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Красотки из «Аладдина», NieR: Automata, Final Fantasy, Genshin Impact и League of Legends

Косплей: потрясающие образы из «Аладдина», NieR: Automata, Final Fantasy и Genshin Impact
Игорь Любавин
Косплей: «Аладдин», NieR: Automata и Final Fantasy
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Продолжаем делиться лучшими образами за последнее время.

Наступили последние выходные сентября — совсем скоро мы отправимся в промозглый октябрь. Мы же продолжаем делиться с вами лучшими работами отечественных косплеерш.

«Аладдин»

Приятно, когда к образу Жасмин из «Аладдина» обращаются всё больше и больше создательниц образов. Вот и Лера Химера показала свою версию восточной красавицы, которая явно пришлась бы по душе настоящему Аладдину.

NieR: Automata

Алёна Сысуева решила перевоплотиться в образ 2B — одной из главных героинь культовой NieR: Automata. В копилке косплеев появился ещё один качественный и чувственный сет. Фото: Екатерина Мурзик.

Final Fantasy 7

Не забывают косплеерши и о ремейке Final Fantasy VII. Всё та же Алёна Сысуева представила чувственный образ Аэрис — пожалуй, самого милого персонажа из седьмой «Финалки». Фото: Дмитрий Галеев.

Genshin Impact

Давненько в наших подборках не было прекрасной Helly Valentine — исправляемся. Недавно девушка представила потрясающий косплей по Genshin Impact, моментально приковывающий к себе внимание.

League of Legends

В это трудно поверить, но в нашей сегодняшней подборке образ по LoL — уже третий косплей от Алёны Сысуевой. Что поделать, если у девушки получается настолько приятный и качественный косплей. Фото: Мурзик.

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