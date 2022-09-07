Обзор Steelrising. Ждали Bloodborne на ПК?

Игры Spiders часто называют крепкими середняками. Французы выпускают неплохо нечто, которому всегда чего-то не хватает. К примеру, Greedfall хвалили за историю, квесты и диалоги, а вот бои и бессмысленная беготня многих вывели из себя.
Steelrising же должна была стать прорывом, первой игрой без критичных недостатков — но получилось ли? Сейчас расскажем!
Steelrising
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История интригует
События Steelrising разворачиваются в Париже 1789 года. Людовик XVI правил так ужасно, что избавиться от него мечтал каждый француз. Чтобы подавить революцию, государь решился на дорогой эксперимент — он вложился в автоматонов и сделал из них армию. В итоге механические воины перебили гвардейцев, вырезали половину населения и оставили Париж гореть.
Впрочем, не всё потеряно. У королевы Марии-Антуанетты есть уникальный автоматон Эгида, который разумно мыслит, разговаривает и выражает преданность. Именно за Эгиду мы и будем играть. Задача — разобраться, что происходит в Париже, найти союзников и остановить беспредел.
В отличие от творений FromSoftware, сюжет тут подаётся прямо. Игрок будет разговаривать с выжившими, читать записки и наблюдать за катсценами — при этом в тексте и диалогах нет ни капли таинственности.
В журнале полно записок и сведений о мире
Назвать историю потрясающей не получится, однако вникать в неё интересно. Откуда Людовик взял автоматонов? Почему некоторые механизмы отличаются запредельной силой? Почему Эгида столь уникальна? Узнать ответы на все вопросы получится лишь в побочных квестах.
Максимальное удовольствие от сюжета получат геймеры, которые неплохо знают историю. Дело в том, что Людовик XVI и Мария-Антуанетта — реальные правители Франции, поставившие страну на колени, а Вокансон и правда придумал автоматонов, пусть и не таких навороченных. Ла Файет, Робеспьер и другие выдающиеся личности той эпохи тоже на месте.
Открытого мира в Steelrising нет — только набор локаций, по которым Эгида перемещается на карете
Если вы устали, что Миядзаки постоянно разговаривает загадками, а Париж времён Великой французской революции кажется вам интересным сеттингом, сюжет Steelrising не разочарует.
Казуальный Bloodborne в Париже
Steelrising — типичный подражатель Dark Souls. Эгида бегает по запутанным локациям, бьётся с опасными врагами, умирает с пары тычек, а после смерти имеет лишь один шанс вернуть утерянное добро. Разве что вместо костров здесь весталки, а лечиться приходится маслёнками.
Steelrising
Боёвка ближе всего к Bloodborne. Тут нет времени долго крутиться вокруг противников, а щиты практически бесполезны. Лучше делать ставку на стремительную атаку, а в обороне полагаться на уклонения. Когда на Эгиду с разных сторон летит толпа автоматонов, иначе не выжить — нужно по-быстрому прибить хотя бы парочку агрессоров.
Впрочем, это сложно лишь в теории. На деле Steelrising — одна из самых лёгких игр жанра.
Steelrising
А вот Steelrising удалось пройти практически без смертей. Рядовые враги озадачивали только при первых встречах, а боссы лишь дважды умирали со второй попытки.
Поначалу такие машины шокируют, но со временем Эгида начинает выносить их без напряга
Дело в том, что бьют автоматоны неторопливо, набор атак быстро запоминается, а у Эгиды полно мощного оружия. Врагов можно рубить рапирой, расстреливать из замораживающего мушкета, закидывать гранатами и даже колотить огненным тараном. Вариантов много.
Плюс героиня быстро прокачивается. Душу можно вложить в характеристики вроде ловкости и прочности. Благодаря титану и бронзовым слиткам оружие становится мощнее. Катализаторы увеличивают эффективность лечения. К концу игры Эгида превращается в машину для убийства, перед которой пасует даже финальный босс.
Сложность Steelrising станет причиной жарких дискуссий. Кто-то назовёт казуальность недостатком, а кто-то с удовольствием пройдёт игру и поблагодарит Spiders за поблажки. Увы, в игре хватает других проблем, и оправдать их творческим замыслом уже не выйдет.
Steelrising
Главная проблема — самоповторы. К примеру, на первой локации Эгида повстречает самых простых автоматонов, которые лениво дерутся и неторопливо двигаются. Это подходящий враг для обучения, но те же самые мобы бродят даже на финальных уровнях. У них может быть одна дополнительная атака и усиление стихией, но суть остаётся прежней.
Это же касается и других врагов вроде копейщиков, автоматонов с гирями или механических собак. Они преграждают путь на первых локациях и бьются с Эгидой до самого конца.
Более того, разработчики могут неожиданно превратить рядового врага в босса (и наоборот) — при этом его поведение не меняется, только полоска здоровья становится больше. Обычно героиня разносит таких противников, не получив ни единицы урона.
Steelrising
Ещё одна проблема связана с повторным прохождением локаций. В Steelrising всего восемь уровней, каждый из которых можно пробежать за полтора часа. Чтобы задержать геймера, разработчики предлагают возвращаться на пройденные уровни и выполнять там новые поручения. При этом, если в рамках основного квеста на таких локациях открываются новые территории, то сайды вынуждают бегать по одним и тем же улочкам.
Плюс Spiders добавила в знакомую формулу классические элементы метроидвании. После побед над боссами Эгида открывает новые способности вроде рывка и крюка-кошки. Если решите собрать все наряды, клинки и расходники, придётся ещё раз заглянуть на стартовый уровень и забраться в ранее недоступные места.
Заблудиться в Steelrising невозможно. Компас всегда подскажет дорогу к цели
Впрочем, скромное число типов врагов и бэктрекинг не утомляют. Дело в том, что с базовым геймплеем всё отлично: уникального оружия много, анимации плавные, а хитбоксы честные. К примеру, в моём случае автоматоны ни разу не задели Эгиду, пока та стояла за стеной — FromSoftware такое и не снилось.
Spiders не придумала ничего нового, однако драться в Steelrising всё равно весело. Так что, если любите жанр, геймплей вряд ли огорчит.
Сплошная красота
С визуальным исполнением ситуация двоякая. Если оценивать качество текстур, игра выглядит простовато. Учитывая, что в минимальных требованиях каким-то образом затенялась аж RTX 2060, от движка ждёшь невиданных красот, однако их не видно. При этом железо реально нужно хорошее — если решите запустить новинку на условной GTX 1650 Ti, готовьтесь к слайд-шоу.
В пресс-версии не было критичных багов, однако досадных мелочей и визуальных косяков хватало
Впрочем, высокие требования и качество текстур легко простить. Всё благодаря Парижу, который нарисован очаровательно красиво. Эгида будет гулять по Версалю, Бастилии, Лувру, Люксембургскому дворцу и прочим узнаваемым местам — все они проработаны до мелочей.
Нет ничего прекраснее, чем выйти на парижскую площадь и полюбоваться большим костром. Пламя красиво отражается на лужах, вокруг бродят коварные автоматоны, а вдалеке виднеется полуразрушенная церквушка. В такие моменты художникам хочется пожать руку.
Steelrising
Дизайн локаций важен для soulslike. Жанр подразумевает, что герой будет часто умирать, откатываться к «костру» и заново бежать по знакомым коридорам. Если окружение утомляет, игру не спасёт даже отличный геймплей — так было с первой The Surge, где склады и лаборатории быстро начинали раздражать.
Тут у Steelrising всё хорошо — игру можно назвать одной из самых красивых в жанре. Пока Миядзаки продолжает паразитировать на своей необъяснимой любви к болотам, Spiders сделала интересной каждую локацию.
Даже район с шахтами выглядит хорошо
В Steelrising хватает проблем, однако благодаря прекрасным локациям и увлекательному геймплею проходить её весело. В подборке лучших игр в духе Dark Souls творение Spiders точно заняло бы одно из первых мест.
Понравилось
- Затягивающий геймплей
- Разнообразный арсенал
- Изумительный Париж
- Неплохой сюжет.
Не понравилось
- Малое разнообразие врагов
- Слишком простые боссы
- Побочные задания без уникальных локаций
- Завышенные системные требования на ПК.
P. S. Мы успели попробовать игру на ПК и PS5. Немного о консольной версии — доступно три режима работы (графика, разрешение и производительность). Первые два работают при 30 FPS и, если честно, кажутся абсолютно неиграбельными. Последний — со стабильными 60 FPS. При этом визуально разницу между ними заметить даже на 4К-телевизоре сложно.
Steelrising выходит 8 сентября на ПК, PS5 и Xbox Series.
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