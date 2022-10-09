Чудесный косплей по «Токийскому гулю», «Игре престолов», The Legend of Zelda и «Ведьмаку»

Наступило очередное воскресенье — это значит, что мы вновь обращаемся к замечательным косплейным образам.
«Токийский гуль»
За последние годы в аниме-индустрии особую популярность получил «Токийский гуль» — сериал про студента Кэна Канэки, который превращается в одного из чудовищ. Елизавета Калинина представила образ Ризе Камиширо — молодой девушки-гуля, постоянно переезжавшей из района в район. Фото: RmeGusta.
«Игра престолов»
Совсем скоро состоится финал первого сезона «Дома дракона» — приквела «Игры престолов». Самое время вспомнить шикарный образ Дейенерис Таргариен в исполнении Александры Реил. Фото: Yaguar Photography.
Devil May Cry
Триш — одна из самых притягательных персонажей вселенной Devil May Cry. Именно её образ и представила Ксана Станкевич. Получилось очень дерзко и горячо. Фото: ph_kashimikoi.
«Ведьмак 3: Каменные сердца»
Образ Ирис фон Эверек из дополнения «Каменные сердца» для третьего «Ведьмака» запал в сердце не только геймерам, но и косплеершам. StormbornCat перевоплотилась в несчастную девушку, красота которой не померкла даже на фоне невероятно трагичных событий. Фото: Кристина Бородкина.
The Legend of Zelda
Культовый образ Зельды из The Legend of Zelda редко попадает в наши подборки, однако в этот раз Ксана Станкевич представила настолько чувственный сет, что пройти мимо было невозможно. Фото: barabaka.
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