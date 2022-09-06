Как отличить ремейк от ремастера? Что это всё вообще такое

В свете выхода The Last of Us: Part 1 в интернете в очередной раз поднялось обсуждение — а можно ли считать новинку Naughty Dog ремейком? Или это ремастер? И что вообще означает одно, а что — другое? Это не первый раз, когда понимаются такие вопросы, поэтому мы решили подготовить эту короткую заметку.
Мы в «Чемпионате» придерживаемся довольно простой схемы, которая помогает нам легко определить техническую принадлежность каждого релизу к одной из категорий — ремейку или ремастеру.
DmC: Devil May Cry (2013)
Но в этом материале мы также расскажем ещё о трёх вариантах — перезапусках, переосмыслениях и переизданиях. Мы редко используем такие квалификации во время освещения материалов, поскольку они могут только усложнять понимание темы. Чаще всего их можно отнести к более общим терминам. Итак…
- Что такое ремейк игры
- Что такое ремастер игры
- Что такое переосмысление
- Что такое перезапуск
- Что такое переиздание
- В индустрии всё наперекосяк
Что такое ремейк игры
Если техническую игру начинают создавать заново, даже используя прежний дизайн уровней, записи диалогов и другие материалы оригинала, — это ремейк. Под «собирать заново» мы подразумеваем, что проект буквально воссоздают один к одному к оригиналу, привнося незначительные улучшения или изменения по части геймплея, масштабно улучшая визуальную часть, но в остальном не меняя ничего кардинально.
Spyro Reignited Trilogy
Перед нами те же самые игры, только воссозданные один к одному при помощи более новых технологий.
Что такое ремастер игры
Если за основу берётся уже существующая версия игры, для которой начинают просто улучшать существующие ассеты (улучшать текстуры, повышать детализацию моделей и тому подобное) — это ремастер. То есть игру как бы «реставрируют», беря за основу уже существующие файлы, а не создавая полностью новые.
Mass Effect Legendary Edition
Перед нами те же самые игры, только с улучшениями оригинальной графики.
Что такое переосмысление
Тут уже начинаются сложности, поскольку переосмысление для многих может быть ремейком. Но в нашем понимании, если разработчики начинают что-то менять в существующей истории — это именно переосмысление. То есть игру воссоздают с нуля, но вносят геймплейные и сюжетные изменения того или иного толка, которые могут кардинально менять игровой процесс, историю, акценты и тому подобное.
Можно даже сказать, что разработчики переосмыслений лишь берут за основу идеи оригиналов, как раз переосмысливая их — создавая полностью новую игру на основе предыдущего релиза.
Resident Evil 2 (2019)
Перед нами абсолютно новые игры, которые скорее вдохновляются оригиналами, нежели воссоздают их.
Что такое перезапуск
Перезапуски бывают разные — их делят на:
- полные перезапуски — когда новая игра абсолютно никак не связана с предыдущими. В каком-то смысле это как раз переосмысления;
Tomb Raider (2013)
- мягкие перезапуски — когда новая игра продолжает события предыдущих или её события разворачиваются в том же мире, что и предыдущая, однако она сильно отличается (геймплейно или сюжетно).
Mortal Kombat (2011)
Что такое переиздание
Это игры, которые в целом никак не улучшают дополнительно. Версия игры со всеми дополнениями со звучным названием «Издание Игра года» и тому подобное. В этот раздел также можно относить выпуск игры на новых платформах, если её особо не улучшают.
Dragon Age Инквизиция
В индустрии всё наперекосяк
В индустрии нет чёткого стандарта, что такое ремейк, а что — ремастер. К примеру, сама Blizzard называет Diablo 2: Resurrected ремастером. Как и Activision считает Crash Bandicoot N. Sane Trilogy и Spyro Reignited Trilogy, хотя по факту это ремейки — до такой степени, что разработчики воссоздавали их «на глаз».
При этом Capcom называет Resident Evil (2002), Resident Evil 2 (2019), Resident Evil 3 (2020) ремейками. Хотя по факту перед нами именно переосмысления классики, фактически полностью новые игры, взявшие из оригиналов лишь общую сюжетную канву, персонажей и место действия. Многое убрали, многое добавили.
Что особенно забавно, Sony вообще избегает квалификации The Last of Us: Part 1 — в маркетинговых материалах её не называют ни ремейком, ни ремастером. Ограничиваются формулировкой «Воссоздана для PS5».
«Воссоздана для PS5»
Мы же придерживаемся простого правила: ремейк — если технически игру создают с нуля, ремастер — если улучшается уже существующее в игре наполнение. Надеемся, это позволит вам хоть чуточку легче жить!
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