Обзор Immortality. Такой игры мир ещё не видывал

В индустрии не так много геймдизайнеров, способных безостановочно удивлять. Все знают, что автор Inscryption Дэниэль Маллинс точно придумает взрывающую мозг концепцию, а создатель Doki Doki Literature Club Дэн Сальвато, скорее всего, вновь неожиданно проломит четвёртую стену. Геймплей в их играх по нраву не всем, но оригинальная подача не оставляет равнодушным.

Сэм Барлоу — разработчик той же породы. Творец неплохо проявил себя ещё при создании Silent Hill: Shattered Memories, которую не просто так считают эталоном психологического хоррора. Однако после сотрудничества с Konami Барлоу начал работать на себя.

В 2015 году разработчик выпустил Her Story, игру с необычной идеей. Главный герой сидел перед компьютером и просматривал VFX-записи с допроса некоей Ханны Смит. Её муж недавно пропал, а в показаниях могли быть зацепки. Геймплей заключался в наблюдении за девушкой — отвлечься можно было разве что на ввод ключевых слов, которые открывали доступ к новым видео.

Her Story

Весь материал отсняли на реальную камеру, а происходящее и правда напоминало обычный полицейский допрос. Саму Ханну Смит тоже играла настоящая актриса — и с ролью она справилась отлично. Героиня казалась то несчастной барышней, то жестокой хищницей — отношение к ней менялось каждые полчаса. Игрок должен был раскрыть секреты Ханны и выяснить, что случилось с её мужем. Несмотря на примитивный геймплей, разбираться с головоломкой было интересно — всё благодаря сценарию и концепции.

Следующая игра Telling Lies следовала той же идее — только масштаб возрос, а среди актёров появились практически голливудские звёзды. Увы, солидный бюджет не помог повторить успех Her Story: фишка с просмотром записей уже не казалась свежей, а сценарий не так интриговал.

Telling Lies

В Immortality Барлоу снова попытался зайти в ту же VFX-реку. Казалось бы, очередной самоповтор обречён на провал, однако в этот раз геймдизайнер учёл прошлые ошибки и выдал истинный magnum opus. Правда, если в первую очередь вы цените игры за геймплей, Immortality может разочаровать.

Сюжет

Сюжет Immortality рассказывает об актрисе Мариссе Марсель. В 1968 году именитый режиссёр выбрал её из 20 000 молодых исполнительниц и сделал главной героиней фильма «Амброзио». В начале съёмок девушка вела себя скованно и страдала от нападок режиссёра, но позже раскрылась на полную. Марисса была так хороша, что её тут же пригласили на главную роль в новой картине. Проблема в том, что оба фильма так и не добрались до проката.

Дама вернулась в кинематограф лишь спустя 30 лет — за это время она совсем не постарела и сразу же взялась за амбициозную роль. Вот только по загадочному стечению обстоятельств третья картина тоже не вышла, а затем Марисса и вовсе без вести пропала.

Immortality

Задача игрока — докопаться до истины. Кем на самом деле была Марисса Марсель? По какой причине все её фильмы канули в лету? Почему в 50 лет дама выглядела так же, как и в 20? Куда она исчезла?

При этом у нас нет возможности допросить свидетелей или позвонить коллегам Мариссы. Вместо этого игроку постепенно открывают доступ ко множеству отснятых материалов — среди них три фильма с участием актрисы, репетиции, неудачные дубли, интервью и так далее. В этих записях ответы на все вопросы, но отыскать их непросто.

В Immortality действительно можно посмотреть практически от начала и до конца несколько художественных фильмов — при этом они интересные.

« Амброзио » — драма о безгрешном монахе, которого пытается соблазнить героиня Мариссы.

» — драма о безгрешном монахе, которого пытается соблазнить героиня Мариссы. « Мински » — триллер, где актриса играет музу покойного художника.

» — триллер, где актриса играет музу покойного художника. «Всего по паре» — байопик о популярной певице и её дублёрше.

Immortality

Любопытно, что фильмы отличает не только жанр, но и цветовая гамма, формат, качество аппаратуры и много чего ещё. Если в «Амброзио» для съёмок использовали картонные декорации, то в современном кино «Всего по паре» актёры играют на фоне зелёного полотна.

Не менее важна возможность выйти за пределы фильмов. Игрок может увидеть, что происходит после фразы «Стоп, снято». Или же оценить репетицию и подметить, что у парочки актёров, которые по сюжету фильма ненавидят друг друга, вообще-то роман. Ну или выяснить, что режиссёр — жестокий тиран, выжимающий из подчинённых все соки.

Любая подобная мелочь бесценна для сюжета. Чтобы ни происходило на очередной записи, смотрите внимательно — даже в необязательном эпизоде могут найтись ключевые зацепки. Также Immortality стоит похвалить за актёрскую игру. Не все справляются с ролью идеально, но основные герои вроде Мариссы максимально убедительны. В итоге в происходящее веришь.

Immortality

Впрочем, каким бы проработанным и оригинальным ни был сюжет и подход к нему, а понравится он не всем. Дело в спорных сюжетных поворотах, которые заставляют взглянуть на происходящее иначе. Кому-то твисты покажутся не особо элегантными.

При этом стоит прикоснуться к главной тайне, как игра тут же неожиданно заканчивается — есть вероятность, что к этому моменту вы разберётесь всего с одним фильмом Мариссы. Возможность продолжить расследование никуда не денется, но финальные титры всё равно немного обескураживают.

Хотя главная проблема Immortality в отсутствии перевода на русский. Если не дружите с английским или, например, тайским (в игре есть даже этот язык), не пытайтесь проходить новинку — ничего не поймёте.

Immortality

Геймплей

В Her Story и Telling Lies Сэм Барлоу тоже делал ставку на повествование, однако эти проекты всё равно оставались играми. А вот про Immortality подобного не скажешь — речь про интерактивный фильм, в котором геймер смотрит разрозненные сцены и изредка водит мышкой по экрану.

Поначалу игроку доступна лишь небольшая запись с вечернего шоу, где Марисса рассказывает о съёмках и делится планами на будущее. Если навести на актрису курсор и кликнуть, откроется ещё один эпизод из фильма, интервью или репетиции — в них тоже нужно отыскать «порталы» в новые материалы. Чем-то подобным и придётся заниматься на протяжении всей игры.

Immortality

Геймплей Immortality — это просмотр видео и поиск на них интерактивных объектов. Нажать можно на лицо актёров или предметы вроде забытого в кадре сценария, картины или бутафорского пистолета. Такие клики перенесут искателя истины в новую запись или, если не повезёт, в уже изученную. Задача — открыть доступ ко всем материалам, разобраться с хронологией и разобраться с загадочной историей Мариссы Марсель.

Чтобы облегчить поиск зацепок, есть вариант ускорить видео, просмотреть его покадрово или отфильтровать уже доступные материалы. Всё остальное время геймеру предстоит просто следить за записями. В отличие от других VFX-игр вроде Erica, Immortality не даёт принимать решения или влиять на судьбу персонажей. Все события произошли уже давно — осталось лишь разобраться в них.

Immortality

Игры, похожей на Immortality, не существует, да и вряд ли аналог когда-нибудь появится. В этот раз Сэм Барлоу выпустил проект столь невероятного масштаба и качества, что сравнивать его с Her Story и Telling Lies некорректно — между играми огромная пропасть. Чтобы рассказать трагичную историю, геймдизайнеру пришлось придумать несколько фильмов, снять пробы, репетиции, интервью и много чего ещё. Это немыслимый труд! Быть может, у многих будут вопросы к главному твисту и геймплею, однако ради истории и подачи на огрехи стоит закрыть глаза.

Понравилось

Интригующая история

Оригинальная подача сюжета

Ведущие актёры очень хороши

Не понравилось