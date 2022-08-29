Сериал по «Властелину колец» может выступить на уровне трилогии фильмов. Это мы ждём!

До начала сериала по вселенной «Властелина колец», «Кольца власти», остаются считаные дни. К громкой премьере не без оснований многие относятся в лучшем случае настороженно — трейлеры выглядят как любой другой фэнтези-сериал, а высказывания создателей шоу скорее пугают, чем повышают интерес.

Премьера первых двух серий «Колец власти» состоится 2 сентября!

«Властелин колец: Кольца власти» (2022)

История создания

Летом 2017 года правообладатели «Властелина колец» начали искать телеканал для создания амбициозного сериала по мотивам культовой вселенной — главным кандидатом практически моментально стала Amazon. Во многом из-за личной любви главы компании Джеффа Безоса к бренду. В ноябре сделку закрыли, но у проекта не было буквально никого и ничего — в индустрии такое решение покупать права считали крайне рискованным.

Обычно перед покупкой у компании уже есть примерное представление, кто займётся созданием проекта и каким он будет. У Amazon было лишь желание снять что-то амбициозное и дорогое по «Властелину колец».

«Властелин колец: Кольца власти» (2022)

Компания предполагала, что на каждый сезон грядущего сериала, для которого всё ещё не нашли ни режиссёра, ни сценариста, уйдёт от $ 100 млн до $ 150 млн, а всего их будет около пяти. Но, учитывая все издержки, в Amazon готовились потратить на проект порядка $ 1 млрд — это сделало бы его самым дорогим сериалом в истории.

В 2018 году Amazon рассматривала различные идеи и даже хотела работать с Питером Джексоном, режиссёром трилогий «Властелина колец» и «Хоббита», но в итоге от этого отказались. Рассматривали возможности снять что-то про Арагорна, Гимли или Гендальфа, но в итоге остановились на задумке Джей Ди Пейна и Патрика Маккея.

Сериал про Вторую эпоху Средиземья за тысячелетия до событий трилогии «Властелин колец». Про появление Колец власти, про восхождение Саурона, про падение королевства Нуменор и последний союз эльфов и людей.

«Властелин колец: Кольца власти» (2022)

То, что заняло во «Властелине колец» пять минут, Пейн и Маккей хотели расширить до 50 часов сериала. По словам Маккея, они не хотели заниматься созданием какой-то истории во вселенной — они хотели эпическую сагу, достойную произведений самого Толкина.

Amazon согласилась, а Пейна и Маккея наняли для производства в июле 2018 года.

Год производства и место съёмок

Полноценная работа над сценарием началась в феврале 2019 года, но Amazon сразу приняла важное для сериала решение — сначала снять первые два эпизода, после чего уйти на многомесячный перерыв, чтобы детально изучить отснятый материал и лучше продумать последующую работу, параллельно занимаясь сценарием уже второго сезона прямо во время съёмок остальных серий первого сезона.

В июле 2019 года начался кастинг по всему миру, а первых актёров для сериала раскрыли уже в конце месяца. До конца года стало известно о множестве других артистов, которые стали частью проекта.

«Властелин колец: Кольца власти» (2022)

Съёмки сериала начались в феврале 2020 года в Новой Зеландии — там же, где снимали трилогии «Властелина колец» и «Хоббита». Страна за счёт прошлых фильмов прославилась по всему миру, поэтому правительству было крайне важно, чтобы новый грандиозный проект по вселенной снимали там же.

Закончить съёмки первых двух серий планировали до конца мая 2020-го, однако вскоре по миру прогремела пандемия коронавируса, и уже в середине марта Amazon приостановила все съёмки и скомандовала всем 800 участникам проекта сидеть дома. В итоге возобновить съёмки удалось только в начале мая 2020-го.

Неожиданная пауза дала возможность сценаристам и другим участникам проекта лучше подготовиться к производству. К примеру, финал первого сезона теперь более естественно перетекает во второй.

Съёмки оставшихся шести эпизодов первого сезона начали в конце сентября 2020-го, и они продлились ещё почти год — официально их закончили лишь 2 августа 2021 года. При этом многие участники команды, которые закончили работу куда раньше, не могли покинуть Новую Зеландию из-за ограничений на фоне пандемии.

Кто-то пробыл в стране почти два года, не имея никакой возможности покинуть её.

«Властелин колец: Кольца власти» (2022)

В итоге для второго сезона Amazon отказалась от съёмок в Новой Зеландии — новым местом съёмок стала Англия. Причин было несколько, но ключевая — Британия дешевле и удобнее. Да и сам Толкин вдохновлялся именно Великобританией при работе над своими произведениями, да и съёмки в Англии позволяли отправиться в ближайшие регионы Европы, если это потребуется.

Вдобавок многие из команды сериала не хотели возвращаться в Новую Зеландию, где были фактически заперты два года, да и правительство не шло навстречу. Никто из Amazon два года не мог приехать на съёмки, чтобы узнать статус проекта вживую. Это также наложило свой след.

Съёмки второго сезона должны начаться в октябре 2022 года.

«Властелин колец: Кольца власти» (2022)

В главных ролях

Эльфы

Роберт Арамайо — Эльронд

Бенджамин Уокер — Гиль-галад, верховный король нолдор в королевстве Линдон

Чарльз Эдвардс — Келебримбор, кузнец и создатель Колец власти

Морвед Кларк — Галадриэль, воительница

Исмаэль Крус Кордова — Арондир, лесной эльф из нандор.

«Властелин колец: Кольца власти» (2022)

Гномы

Оуайн Артур — Дурин IV, принц королевства Кхазад-дум

София Номвет — Диса, принцесса королевства Кхазад-дум

Максим Болдри — Исильдур, человек из нуменорцев.

«Властелин колец: Кольца власти» (2022)

Хоббиты

Ленни Генри — Садок Берроуз, старейшина племени мохноногов

Маркелла Кавена — Эланор Брэндифут

Меган Ричардс — Поппи Праудфеллоу

Дилан Смит — Ларго Брэндифут.

«Властелин колец: Кольца власти» (2022)

Люди

Назанин Бониади — Бронвин, целительница

Чарли Викерс — Халбранд

Сара Звангобани — Мэриголд Брэндифут

Синтия Аддай-Робинсон — Мириэль, королева-регент Нуменора

Тристан Гравелль — Фаразон, близкий советник Мириэли.

«Властелин колец: Кольца власти» (2022)

Трейлер сериала

Создатели сериала

Шоураннеры: Патрик Маккей и Джон Ди Пейн

Режиссёры: Уэйн Йип, Хуан Антонио Байона, Шарлотта Брандстром

Сценарий: Патрик Маккей, Джон Ди Пейн, Дженнифер Хатчинсон

Продюсер: Каллум Грин, Джейк Райс, Патрик Маккей, Джон Ди Пейн

Композитор: Беар Маккрири.