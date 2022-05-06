Новый «Тетрис»? Обзор Dorfromantik — шикарной инди для созерцания и релакса

Возможно, вам известна настольная игра «Каркассон». Если нет, краткая суть: у вас есть квадратные клеточки с дорогами, замками и церквями. Их надо ставить на стол так, чтобы они стыковались согласно правилам. У кого самые красивые и грамотно выстроенные владения, тот и победил.

Dorfromantik, по сути, видеоигровая адаптация этой концепции. Только вместо квадратных клеток — шестиугольники-гексы, а вместо замков — европейская деревушка. Концепт довольно простой, но при этом гениальный.

Это идеальный пример игры, которая может стать «убийцей времени» наряду с классикой вроде «Тетриса» и 2048.

В начале игры вам даётся набор гексов с самым разным наполнением: обычная земля, лес, дома, реки, железные дороги. Вы выкладываете их на стол, стыкуя друг с другом. Можно ставить абы как, а можно стараться размещать их по смыслу: лес к лесу, поле к полю и так далее. За это вам дают больше очков. Можно пойти ещё дальше и пытаться строить красиво: делить территорию на зоны, разграничивать застройку леса и домов по разным частям карты.

Звучит очень просто, если не примитивно. Но всё же постройка малополигональных домиков и лесов затягивает не на шутку — и тому есть причины.

Во-первых, эстетика: Dorfromantik выглядит мило и красиво. За ней просто очень приятно наблюдать — как благодаря вашему планированию маленький пригород растёт из ничего. С рощицами, полями с мельницами, речками с кораблями и, конечно же, могучими железными дорогами с паровозиками, которые ездят туда-сюда по своим маленьким паровозным делам. Медитативный саундтрек поддерживает тёплую и добрую атмосферу — будто вы ребёнок с огромной коробкой деталей от конструктора, который строит свою выдуманную страну на полу гостиной.

Во-вторых, краткосрочные и долгосрочные задачи — секрет успеха любой 4Х-стратегии, который отлично прижился в маленькой головоломке. Основная ваша задача: набрать как можно больше очков, пока гексы не закончились. Новые можно получить за мини-задания — удачные комбинации нужных гексов. Ещё бывают отдельные режимы, где есть другие условия (например, достигнуть наибольшего количества очков всего за 150 гексов вместо бесконечности), но основная цель одна: набить побольше очков, пока детали вашего конструктора не закончатся.

Очень похоже на главное правило «Тетриса»: заработать как можно больше очков на уничтожении геометрических фигур, пока они не достигнут потолка экрана.

Но в Dorfromantik есть ещё промежуточные цели — гексы с заданиями. У некоторых земель, которые вы выкладываете на стол, есть указание в виде числа. Оно обозначает, сколько ещё похожих элементов надо пристыковать, чтобы получить бонусные баллы. Таким образом, игра побуждает вас строить осмысленно: вдруг прилетит задание на 30 пшеничных полей? А у вас как раз заранее уже есть целая ферма, потому что вы заранее разместили все пшеничные шестиугольники в одном удобном месте.

Кроме того, на границах карты есть особо сложные задания, добраться до которых — отдельная задачка. За их выполнение, как и за достижения в главном меню, открываются новые декоративные объекты. Например, не обычный лес, а со зверушками. Не пустая железная дорога, а с поездом. Не скучное поле, а с фермой. Так как в игре нет какого-то доната или иных механик, кроме созидания, украшения для вашего пригорода — лучший и единственный стимул чего-то достигать.

Dorfromantik на деле — игра очень маленькая, и особо много о ней не скажешь. Она интересна тем, как довольно простая идея может надолго увлечь. В нашем мире ещё можно придумать что-то увлекательное без множества механик и комплексных систем — и при этом предельно понятное для игроков любого уровня навыка.

Это не громкий блокбастер, но всё же знаковая для жанра игра. Она интересна как уникальный концепт, который большие ААА-игры себе позволить не могут. В Dorfromantik нет ролевых элементов, прокачки, мультиплеера, сражения, какого-то сюжета, десятков ненужных механик и важных моральных выборов. Это буквально игра про то, как вы строите домики и выращиваете леса так, чтобы это было красиво. Всё. Кроме этого, ничего больше нет. И это весело. В этом и сила этой видеоигры — быть увлекательной, интересной и конкурентоспособной с минимумом механик, сосредоточившись лишь на своей основной идее.

Если вы устали от бесконечных шутеров, «взрослых» игр и соревновательных шутеров, то Dorfromantik имеет шансы стать любимчиком. Обычная, милая и очень добрая игра, способная помочь убить время, отдохнуть от всего или просто расслабиться под видео или кино на втором мониторе. Редкий пример того, что видеоигра может быть интересной без убийств, превозмогания, конфликтов, соревнования и гринда.

Только чистое созидание, медитация и маленькие паровозики. Привет, «Тетрис».

Что понравилось

Милый малополигональный стиль и медитативная музыка

Размеренный и очень интересный геймплей.

Невозможно оторваться.

Что не понравилось