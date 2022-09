Обзор Steelrising. Ждали Bloodborne на ПК?

Игры Spiders часто называют крепкими середняками. Французы выпускают неплохо нечто, которому всегда чего-то не хватает. К примеру, Greedfall хвалили за историю, квесты и диалоги, а вот бои и бессмысленная беготня многих вывели из себя.

Steelrising же должна была стать прорывом, первой игрой без критичных недостатков — но получилось ли? Сейчас расскажем!

Steelrising

Наше видео с обзором Steelrising. Посмотрите со звуком

История интригует

События Steelrising разворачиваются в Париже 1789 года. Людовик XVI правил так ужасно, что избавиться от него мечтал каждый француз. Чтобы подавить революцию, государь решился на дорогой эксперимент — он вложился в автоматонов и сделал из них армию. В итоге механические воины перебили гвардейцев, вырезали половину населения и оставили Париж гореть.

Впрочем, не всё потеряно. У королевы Марии-Антуанетты есть уникальный автоматон Эгида, который разумно мыслит, разговаривает и выражает преданность. Именно за Эгиду мы и будем играть. Задача — разобраться, что происходит в Париже, найти союзников и остановить беспредел.

В отличие от творений FromSoftware, сюжет тут подаётся прямо. Игрок будет разговаривать с выжившими, читать записки и наблюдать за катсценами — при этом в тексте и диалогах нет ни капли таинственности.

В журнале полно записок и сведений о мире

Назвать историю потрясающей не получится, однако вникать в неё интересно. Откуда Людовик взял автоматонов? Почему некоторые механизмы отличаются запредельной силой? Почему Эгида столь уникальна? Узнать ответы на все вопросы получится лишь в побочных квестах.

Максимальное удовольствие от сюжета получат геймеры, которые неплохо знают историю. Дело в том, что Людовик XVI и Мария-Антуанетта — реальные правители Франции, поставившие страну на колени, а Вокансон и правда придумал автоматонов, пусть и не таких навороченных. Ла Файет, Робеспьер и другие выдающиеся личности той эпохи тоже на месте.

Открытого мира в Steelrising нет — только набор локаций, по которым Эгида перемещается на карете

Если вы устали, что Миядзаки постоянно разговаривает загадками, а Париж времён Великой французской революции кажется вам интересным сеттингом, сюжет Steelrising не разочарует.

Казуальный Bloodborne в Париже

Steelrising — типичный подражатель Dark Souls. Эгида бегает по запутанным локациям, бьётся с опасными врагами, умирает с пары тычек, а после смерти имеет лишь один шанс вернуть утерянное добро. Разве что вместо костров здесь весталки, а лечиться приходится маслёнками.

Steelrising

Боёвка ближе всего к Bloodborne. Тут нет времени долго крутиться вокруг противников, а щиты практически бесполезны. Лучше делать ставку на стремительную атаку, а в обороне полагаться на уклонения. Когда на Эгиду с разных сторон летит толпа автоматонов, иначе не выжить — нужно по-быстрому прибить хотя бы парочку агрессоров.

Впрочем, это сложно лишь в теории. На деле Steelrising — одна из самых лёгких игр жанра.

Steelrising

Я люблю soulslike и прошёл не только игры Миядзаки, но и аналоги вроде Lords of the Fallen, The Surge и Remnant: From the Ashes. В процессе мне приходилось всегда полагаться не на собственные умения, а на терпение — там, где одни игроки быстро побеждали за счёт реакции, мой герой терпел десятки поражений и долго заучивал тайминги.

А вот Steelrising удалось пройти практически без смертей. Рядовые враги озадачивали только при первых встречах, а боссы лишь дважды умирали со второй попытки.

Поначалу такие машины шокируют, но со временем Эгида начинает выносить их без напряга

Дело в том, что бьют автоматоны неторопливо, набор атак быстро запоминается, а у Эгиды полно мощного оружия. Врагов можно рубить рапирой, расстреливать из замораживающего мушкета, закидывать гранатами и даже колотить огненным тараном. Вариантов много.

Плюс героиня быстро прокачивается. Душу можно вложить в характеристики вроде ловкости и прочности. Благодаря титану и бронзовым слиткам оружие становится мощнее. Катализаторы увеличивают эффективность лечения. К концу игры Эгида превращается в машину для убийства, перед которой пасует даже финальный босс.

Сложность Steelrising станет причиной жарких дискуссий. Кто-то назовёт казуальность недостатком, а кто-то с удовольствием пройдёт игру и поблагодарит Spiders за поблажки. Увы, в игре хватает других проблем, и оправдать их творческим замыслом уже не выйдет.

Steelrising

Главная проблема — самоповторы. К примеру, на первой локации Эгида повстречает самых простых автоматонов, которые лениво дерутся и неторопливо двигаются. Это подходящий враг для обучения, но те же самые мобы бродят даже на финальных уровнях. У них может быть одна дополнительная атака и усиление стихией, но суть остаётся прежней.

Это же касается и других врагов вроде копейщиков, автоматонов с гирями или механических собак. Они преграждают путь на первых локациях и бьются с Эгидой до самого конца.

Более того, разработчики могут неожиданно превратить рядового врага в босса (и наоборот) — при этом его поведение не меняется, только полоска здоровья становится больше. Обычно героиня разносит таких противников, не получив ни единицы урона.

Steelrising

Ещё одна проблема связана с повторным прохождением локаций. В Steelrising всего восемь уровней, каждый из которых можно пробежать за полтора часа. Чтобы задержать геймера, разработчики предлагают возвращаться на пройденные уровни и выполнять там новые поручения. При этом, если в рамках основного квеста на таких локациях открываются новые территории, то сайды вынуждают бегать по одним и тем же улочкам.

Плюс Spiders добавила в знакомую формулу классические элементы метроидвании. После побед над боссами Эгида открывает новые способности вроде рывка и крюка-кошки. Если решите собрать все наряды, клинки и расходники, придётся ещё раз заглянуть на стартовый уровень и забраться в ранее недоступные места.

Заблудиться в Steelrising невозможно. Компас всегда подскажет дорогу к цели

Впрочем, скромное число типов врагов и бэктрекинг не утомляют. Дело в том, что с базовым геймплеем всё отлично: уникального оружия много, анимации плавные, а хитбоксы честные. К примеру, в моём случае автоматоны ни разу не задели Эгиду, пока та стояла за стеной — FromSoftware такое и не снилось.

Spiders не придумала ничего нового, однако драться в Steelrising всё равно весело. Так что, если любите жанр, геймплей вряд ли огорчит.

Сплошная красота

С визуальным исполнением ситуация двоякая. Если оценивать качество текстур, игра выглядит простовато. Учитывая, что в минимальных требованиях каким-то образом затенялась аж RTX 2060, от движка ждёшь невиданных красот, однако их не видно. При этом железо реально нужно хорошее — если решите запустить новинку на условной GTX 1650 Ti, готовьтесь к слайд-шоу.

В пресс-версии не было критичных багов, однако досадных мелочей и визуальных косяков хватало

Впрочем, высокие требования и качество текстур легко простить. Всё благодаря Парижу, который нарисован очаровательно красиво. Эгида будет гулять по Версалю, Бастилии, Лувру, Люксембургскому дворцу и прочим узнаваемым местам — все они проработаны до мелочей.

Нет ничего прекраснее, чем выйти на парижскую площадь и полюбоваться большим костром. Пламя красиво отражается на лужах, вокруг бродят коварные автоматоны, а вдалеке виднеется полуразрушенная церквушка. В такие моменты художникам хочется пожать руку.

Steelrising

Дизайн локаций важен для soulslike. Жанр подразумевает, что герой будет часто умирать, откатываться к «костру» и заново бежать по знакомым коридорам. Если окружение утомляет, игру не спасёт даже отличный геймплей — так было с первой The Surge, где склады и лаборатории быстро начинали раздражать.

Тут у Steelrising всё хорошо — игру можно назвать одной из самых красивых в жанре. Пока Миядзаки продолжает паразитировать на своей необъяснимой любви к болотам, Spiders сделала интересной каждую локацию.

Даже район с шахтами выглядит хорошо

В Steelrising хватает проблем, однако благодаря прекрасным локациям и увлекательному геймплею проходить её весело. В подборке лучших игр в духе Dark Souls творение Spiders точно заняло бы одно из первых мест.

Понравилось

Затягивающий геймплей

Разнообразный арсенал

Изумительный Париж

Неплохой сюжет.

Не понравилось

Малое разнообразие врагов

Слишком простые боссы

Побочные задания без уникальных локаций

Завышенные системные требования на ПК.

P. S. Мы успели попробовать игру на ПК и PS5. Немного о консольной версии — доступно три режима работы (графика, разрешение и производительность). Первые два работают при 30 FPS и, если честно, кажутся абсолютно неиграбельными. Последний — со стабильными 60 FPS. При этом визуально разницу между ними заметить даже на 4К-телевизоре сложно.

Steelrising выходит 8 сентября на ПК, PS5 и Xbox Series.