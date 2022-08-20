Кровавая война без победителя: что нас ждёт в громком сериале «Дом дракона»

Уже на днях стартует первый спин-офф нашумевшей «Игры престолов»: «Дом дракона» расскажет о событиях за много лет до распри Старков и Ланнистеров, когда «львы» и «львицы» начали сражаться за власть внутри дома.

Хоть гражданская война продлилась всего несколько лет, она оставила в руинах половину королевства, погибло множество глав домов, а сами Таргариены едва не закончились задолго до восстания Роберта Баратеона. Рассказываем о причинах конфликта — о его начале и чем всё закончилось в книжном первоисточнике.

Корни конфликта

Таргариены после успешной кампании Эйгона Завоевателя и его сестёр из ещё одного богатого дома превратились в полновластных властителей Семи королевств, впервые сев на железный трон. Исключение составлял только Дорн, который дольше всех цеплялся за свою независимость и был включён в состав страны после «Танца драконов».

Рейнира Таргариен Фото: HBO

Новая правящая династия продолжала жить по валирийским обычаям, пренебрегая андальскими. Кроме кровосмесительных браков, это проявлялось и в вопросе престолонаследия. Если Ланнистеры передавали власть строго по мужской линии, то Таргариены назначали наследников по своему усмотрению.

Стоило начаться серьёзному династическому кризису, как вольный порядок сломался, а Вестерос погряз в кровопролитной гражданской войне.

Предвестники «Танца драконов»

Четвёртый король Семи королевств Джейхейрис I за почти полувековое правление умудрился пережить двух своих сыновей. Для выбора преемника в 101 году после З.Э. был созван Великий совет, на котором лорды Вестероса установили чёткие правила наследования. Несмотря на бурную закулисную борьбу, на Железный трон сел Визерис I. Новому правителю досталось процветающее королевство, в котором он сумел сохранить мир. Вот только управлять огромным государством оказалось куда проще, чем разобраться с семейными распрями.

Долгое время единственной наследницей Визериса считалась его дочь Рейнира. В 105 г. после З.Э. король официально провозгласил её будущей правительницей, а сотни лордов и рыцарей поклялись в верности. Сама девочка с малых лет участвовала в обсуждении государственных дел и даже присутствовала на заседаниях Малого совета.

Деймон Таргариен Фото: HBO

Однако затем Визерис вздумал жениться во второй раз. Новой избранницей стала дочь десницы короля Отто Хайтауэра Алисента. И ей удалось то, что не получилось у предыдущей королевы — родить трёх здоровых сыновей: Эйгона, Эймонда и Дейрона. Как любая любящая мать, она начала отстаивать права своих детей на Железный трон.

Обострение отношений

Рождение Эйгона резко ухудшило прежде дружественные отношения Рейниры и Алисенты. Королевский двор быстро разделился на два противоборствующих лагеря. Сторонники принцессы именовалась «чёрными», а союзники королевы — «зелёными». Названия пошли от цвета платьев, в которые соперницы нарядились во время большого турнира в столице, посвящённого пятой годовщине второго брака короля.

Рейнира Таргариен и Алисента Хайтауэр Фото: HBO

Любовные похождения самой Рейниры также обострили их отношения. Принцессу выдали замуж за Лейнора Велариона, рассчитывая в том числе наладить потрескавшиеся отношения с влиятельным домом Веларионов. Вот только у мужа оказались «специфические» предпочтения, потому отцовство их троих детей часто подвергалось сомнению. Ходили слухи, что настоящим отцом Джейкериса, Люцериса и Джоффри был рыцарь и её защитник Харвин Стронг. Вскоре Лейнор погиб при таинственных обстоятельствах — его убийцу не нашли.

Такое стечение обстоятельств дало почту Алисенте и её отпрыскам почву для издевательств над Рейнирой и его детьми… Дело дошло до того, что Визерису пришлось запретить спорить и издеваться, угрожая отрезать языки каждому. Во время одной из таких стычек Люцерис Веларион, пусть и случайно, но выколол глаз Эймонду.

Глядя на всё накаляющиеся отношения, король отправил Рейниру править родовым имением на Драконий камень. Там принцесса вышла замуж за своего дядю Деймона Таргариена по прозвищу Порочный принц и родила ему сына Эйгона. Такой поворот Алисента восприняла как личное оскорбление, ведь её собственный сын уже носил это имя.

Поиск союзников

Визерис I умер во сне в 129 году, и Алисента утаила это от королевства, чтобы в спешке организовать коронацию сына Эйгона. Параллельно под контроль «зелёных» был взят Малый совет. Мастера над монетой лорда Бисбери как единственного несогласного с происходящим убили на месте. Такая же судьба постигла и остальных сторонников «чёрных» в столице.

Алисента Хайтауэр и Визерис Таргариен Фото: HBO

Только через неделю лорды Вестероса получили известия о смерти Визериса I и коронации Эйгона II. В ответ Рейнира созвала свой совет, где провозгласила себя истинной правительницей Семи королевств, а своего сводного брата и вдовствующую королеву – изменниками и бунтовщиками. Каждая из сторон стремилась заручиться поддержкой сильных союзников, не скупясь для этого на титулы и брачные обещания.

На сторону Рейниры встали вассалы Драконьего камня, главным из которых считался Корлис Веларион. Другой надёжной опорой стал её муж Деймон – амбициозный авантюрист, великолепный воин и опытный полководец, основатель восьмого королевства на Ступенях, организатор и бывший командующий Золотых плащей. Также притязания «чёрных» поддержали Речные земли, Север, часть Королевских земель, Долины Аррен и Простора, включая великие дома Арренов, Талли, Старков и Грейджоев.

На стороне Алисенты выступил Малый совет, включая её отца и десницы короля Отто Хайтауэра, лорда-командующего Королевской гвардией Кристона Коля и великого мейстера Орвила. В число самых важных союзников «зелёных» входили Баратеоны, Ланнистеры и Хайтауэры вместе с большей частью Простора. В какой-то момент им удалось привлечь даже Вольные города.

Корлис Веларион Фото: HBO

При этом великий дом Тиррелов умудрился остаться в стороне от конфликта, никак не препятствуя своим вассалам поддерживать ту или иную фракцию.

Война

Всего несколько лет войны едва не уничтожили как саму правящую династию, так и всё королевство в целом. В веренице кровавых сражений схлестнулись представители домов со всего континента. Перевес сил неоднократно переходил из рук в руки, а корону успели поносить сразу несколько претендентов. Геройство, отвага и верность отдельных личностей соседствовали с громкими стратегическими провалами других и круговоротом предательств. И «зелёные», и «чёрные» то и дело умудрялись на ровном месте терять важных союзников и тысячи солдат.

Вдобавок гражданская война не случайно вошла в историю как «Танец драконов». Это был последний конфликт, в котором активно использовались огнедышащие создания. Крылатые ящеры уничтожали армии, сжигали города и устраивали дуэли всадников прямо в воздухе. К концу войны большая их часть погибла, а некоторые исчезли в неизвестном направлении. На руках у Таргариенов остался только один дракон, а ещё несколько вылупилось после всех событий. Но все они были хилыми и чахлыми, потому и не прожили долго.

Деймон Таргариен Фото: HBO

Сам конфликт полнился жестокими и даже жуткими эпизодами: уничтожение маленького городка Тамблтон, «Рыбья кормёжка», «Мутное месиво», убийство старшего сына Эйгона II Джейхериса наёмниками на глазах у матери, обезумевшая толпа, разорвавшая ребёнка королевских кровей в клочья – это только часть тех неприглядных событий, что творились в те смутные времена.

Не меньшую беспощадность демонстрировали и сами Таргариены, чьё фамильное безумие проявилось во всей красе. Они с таким рвением убивали родственников, выслеживали предателей и уничтожали врагов, что к концу войны народ одинаково ненавидел обоих претендентов на Железный трон. Поэтому поступок Эйгона, скормившего Рейниру своему дракону на глазах у её сына, не должен вызывать удивления.

Несмотря на смерть Рейниры и Деймона, а также захват Королевской гавани сыном Алисенты, военное преимущество осталось за «чёрными». После разгрома Бороса Баратеона у «зелёных» фактически не осталось никаких союзников, в то время как против них надвигалось сразу несколько армий. Точку в противостоянии поставило таинственное отравление Эйгона II, после которого был подписан долгожданный мир.

Деймон Таргариен на Железном троне Фото: HBO

Новым правителем Семи королевств стал сын Рейниры Эйгон III, который женился на единственной дочери поверженного конкурента Джейхейре. А пока юный король взрослел, страной управлял регентский совет. Такое компромиссное решение не только удовлетворило обе партии, но и подчеркнуло то, что настоящих победителей в «Танце драконов» не оказалось.