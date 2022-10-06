Самый горячий косплей по Overwatch

4 октября состоялся релиз Overwatch 2 — продолжения культового шутера от Blizzard, любимого миллионами геймеров по всему миру. В честь этого знаменательного события мы подготовили самые чувственные образы от лучших косплеерш.
Трейсер
Трейсер стала лицом Overwatch ещё до релиза первой части — настолько необычный образ путешественницы во времени моментально врезался в память. Вспомним шикарный косплей на персонажа от Саши Холланд, который входит в пантеон лучших образов девушки. Фото: Ovsyan.
Бригитта
Всем нам нужна защита — тогда на помощь приходит Бригитта. Вспомним прекрасный сет от Анастасии Зеленовой, в котором видна вся мощь и грозность персонажа. Но в самые светлые праздники даже Бригитта не стесняется проявлять эмоции. Фото: Ольга Татаурова.
Ангел
Мария Давыдова когда-то представила сразу два образа Ангела: светлый и тёмный. И с первого взгляда очень сложно выбрать сторону, на которой хочется оказаться. Фото: Daftezzer photo (KeyDou).
Роковая вдова
Одна из самых смертоносных героинь в Overwatch в исполнении Sakura Amy. Пожалуй, один из самых точных образов героини, который только можно было себе представить. Фото: Кира Митенкова.
Эш
Суровую главу банды мертвецов уважают все: и геймеры, и разработчики. А образ от Алисы Варшавской уважают вдвойне за эстетику Дикого Запада. Фото: Кира Митенкова.
Бонус — Роковая вдова на фитнесе
Даже самым лучшим воинам необходимо заниматься фитнесом и поддерживать физическую форму. Роковая вдова от Валерии Химеры как раз это и делает — в самом горячем ретрообразе.
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