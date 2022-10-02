Потрясающий косплей по «Ведьмаку», «Атаке титанов», «Женщине-Халку» и «Бэтмену»

Очень горячие образы в этот холодный октябрь.

Наступил октябрь, на улице становится всё холоднее и холоднее. Наша еженедельная рубрика косплея продолжает согревать сердца — сегодня вас ждут замечательные образы из мегапопулярного аниме, достойная замена Женщины-Халка и даже каноничный образ Женщины-кошки.

Не обошлось и без нашего любимых «Ведьмака 3» и League of Legends.

«Ведьмак 3»

София Летяго представила невероятно уютную версию Кейры Мец, которая как будто бы и не против выбраться на природу. Сет вышел одним из самых светлых в истории наших подборок. Фото: Кристина Бородкина.

«Атака титанов»

Самое популярное аниме в мире продолжает привлекать отечественных косплеерш. Винри-Сан подготовила обольстительный образ Микасы Аккерман, а красоту запечатлела Сайлис Рис.

«Женщина-Халк»

Совсем скоро завершится первый сезон «Женщины-Халка: Адвокат» — одного из самых низкооценённых сериалов Marvel. Возможно, если бы главную роль в шоу исполнила прекрасная Kalinka Fox, то зрители не были бы столь критичными.

«Женщина-кошка»

Milligan Photo показала шикарный образ Женщины-кошки в костюме из фильма «Бэтмен возвращается» 1992 года. Тогда в костюме скрывалась Мишель Пфайффер — и она была одним из главных поводов посмотреть ленту Тима Бёртона.

League of Legends

Елизавета Иванова представила образ Эвелинн из группы K/DA, известной по League of Legends. Сет вышел очень ярким и сочным, особенно если учитывать, что это первый косплей девушки. Фото: shuken photography.