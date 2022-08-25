Прошли новую Saints Row. Лучше бы эта игра вообще не выходила

Если следите за новостями, уже слышали про обзоры перезапуска Saints Row. Критики разнесли проект, обозвав его вторичным и устаревшим. Даже акции Embracer Group на фоне скандала подешевели на 10%. Неужели игра и правда так ужасна? На самом деле, ребут не заслуживает подобного разгрома.

Почему Volition перезапустила серию?

При разработке первых частей франшизы Volition вдохновлялась GTA. Более мультяшная картинка компенсировалась бóльшим безумием, но в остальном Saints Row пыталась походить на Grand Theft Auto. Криминальная история,, гангстеры, война банд, бесконечные перестрелки — геймеры видели подобное уже не раз.

Всё изменилось в Saints Row: The Third, где гангстерские разборки стали совсем уж неадекватными. Теперь уже модные Святые расстреливали врагов из акуломëтов, колотили прохожих здоровенными фаллосами и рассекали по городу на телеге, которую тащил гей-мазохист.

Saints Row: The Third (2011)

Подобное сумасшествие полюбилось геймерам и стало фишкой Saints Row, дав бренду собственное лицо. Быть может, в четвёртой части разработчики переборщили с безумным бредом про инопланетное вторжение и демонов, но игра всё равно вышла забавной.

Однако с анонсом перезапуска получился казус: в роликах не было необычных пушек, безумной атмосферы и прочих атрибутов серии. Новинка казалась слишком обычной и стерильной. Авторы старались объяснить это реализмом. В четвёртой части герои наваляли пришельцам и позже заглянули в Ад — двигаться дальше было уже некуда. Остались только путешествия во времени и прыжки по мультивселенным, но Volition решила не браться за эти темы (а зря!).

Saints Row 4 (2013)

К тому же Святым свойственна нетолерантность, а современные издатели редко рискуют и делают хоть что-либо провокационное. В итоге студия сменила крутых героев на молодых хипстеров, сбавила градус неадекватности, а также выпилила акуломёты и прочие потрясные пушки. Но что из этого получилось?

Вопреки критике результат не такой уж и кошмарный. Перезапуску больше подходит определение «никакущий». Saints Row не раздражает, она вообще не вызывает эмоций. До финала пройдёт около 20 часов, и всё это время я провёл с каменным лицом. Проходить эту новинку — словно жевать утратившую вкус жвачку. В принципе, можно, но зачем?

Saints Row (2022)

Сюжет и персонажи

Сюжет рассказывает о четвёрке друзей, которые устали от несправедливого мира. Крутой хипстер-диджей, гениальный афроамериканец, умелая девушка-водитель и ваш собственный Босс (его нужно создавать). Эти ребята хороши в своём деле: к примеру, Босс работает наёмником и легко справляется даже с невыполнимыми заданиями — однако героя не ценят на работе.

Новые Святые. Класс..?

После очередной подставы герои устают прогибаться под изменчивый мир и решают сколотить банду, которая наваляет конкурентам и покончит с несправедливостью. Любопытно, что штабом группировки становится церковь — отсюда и название.

Чтобы преуспеть, героям нужно открывать бизнес, воевать с бандами, искать новобранцев и проворачивать криминальные делишки. Вокруг этих банальных процессов и крутится сюжет Saints Row — поэтому ждать захватывающего повествования не стоит.

В этой церкви Святые построят империю

Временами сценаристы пытаются удивить игрока. Взять хотя бы открывающую катсцену, которая намекает на грустный финал. Вот только драма не цепляет, ведь героям не хочется сопереживать. Если раньше на главных ролях были харизматичные суперзвёзды, то теперь — скучные хипстеры. По идее они должны переехать в Кремниевую долину, пить смузи и запускать стартапы, но вместо этого лезут в преступный мир.

Единственное, что помогает проникнуться к героям симпатией — редактор. В нём можно создать приятную даму, смешного чудика или узнаваемого персонажа вроде Томми Версетти из GTA: Vice City. Хотя ничего революционного в редакторе нет — в Cyberpunk 2077 или Baldur's Gate 3 генератор не хуже.

Увы, лицевые анимации изуродуют даже милую героиню

Враги у Святых тоже посредственные:

Лос Пантерос — типичные мексиканские гангстеры.

Айдолы — воюющие с материальным миром анархисты.

Маршалы — крутая ЧВК с профессиональными бойцами и крутыми технологиями.

Айдолы всю игру несут высокопарную чушь

У группировок разные юниты со своими фишками, но на деле нет разницы, в кого стрелять. Бои с одурманенными отбросами и подготовленными солдатами не отличаются.

Добивает историю качество постановки. Как бы разработчики ни пытались драматизировать, ничего не выходит. Проблема в странном монтаже и нелепых анимациях, которые ломают атмосферу. Нельзя сказать, что в Saints Row отвратительный сюжет. Он просто пресный и заштампованный — поэтому похождения Святых вызывают только скуку. Для Saints Row это уже звучит как приговор.

Пробуждение сопровождает комичное падение с кровати, но вряд ли кто-нибудь рассмеётся над этим эпизодом

Геймплей

Saints Row — типичный экшен в открытом мире. Босс катается по большому городу, расстреливает негодяев и выполняет типичные для жанра поручения. Угнать тачку, подорвать логово конкурирующей банды, защитить штаб от штурма, отыскать украденные вещи. Ничего оригинального.

В сюжетных заданиях авторы порой предлагают любопытные ситуации. К примеру, герою придётся догонять кортеж, прыгая с тачки на тачку и расстреливая врагов из турели. Или же ему поручат похитить громоздкий контейнер, а затем уходить от погони, раскидывая врагов прицепленным грузом. Ну или защищать бесценный артефакт сразу от двух банд, которые воюют как с Боссом, так и друг с другом.

Проблема в том, что базовый геймплей настолько обычный, что его не спасают даже прикольные задания. В заездах на крутых тачках нет ничего оригинального. Стрельба отличается от древней GTA 3 только системой перков: после прокачки Босс может бросить бомбу-липучку или швырнуть в толпу заминированного врага, но и это не особо развлекает. Унылыми стали даже фирменные добивания — они некрасивые и затянутые.

Казалось бы, на экране эпичная погоня в духе «Безумного Макса», но и она заставляет зевать

Впрочем, от основных миссий всё же можно получить немного удовольствия. А вот с побочками в Saints Row всё совсем плохо. К примеру, чтобы подзаработать, Святые занимаются бизнесом — есть вариант открыть компанию, которая развозит токсичные отходы. Ради наживы нужно находить в городе грузовики с отравой и аккуратно доставлять их на базу. Весело?

В целом геймплей Saints Row работает: машины ездят, герои стреляют, окружение взрывается. Но от такого стандартного набора все давно устали. Каждый год выходят десятки игр с открытым миром, и на их фоне творение Volition попросту теряется.

Полёты в вингсьюте — самая весёлая часть геймплея, но и она быстро утомляет

Авторы других опенворлдов хотя бы пытаются придумать нечто креативное, дабы выделиться на фоне конкурентов. Horizon Forbidden West цепляла сеттингом и оригинальной боёвкой. В Ghost of Tsushima невероятные визуал и атмосфера. В Mafia 3 — изумительный саунд и крутая постановка. Даже провальную Anthem можно похвалить за эффектные полёты на джавелинах.

У Saints Row нет ничего примечательного. А ведь когда-то у серии был узнаваемый стиль, но Volition о нём забыла.

Единственный способ получить от новинки удовольствие — залететь в неё вместе с другом. Воевать с бандами в кооперативе прикольно, однако особой заслуги разработчиков в этом нет. В хорошей компании всё веселее. К тому же недавний отличный ремастер Saints Row: The Third никто не отменял, а в нём есть акуломëты и моллюскомёты.

Визуал, движок и баги

К визуалу Saints Row тоже полно претензий. Только взгляните, как выглядят тачки на максимальных настройках графики.

«Убейте меня»

Разработку вели на новом движке, но этого не хватило, чтобы игра хорошо выглядела и сносно работала. Энтузиасты уже сравнили графику и физику из Saints Row с GTA 5, которой уже девять лет. Новинка проигрывает во всём.

Хотя художников стоит похвалить за дизайн мира — в городе Санто-Илесо много симпатичных районов с разными стилями. Некоторые территории застроены одноэтажными хибарами, которые вот-вот развалятся, а в других местах полно подпирающих небо небоскрёбов. Где-то и вовсе нет ничего, кроме красивой, но безжалостной пустыни. Конечно, Saints Row далеко до проработки местности, как в играх Rockstar или хотя бы Ubisoft, но исследовать мир любопытно.

Жаль, что прогулкам мешают баги. Машины улетают в небо после лёгких столкновений, струя воды из гидранта может отправить героя за горизонт, NPC постоянно ходят сквозь текстуры, скрипты отказываются запускаться.

Всё это некритичные мелочи, которые не влияют на прохождение или же решаются перезагрузкой, но их слишком много. Когда во время добивания Босс расстреливает воздух, а не врага, погружение в игру ломается.

Saints Row — не худший экшен в открытом мире. Просто фанаты ждали годное переосмысление культовой серии, а получили непримечательный проходняк.

Вялая стрельба, скучные погони и примитивные миссии не бесят, но и ничего хорошего в них нет. Поэтому ребут не заслуживает разгрома — скорее, о нём вообще не нужно говорить. Новую команду Святых должно постигнуть забвение.

Понравилось

воевать в компании с другом

дизайнеры нарисовали симпатичный мир

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