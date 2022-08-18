Огромный экран, ёмкая батарея и 120 Гц за 22 000 рублей. Разбираем TECNO Camon 19 Pro

Почти 10 часов на игры и около 20 часов на фильмы и сериалы!

Представьте себе доступный телефон с полным набором всех нужных функций для активных юзеров и киноманов примерно за 22 000 рублей? Сложно или даже невозможно? Ещё бы! Именно поэтому на сцену выходит компания TECNO со своим Camon 19 Pro.

Сама компания позиционирует новинку скорее как устройство для съёмки фото и видео, однако на деле оно отлично подойдёт и для тех, кто любит в дороге поиграть или посмотреть сериал или фильм.

Давайте как раз и поговорим об этих особенностях.

Аккумулятор

Тут очень ёмкая батарея на 5000 мАч — её хватит на сутки плотной работы, а при более спокойном сценарии использования заряжать придётся вообще к концу второго дня. В идеальных условиях его хватит почти на десять часов в лёгких играх, а на воспроизведение кино или сериалов почти в два раза больше времени.

Для экономии энергии можно включить 60 Гц или адаптивный режим Фото: YouTube-канал GSMArena

Дисплей

У Camon 19 Pro большой и удобный экран — аж 6,8 дюйма с разрешением 1080х2460. Плотность пикселей отличная — 335 ppi. На борту IPS-матрица с поддержкой 120 Гц, благодаря чему всё выглядит очень плавно и куда приятнее глазу, чем дисплеи со стандартной «герцовкой», даже если они стоят куда бóльших денег.

Так выглядит видео на смартфоне Фото: YouTube-канал GSMArena

Производительность

Устройство работает на свежем 12-нанометровом процессоре Mediatek Helio G96 с восемью ядрами. Это быстрая и надёжная система на кристалле, которая без проблем будет осуществлять стабильную работу всего смартфона. Лёгкие игры будут летать на нём, тогда как более требовательным придётся снизить настройки графики — но это мелочи на фоне преимуществ.

3D-гонки? Легко Фото: YouTube-канал GSMArena

Эргономика

За счёт размера Camon 19 Pro им попросту очень удобно пользоваться — смотреть или играть. Для фильмов и сериалов большой экран позволяет не вглядываться в детали, а комфортно наблюдать за происходящим. Для игр всё ещё проще: смартфон удобно лежит в руке, а размеры экрана дают возможность всё же смотреть на происходящее в какой-нибудь PUBG или Fortnite, а не закрывать весь экшен пальцами из-за экранных кнопок.

Задняя панель смартфона Фото: YouTube-канал GSMArena

Оперативная память

Тут уже восемь гигабайт оперативной памяти — с головой должно хватить практически на любые задачи. Но если понадобится ещё, можно выделить дополнительные пять гигабайт виртуальной «оперативки». Зачем кому-то может понадобиться целых 13 ГБ скоростной памяти на смартфоне — хороший вопрос.

Что ещё интересного?

Если собрать всё перечисленное воедино, то за 22 тыс. рублей человек получает большой и удобный телефон, на котором благодаря ёмкой батарее можно долго смотреть кино или играть на неплохом экране. Кстати, про него.

Кого-то может смутить, что TECNO отказалась от какого-нибудь бюджетного AMOLED или OLED-дисплея в пользу старого-доброго IPS, однако китайцы явно принимали решение обдуманно. Да, при желании в Camon 19 Pro можно было уместить условный AMOLED, но какого качества? Вряд ли кто-то захочет пользоваться плохим OLED вместо хорошего IPS. В рамках бюджета выбор сделан верный.

У смартфона есть такая интересная «модульная» расцветка Фото: YouTube-канал Oscarmini

Ещё немаловажно отметить собственную оболочку HIOS 8.6 на базе Android 12. Он приятный, чистый, без лишних нагромождений — важная деталь. При этом у смартфона есть и свои уникальные особенности вроде специальных игрового и детского режимов, а также дополнительные функции вроде встроенного переводчика.

Кстати, а ещё бренд пошёл против современных трендов и добавила разъем для проводных наушников — ненавистники беспроводных гарнитур и любители низкой задержки звучания (а в играх это очень важно) явно оценят подобный подарок от китайского производителя.

Давайте кратко пройдёмся и по остальным интересным деталям:

У Camon 19 Pro действительно хорошие камеры — обычный довольно широкий объектив и телеобъектив с двойным увеличением. Да, полноценного «ширика» нет.

Обычная и камера с двойным увеличением Фото: YouTube-канал GSMArena

Сам смартфон выглядит попросту стильно и куда дороже — дизайнерам отдельное почтение. Экран при этом плоский.

Для зарядки используется USB Type-C с поддержкой быстрой зарядки (33 Вт). Всего за 60 минут он заряжается с нуля до 100%.

Две камеры Фото: YouTube-канал GSMArena

В итоге

TECNO Camon 19 Pro — уникальный смартфон. За свои деньги китайцы предлагают весомый набор возможностей и наполнение, которое не все в такой комплектации готовы предложить даже за куда более серьёзные деньги. Найти ему аналоги хотя бы в похожей комплектации сложно — скорее даже невозможно. Надо ли напоминать, что производители умудрились реализовать в смартфоне дисплей с поддержкой 120 Гц!