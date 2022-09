Не пропустите Gloomwood. Это крутой стелс-ужастик для фанатов Resident Evil и Thief

New Blood Interactive — относительно молодой издатель, который уже успел нашуметь. Его деятельность можно сравнить с творчеством Тарантино: подобно тому, как Квентин вдыхал новую жизнь в карьеры давно забытых звёзд, игры New Blood воскрешают классические жанры конца прошлого и начала текущего тысячелетия.

Dusk — ретрошутер, сочетающий в себе идеи Quake, физику Half-life и атмосферу хоррора от Blood. Ultrakill — сверхскоростной аркадный шутер в духе DOOM Eternal, где, помимо невероятного темпа и бездонной глубины механик, есть система стиля из Devil May Cry. Особенно в New Blood любят immersive sim: кажется, в каждом втором релизе издательства есть что-то от старых System Shock и Deus Ex.

Gloomwood

immersive sim — это собирательное определение игр, в которых механики направлены на углублённое погружение в мир и множество видов прохождения. В них есть физика (можно двигать объекты руками и подбирать их в инвентарь), механики стелса и боя, а также десятки путей решения тех или иных геймплейных проблем. Ярчайшие примеры: Dishonored, Deus Ex, Prey (2017), Dark Messiah.

И было бы странно, если бы они не приютили себе духовного наследника Thief, серии игр-симуляторов вора со сложной механикой стелса, где огромную роль играют освещение и звук.

Продолжателем её идей стала Gloomwood, игра от команды Dusk, которая всего за пару дней после релиза завирусилась в соцсетях и на геймерских форумах. Фанаты ретроигр и относительно неказуальных релизов признаются игре в любви, отзывы в Steam моментально перешагнули отметку «крайне положительных», а сама New Blood уже отчиталась о том, что Gloomwood стала третьей игрой издательства по оценкам.

На днях Gloomwood вышла в ранний доступ и сейчас состоит всего из трёх полноценных локаций пролога. Грубо говоря, в текущем состоянии Gloomwood может предложить лишь два-три часа — в зависимости от скорости и желания залезть под каждый камень.

Gloomwood

Если вы не фанат покупать игры до релиза — можете смело пропускать, от релизной версии тут нет и пятой части. Это, скорее, платное демо, дающее общие впечатления от грядущей игры. Но если вы фанат стелса, immersive sim, мрачных игр и проектов с акцентом на геймплее, а не графике и катсценах — вы обязаны попробовать Gloomwood.

В этой статье мы подробно объясним, почему даже в текущем, урезанном виде это одна из самых компетентных, крутых и интересных видеоигр и как она заслужила себе такой тёплый приём от геймеров.

Вы — доктор, приехавший в мрачный город у берега моря исследовать некое проклятье, поразившее округу. Вы опоздали: местность захвачена культистами, и вас прямо с порога хватают и бросают в яму для пленников на местном рыбном заводе. К счастью, некий незнакомец помогает сбежать, и теперь ваш путь лежит из окраин в сам город.

Gloomwood

В Gloomwood нет ничего лишнего

Первое, что бросается в глаза — это лаконичность Gloomwood. Здесь нет поставленных голливудских катсцен. Нет огромных полотен лора, которые объясняют вам происходящее. Нет мини-карты и компаса вверху экрана. Даже интерфейсов нет: только графика, визуальное повествование и обрывки информации. Всё просто и понятно: вы доктор, вам надо выжить и решить проблему.

Когда современные блокбастеры прячут посредственный геймплей за дорогостоящей и шумной презентацией, Gloomwood идёт обратным путём, путём золотой классики нулевых — она ставит на геймплей. Всё, что не работает на него и атмосферу, просто отсутствует. Это не значит, что здесь, как в первом Doom, всё происходящее записано в блокноте и лежит где-то в файлах игры. Просто этим элементам не уделено времени больше, чем нужно.

Начало игры, вступительный диалог — и вас отпускают на все четыре стороны. Хотите понять, что вообще произошло на острове? Слушайте обрывистые переговоры охраны, читайте записки, собирайте загадку по частям.

Как уже говорилось выше, мини-карты тут нет (есть только бумажные карты с примерными набросками локации), компаса тоже — даже куда идти не скажут, кроме «куда-то в город». Дорогу нужно искать самому, благо это несложно: локации построены так, что заблудиться в них тяжело, и к тому же разработчики отлично подсказывают дорогу визуальными точками интереса, звуком или освещением (светящиеся грибы, лампы, факела). А ключевые места для посещения — обычно огромные дома, башни, постройки и лифты, которые моментально захватывают ваше внимание.

Gloomwood

Благодаря всему этому Gloomwood создаёт непередаваемое чувство исследования и преодоления пути. Ближайшая ассоциация — эпизоды из Dark Messiah или Half-Life, где игрока оставляют совсем одного и ему нужно пройти через локацию, полную опасностей и врагов.

Никто ничего не говорит, никуда не направляет и не держит за ручку, как идиота — все свои беды нужно решать самому. Или, по крайней мере, так вас заставляют думать разработчики, которые незримо направляют вас с помощью левел-дизайна и подсказок, создавая иллюзию вашей собственной невероятной находчивости.

Gloomwood — кладезь изобретательных идей

Gloomwood сочетает в себе сразу несколько поджанров. В первую очередь это наследник Thief: стелс, незаметность превыше боевых навыков, а важнейшую роль играют свет и звук. Врагов можно и нужно отвлекать, так как прямая конфронтация вряд ли закончится победой. Если играли в Splinter Cell, Metal Gear, Dishonored и другие стелс-игры, то суть поймёте.

При этом Gloomwood смело заходит на территорию survival horror: вы можете раздобыть огнестрельное оружие и боезапас к нему, но всё очень ограничено. Если играть на средней и выше сложности, то вряд ли хватит патронов для убийства всего на уровне. К тому же играете вы за доктора, который обращается с оружием весьма неуклюже: прицельной стрельбы нет, скорострельность и точность невелики, а перезарядка долгая.

Gloomwood

Так что огнестрел — это последний сценарий, когда других альтернатив нет. По такому же принципу работают и различные расходники вроде еды и лекарств — их мало, их нужно применять грамотно, и они занимают место в инвентаре.

Инвентарь, или же докторский саквояж, — ещё одна находка игры. Как и чемодан из Resident Evil 4, ваше пространство под предметы — физический объект с ограниченной вместимостью. То есть всё, от пуль до каких-нибудь бутылок и оружия, что вы применяете, занимает место в саквояже, из-за чего носить с собой целую аптеку и арсенал огнестрела на все случаи жизни не получится.

При этом, чтобы воспользоваться той или иной вещью, чемоданчик нужно физически открывать и доставать из него предмет. Игра продолжается — на паузу она не ставится, так что съесть посреди боя десяток кругов сыра на манер TES 5: Skyrim не выйдет.

Ручных сохранений в игре нет (по крайней мере, на нормальной сложности и выше): ваш прогресс закрепляется у специальных граммофонов. Если вы погибли до следующей комнаты с музыкальным аппаратом, то весь прогресс откатится до предыдущего проигрывателя. Это добавляет напряжения геймплею, ведь у ошибок есть цена — время. Лишний раз рискнули, провалили стелс и собрали на себя банду врагов — и всё, смерть и всё по новой. Не то чтобы расстояния между точками сохранения были какими-то большими, но всё же они достаточно длинные, чтобы переживать за своё здоровье.

Gloomwood

Наконец, одно из самых крутых геймдизайнерских решений — почти полное отсутствие интерфейсов и индикаторов и, как следствие, полностью построенный на этой идее геймплей. Помните внутриигровые физические карты из Far Cry 2? А полоску здоровья на костюме Айзека Кларка из Dead Space? Gloomwood помнит и идёт по тому же пути вовлечения игрока в происходящее.

Вместо какого-нибудь глаза, обозначающего вашу заметность — кольцо на руке героя, что всегда торчит из угла экрана и держит предметы. Оно светится тем ярче, чем лучше вас видно. Если вы полностью заряжаете удар клинком — его кончик начинает блестеть. Если нужно проверить патроны в оружии, например, пули в барабане револьвера, нужно физически откинуть барабан и посмотреть глазами, сколько неотстрелянных патронов лежит внутри.

Разве что со здоровьем ничего интересного не придумали: для проверки своих ран надо открывать журнал и смотреть на показатель самочувствия.

Gloomwood — отличная стелс-игра

Gloomwood в этом плане полностью подражает своему предку Thief: комплексные локации, проработанный звук и отличное освещение как игровая механика, аналогов которому толком и нет.

Во всех локациях, будь то линейная шахта или большой завод, есть множество путей прохождения — очевидных или не очень. Одну и ту же ситуацию всегда можно пройти с боем напролом, обойти стороной, облезть сверху-снизу или вовсе проигнорировать: например, проплыть всю локацию по воде. По заявлениям разработчика, весь текущий пролог можно спокойно пройти, даже не подбирая саквояж-инвентарь и стартовое оружие — то есть лишив себя даже базовой возможности подбирать что-то, кроме ключей от дверей. Все механики и системы игры проработаны настолько, что вы можете пройти Gloomwood, даже если будете злостно их игнорировать.

Gloomwood

В тенях разной степени мрачности вас не видят враги, да и вам без фонарика вряд ли удастся что-то разглядеть. Тьма здесь карикатурно тёмная, что позволяет лучше понять, где действительно будет не видно, а где лишь слегка тускло. К тому же свет — динамический: ваш укромный уголок могут «засветить» стражники с факелами, лампы на местности можно вырубать. Особенно впечатляет первая локация, рыбный завод: в ночи его периодически освещает крутящийся прожектор маяка, лишая округу спасительных тёмных углов на короткий промежуток времени.

Поверхности разительно отличаются по шуму, который вы создаёте при ходьбе: если проходку в полный рост по земле мало кто услышит, то даже аккуратный шаг по скрипящим половицам или железному полу заметит вся округа. При этом легко понять, что происходит поблизости, просто прислушавшись: звук в Gloomwood так хорош, что на слух можно легко определить положение противника (далеко или близко, сверху или снизу) и даже его намерения: враги-люди очень любят озвучивать свои действия вслух вроде «я что-то видел» или «я не открывал эту дверь!».

Gloomwood

Помимо этого, врагов можно отвлекать шумом (бросать бутылки или даже отстрелянные гильзы, которые после боя остаются физическими объектами а земле) и убивать специальными ударами из-за спины.

Gloomwood — стильное ретро

Хотелось бы сказать, что игра красивая, но это не совсем подходящее слово: представления о красоте у всех разные, да и такое заявление может показаться голословным в эпоху фотореалистичной графики. В Gloomwood всё сделано в малополигональной стилистике, будто это игра времён Quake 2 и первой Half-Life. Квадратные дома, угловатые модельки, дряблые текстуры. И именно поэтому она стильная.

Это решение — не от неумелости разработчиков или нехватки денег на «нормальную» графику. Ретрографика добавляет игре неуловимой атмосферы жути и хоррора, присущего играм эпохи PS1 и PS2. Вспомните первые части Silent Hill, Call of Cthulhu, всё ту же первую Half-Life. Эта визуальная неряшливость и общий приглушённый тон визуальной части вместе с невероятным эмбиентом и звуковыми эффектами создают особую атмосферу хоррора.

Gloomwood

Не сказать, что Gloomwood какая-то невероятно страшная игра, но комфортно вы себя в ней чувствовать точно не будете. Всегда что-то прячется за углом, вы всегда в опасности. Что уж говорить о страхе неизвестности: Gloomwood отлично работает с тем фактом, что вы вообще не представляете, по каким правилам работает местный мир и что вас ждёт за следующим поворотом.

Итог

Gloomwood — невероятная игра. Пускай сейчас доступна лишь совсем маленькая часть из неполного пролога, уже по нему понятно всё величие нового проекта New Blood. Опираясь на идеи игр старой школы, она сочетает их необычным и оригинальным путём, чем выгодно выделяется на фоне множества одинаковых современных блокбастеров. Это максимально честный к игроку и сосредоточенный на своих основных сильных сторонах immersive sim без единого лишнего элемента.

Gloomwood

Из минусов — она всё же немного лёгкая для своего жанра, и враги могли бы быть умнее. Но сейчас о таких вещах судить рано, так как это обучающий пролог, так что далее она, наоборот, может быть не менее хардкорной, чем первые Thief. Покажет время.

Понравилось

Великолепная стилистика, сочетающая в себе малополигональную графику, лавкрафтианский хоррор и викторианскую эпоху.

Замена интерфейсов на предметы и механики, вписанные в мир игры.

Невероятная свобода и разнообразие стилей прохождения.

Отличный стелс.

Множество секретов и механик.

Атмосфера мрака и ужаса.

Проработанный звук и освещение.

Gloomwood

Не понравилось