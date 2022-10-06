Запуск Overwatch 2 оказался громким провалом. Blizzard подвела абсолютно всех

4 октября формально состоялась премьера Overwatch 2, однако спустя даже двое суток игра находится в плачевном состоянии. Компания скудно комментирует ситуацию, из-за чего и без того недовольным игрокам только и остаётся, что в очередной раз насмехаться над огромной корпорацией.

Хроника провала

Запуск серверов Overwatch 2 сопровождался уже традиционными для компании очередями. Сначала они не превышали нескольких тысяч человек, но вскоре уже увеличились вплоть до 40–50 тыс. желающих ворваться в новинку. Параллельно этому Blizzard начала сообщать о массовых DDoS-атаках на серверы.

Надо ли говорить, что при таком ажиотаже мало кто сумел нормально поиграть в Overwatch 2. Одни часами стояли в очереди, получали одну из множества ошибок и вставали в очередь по новой. Другие просто вылетали во время матчей. Третьи вообще получали ошибку из-за проблем с переносом данных.

30 тысяч — это ещё по-божески

Но попасть в игру — малая из проблем запуска игры. Многие, попав в главное меню, ужаснулись — у них пропало всё (или почти всё) накопленное в первой Overwatch. Скины, иконки, позы, анимации. Ничего этого не было. Вдобавок большинство персонажей ещё и были заблокированы.

Во время запуска OW2 клиент воспринимал многих ветеранов первой части в качестве новичков, из-за чего им и закрыли доступ к героям.

При этом Blizzard запустила процесс миграции аккаунтов Overwatch в Overwatch 2 ещё в августе, у разработчиков было больше месяца для спокойной подготовки и переноса данных. И компания не смогла справиться даже с этим.

Иногда недоступны даже базовые предметы — самые обычные иконки

Миграцию также можно запустить из клиента Overwatch 2. Но это лишь в теории. В реальности у многих кнопки «Объединения учётных записей» либо нет, либо она просто не работает. При нажатии ничего не происходит.

Вдобавок к этому появилась обязательная привязка мобильного телефона к учётной записи Battle.net. В России с этим особых проблем не было, но в США это добавило проблем, поскольку Blizzard решила не допускать пользователей с предоплаченными тарифами — а такими американцы любят пользоваться, поскольку это куда экономнее. В итоге немало американцев попросту не могли связать аккаунт с телефоном.

Всего этого хватило, чтобы игроки оказались в ярости. Сомневаюсь, что недовольство было бы столь большим, если бы Blizzard оперативно решала проблемы и постоянно коммуницировала с сообществом. Но даже этого компания сделать не смогла.

Очередной релиз Blizzard — очередной ревью-бомбинг. Теперь заслуженно

Практически одновременно со стартом игры в соцсетях Overwatch появилось сообщение о трудностях со списком проблем. Однако после этого разработчики просто испарились. Техническая поддержка отговаривалась стандартными ответами, а официальные аккаунты игры просто молчали.

По итогам первых 24 часов ничего не исправили — перенос данных так и не произошёл, очереди на серверы вечером опять превышали 40-50 тыс. человек. Аккаунт Overwatch молчит. В следующий раз разработчики вышли на связь спустя примерно 30 часов. Они подтвердили, что дальше работают над решением проблем. Среди обновлений было:

с 7 октября большинству игроков не будет требоваться привязка телефон, подойдёт лишь подключение учётной записи Battle.net;

очередей в игре оказывается две: одна на подключение к Battle.net, а вторая — на серверы игры. Серверы сейчас работают на полную, и Blizzard изо всех сил пытается решить ситуацию;

миграция встала во многом из-за проблем на серверах — они перегружены. Большой фикс обещают в первом патче Overwatch 2, который выйдет лишь на следующей неделе, но пока Blizzard рассчитывает всё же сделать что-то напрямую с серверами;

на каких-то платформах кнопка миграции не работает — и это тоже пытаются решить.

В любом случае не переживайте, ничего не потеряно. Все данные сохранены.

Спустя почти двое суток персонажи всё ещё заблокированы

Спустя почти 48 часов, однако, все проблемы всё ещё сохраняются. Очереди пропадают лишь глубокой ночью и ранним утром, а вечером они вновь возникают. Ожидание на вход может превышать час и больше. Из слов самой Blizzard создаётся впечатление, что нормально поиграть в Overwatch 2 до следующей недели (10–16 октября) вряд ли получится. Впереди выходные, поэтому нагрузка на серверы только увеличится.

Маленькая инди-студия Blizzard

Абсолютно непонятным тут остаётся другое. Неужели Blizzard в очередной раз не могла подготовиться? Почему каждый релиз компании постоянно оказывается с какими-то очевидными проблемами: Diablo 3 — ошибка 37, StarCraft 2 — очереди и падение серверов, World of Warcraft — постоянные очереди на релизе обновлений, Diablo 2: Resurrected — проблемы с подключением, потеря прогресса и персонажей.

За подобными проблемами особенно странно наблюдать, поскольку Blizzard работает под крылом Activision. К Call of Duty можно высказывать сколько угодно претензий, но стабильность работы — отличительная черта серии. У шутера редко возникают проблемы с подключением или очереди на серверы. А это одна из самых популярных игр во всей индустрии. Для сравнения:

аудитория Overwatch — 60 млн игроков;

аудитория Call of Duty: Warzone — 125 млн игроков.

Вдобавок к Warzone ежегодно новую Call of Duty покупают 10–30 млн человек. И это активная аудитория. На что рассчитывала Blizzard, когда запускала свою условно-бесплатную Overwatch 2? Вопросов к работе компании становится только больше.

Кирико, новый герой Overwatch

Сейчас об этом поздно говорить, но почему нельзя было запустить Overwatch 2 в несколько этапов? Сначала доступ получают владельцы первой части, а через пару дней — все остальные. Это кажется очевидным, да и Activision уже делала подобное с Call of Duty: Warzone.

Но нет. Blizzard пустила одновременно всех и уже пару суток не может решить самые большие проблемы. Мы привыкли жаловаться на Activision, но она умеет ставить задачи и добиваться их выполнения. Blizzard в каких-то ситуациях не хватает такого.

Вы, кстати, серьёзно рассчитываете нормально поиграть в Diablo 4 в момент выхода? Взгляните на всю историю Blizzard. Готовьтесь к очередям, вылетам и потере персонажей…