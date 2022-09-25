Косплей: потрясающие образы из «Аладдина», NieR: Automata, Final Fantasy и Genshin Impact

Наступили последние выходные сентября — совсем скоро мы отправимся в промозглый октябрь. Мы же продолжаем делиться с вами лучшими работами отечественных косплеерш.
«Аладдин»
Приятно, когда к образу Жасмин из «Аладдина» обращаются всё больше и больше создательниц образов. Вот и Лера Химера показала свою версию восточной красавицы, которая явно пришлась бы по душе настоящему Аладдину.
NieR: Automata
Алёна Сысуева решила перевоплотиться в образ 2B — одной из главных героинь культовой NieR: Automata. В копилке косплеев появился ещё один качественный и чувственный сет. Фото: Екатерина Мурзик.
Final Fantasy 7
Не забывают косплеерши и о ремейке Final Fantasy VII. Всё та же Алёна Сысуева представила чувственный образ Аэрис — пожалуй, самого милого персонажа из седьмой «Финалки». Фото: Дмитрий Галеев.
Genshin Impact
Давненько в наших подборках не было прекрасной Helly Valentine — исправляемся. Недавно девушка представила потрясающий косплей по Genshin Impact, моментально приковывающий к себе внимание.
League of Legends
В это трудно поверить, но в нашей сегодняшней подборке образ по LoL — уже третий косплей от Алёны Сысуевой. Что поделать, если у девушки получается настолько приятный и качественный косплей. Фото: Мурзик.
- 25 сентября 2022
-
14:00
-
12:48
-
12:40
- 24 сентября 2022
-
21:58
-
20:00
-
18:23
-
17:43
-
17:05
-
16:04
-
15:40
-
15:14
-
14:20
-
13:08
-
12:29
-
11:44
-
11:39
-
11:18
- 23 сентября 2022
-
22:10
-
21:36
-
21:05
-
20:28
-
19:44
-
19:09
-
18:57
-
18:32
-
18:26
-
17:58
-
17:50
-
17:46
-
16:55
-
16:50
-
16:49
-
16:20
-
16:11
-
16:02