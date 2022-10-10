Куда пропала серия Operation Flashpoint

От мечты к провалу, а потом к большому успеху.

Сейчас на нише тактических шутеров с упором на реализм царствует серия Arma, но олдфаги могут помнить такую линейку игр, как Operation Flashpoint. Она выделялась всё теми же достоинствами: достоверность, масштабность, уйма техники. Но если Arma никуда не делась, то про «Флэшпоинт» уже давно ничего не слышно.

Но что именно случилось с Operation Flashpoint и как со всем связана Arma? Рассказываем!

Arma 3

Зарождение идеи

История Operation Flashpoint началась в далёком 1996 году. Братья Марек и Ондрей Шпанелы мечтали о собственном симуляторе боевых действий с масштабными уровнями, множеством единиц военной техники и запредельным реализмом. Первым их шагом стало создание собственного движка Real Virtuality.

Для демонстрации его потенциала чехи собрали простенькую демоверсию Poseidon, представлявшую собой огромную карту с разбросанными по ней постройками, лесами, дорогами и танками. Игроки управляли вертолётом, с чьей помощью можно было облететь всю локацию без каких-либо загрузок, и даже могли опускаться и рассмотреть крайне детализированные модельки.

Интересно, что изначально движок не предусматривал наличие пехоты. Однако совсем скоро братья поняли, что сражение техники без людей совсем не сходится со столь желанным реализмом.

Poseidon

В 1998 году наработки братьев заметило издательство Interactive Magic. С их поддержкой авторы расширили команду, подготовили динамическую среду и отшлифовали искусственный интеллект солдат, которые теперь могли самостоятельно ориентироваться, выполнять определённые задачи и принимать решения в зависимости от окружения. Всё это создавалось с нуля, поскольку у разработчиков не было готовых заготовок, а брать за основу другие шутеры они не хотели.

Релиз игры планировался через год, но всё испортила продажа Interactive Magic. Новым владельцам не был интересен издательский рынок, в результате чего права на готовящуюся игру перешли к Ubisoft. Но французам проект про военные действия оказался не нужен, поскольку не вписывался в их курс на семейную аудиторию.

Poseidon

Несмотря на проблемы, работа над Poseidon не прекращалась. Движок постоянно совершенствовался, графика улучшалась, повышался уровень достоверности, пусть и с некоторыми условностями. Добавлялись фишки, такие как точечная система попаданий, правдоподобный расчёт прочности брони и отсутствие полоски здоровья.

Взамен пришлось вырезать множество различных наработок, в основном связанных с сюжетом. Работать приходилось очень много, поскольку из-за затянувшегося производства и развития технологий определённые механики успевали устареть.

Дорога к выходу

Ситуация наладилась к сентябрю 2000 года, когда разработчиков подобрала Codemasters. Новый издатель не только обеспечил надёжное финансирование, но и никак не ограничил творческую свободу, за которую особенно переживали Шпанелы. Благодаря всему этому команда не только пополнилась специалистами, но и окончательно оформилась в Bohemia Interactive.

И шутер наконец обрёл собственное название – Operation Flashpoint.

Operation Flashpoint

После всех сложностей с разработкой весной 2001-го студия выпустила демоверсию Operation Flashpoint: Cold War Crisis. Весила она по меркам того времени немыслимые 63 мегабайта и включала в себя всего одну миссию. Но этого хватило, чтобы громко заявить о себе.

Геймеры были поражены масштабом карты и тем, что огромный и открытый для изучения остров загружался целиком и сразу. Местные солдаты действовали не по скриптам, а адаптировались к меняющейся обстановке. Главный герой был не очередным избранным или супергероем, а обычным пехотинцем, которого могла убить одна неудачно выпущенная пуля. Игроки с рвением изучали архивные файлы демки, стараясь не пропустить ни одной детали.

К выходу Cold War Crisis в том же году ко всем достоинствам демоверсии добавилась детализированная графика с динамическими тенями. На геймплей влияла куча мелочей, из-за чего прохождение одних и тех же миссий могло радикально отличаться друг от друга. Запредельный реализм и разнообразные задания затягивали на множество часов. А ещё авторы добавили редактор миссий с широчайшими возможностями, открывший дорогу множеству модов от фанатского сообщества.

Operation Flashpoint предоставляла игрокам невиданную ранее свободу действий. Косвенным признанием выдающегося качества проделанной работы стало то, что движок Real Virtuality и моды Operation Flashpoint легли в основу серии Virtual Battle Space, сделанной чехами по специальному заказу для армии США.

Operation Flashpoint

Обратной стороной медали стали множество багов и высокие требования к железу, из-за чего далеко не все смогли заценить тактические сражения. Впечатление портило ещё и сложное управление, повышавшее и без того высокий уровень сложности. Но в целом игру встретили благосклонно все — и геймеры, и критики.

Bohemia Interactive ещё несколько лет поддерживала оригинал патчами и бесплатными дополнениями Red Hammer и Resistance, которые добавляли новые миссии, оружие и технику.

Разлад в отношениях

Ожидаемое фанатами продолжение Codemasters анонсировала в апреле 2003-го. Сюжетно игра должна была сосредоточиться на событиях Вьетнамской войны, а релиз планировался уже в 2004-м. Однако дальше дела резко пошли наперекосяк.

Во время работы над переносом Operation Flashpoint на Xbox чехи столкнулись с новой для себя консольной структурой. Из-за этого порт вместо планируемых девяти месяцев растянулся на пару лет, что отодвинуло выход сиквела на 2006-й.

Но, что ещё хуже, Operation Flashpoint Elite совершенно не оправдала огромные затраты — продажи были катастрофическими.

Но провал не остановил Bohemia Interactive. Студия продолжила работу над продолжением, которое должно было превзойти оригинал во всём. Вот только из-за этих самых амбиций проект погряз в производственном хаосе. Доработка движка шла тяжко, многие механики никак не развивались, а отдельные элементы плохо стыковались. Зато авторы умудрялись тратить уйму времени и средств на мелкие детали: от 3D-сканирования реального оружия до моделирования глазного яблока персонажа.

Всё это вместе с последними неудачами раздражало Codemasters. Издатель решил привлечь к разработке сторонние команды, что уже не понравилось чехам. В июне 2005-го обе компании окончательно переругались и разорвали все отношения. При этом права на название Operation Flashpoint остались у издателя, что в будущем привело к весьма интересным последствиям.

Operation Flashpoint: Dragon Rising

Псевдодракон…

Пока Bohemia Interactive пыталась выжить после разрыва, Codemasters взялась за собственные продолжения Operation Flashpoint. Вышедшие из-под их крыла OF: Dragon Rising (2009) и OF: Red River (2011) напоминали, скорее, перезапуск, где издатель старался усидеть одновременно на двух стульях.

С одной стороны, Codemasters стремилась сохранить все главные элементы оригинала — реализм, множество видов техники и атмосферу настоящей войны;

с другой – она попыталась убрать излишнюю хардкорность, добавила зрелищности и переориентировала проект на массового игрока — пытаясь ублажить и фанатов оригинала.

Например, появились ролевые элементы в виде возможности лично формировать отряды и подбирать снаряжение под себя, а задания теперь подавались через красиво поставленные ролики.

Но поскольку права на Real Virtuality оставались у чехов, использовать пришлось собственный движок EGO, наиболее известный по ралли-гонкам DiRT. Технология неплохо справлялась с огромными локациями и массовыми битвами, но по уровню детализации окружения сильно уступала предшественнице. Несмотря на размеры локаций, прохождение миссий превратилось в линейное путешествие от точки А к точке Б.

Operation Flashpoint: Dragon Rising

Сильнее всего от перехода пострадал интеллект противника. Поведение местных NPC совершенно не дотягивало до высокого уровня «болванчиков» из оригинала для ПК. Этот минус разработчики попытались скрыть самым банальным способом – увеличением численности противников, что тут же убивало саму суть серии. Фальшь ощущалась везде. Operation Flashpoint была совсем про другое.

Не помогали ни мультиплеер, ни редактор миссий, который потом вырезали. На фоне прохладного приёма после Red River серию закрыли.

Operation Flashpoint от Codemasters

Интересно, что в ответ на готовящийся релиз Bohemia Interactive разразилась открытым письмом. В нём чехи говорили, что Dragon Rising никак не связана с Cold War Crisis, и обвиняли бывших коллег в паразитировании на популярности оригинала. Codemasters отбивалась тезисами про продолжение и развитие идей, заложенных в первую Operation Flashpoint. Спустя несколько лет стороны вновь устроят пикировку из-за Arma 2.

Истинный наследник

После ухода от британцев Bohemia Interactive с большим трудом, но смогла довести свою «Operation Flashpoint 2» до релиза уже под новым брендом — Arma: Armed Assault. Несмотря на ужасное техническое состояние, спешно выпущенный шутер выполнил свою задачу — позволил студии в трудное время просто выжить.

К счастью, хардкорные поклонники той самой Operation Flashpoint быстро нашли новую серию. Она смогла сохранить все главные достоинства своего предшественника — и даже приумножила их. Это была настоящая Operation Flashpoint 2.

Неудивительно, что Arma превратилась в полноценную популярную линейку реалистичных тактических шутеров. Каждая новая часть добавляла новые и развивала старые идеи, а благодаря модам родились даже новые игры. Например, хардкорная DayZ.

Arma

Сейчас вышло уже три основные части Arma, и недавно запустился спин-офф Arma Reforger — эдакий пролог Arma 4, который позволит разработчикам полностью протестировать техническую основу и геймплейные особенности грядущего продолжения.

А вот Operation Flashpoint мертва. Codemasters вскоре после Red River объявила, что займётся выпуском исключительно гонок — DiRT, GRID и F1. А в начале 2021 года компанию купила Electronic Arts — права на Operation Flashpoint перешли EA. Однако шансы на возрождение OF (если оно кому-то вообще нужно при живой Arma) всё ещё близки к нулю. У нового владельца хватает шутеров: Battlefield, Medal of Honor, Titanfall и Apex Legends.