Томпсон, Натали Портман, Крис Пратт, Дэйв Батиста, Карен Гиллан, Кристиан Бейл и другие.

Скорее всего, на май или июнь Marvel Studios приготовили полноценный трейлер и множество постеров. Рекламная кампания блокбастера только набирает обороты, однако до премьеры осталось меньше 81 дня. Ещё фильм масштабно переснимали, возможно, добавляя новые сцены или меняя уже существующие. Ходили слухи, что ленту даже отложат на 2023 год, но этого не произошло. Будем надеяться, что посмотрим ленту на больших экранах со всем миром.