Лучшие герои Overwatch 2. За кого точно стоит сыграть?

Три танка, четыре атакующих и три поддержки.

Несмотря на проблемы с серверами, спорную монетизацию и прочие недостатки, Overwatch 2 немыслимо популярна. Всё-таки речь о бесплатной игре с весёлым геймплеем.

Но какого героя выбрать, чтобы противники дрожали от страха?

D.Va (танк)

В Overwatch 2 составы команд сократили до пяти человек — среди них всего один танк. Во многом именно он отделяет победу от поражения, ведь смерть танка часто ведёт к разгрому. Именно поэтому D.Va так полезна.

Героине снизили показатели брони, но её щит всё ещё здорово держит урон, а рывки помогают быстро добраться до союзников и защитить их. Также героиня может залететь на захваченную точку и устроить убивающий всех взрыв.

D.Va или Дива

Впрочем, главная фишка D.Va в том, что после опустошения шкалы здоровья ломается лишь робот, а сама героиня продолжит бегать. Если она отступит, сможет дождаться новую металлическую оболочку и вернуться в бой.

Турбосвин (танк)

Турбосвин плохо обороняет команду, у него даже щита нет. Зато он выдерживает много урона и потрясно расправляется с врагами. Крюк притягивает противников, которых тут же добьют напарники. В общем, в плане контроля противников и героя, который наводит беспорядки во вражеских рядах, ему равных почти нет.

Учитывая, что в формате «5 на 5» каждая боевая единица критично важна, способности Турбосвина полезны. К примеру, если он выцепит хилера, враг какое-то время будет практически беззащитен — и подобные ситуации могут изменить ход матча вплоть до победы.

Турбосвин

Уинстон (танк)

Уинстон — универсальный танк, который держит оборону и инициирует атаку. Герой может спрятать команду под защитным куполом, а затем за счёт прыжкового ранца резко наброситься на врага. Если союзники поддержат наступление, победа будет за вами.

Проблема в том, что Уинстон наносит совсем уж мало урона, так что в открытом противостоянии с другим танком ему не выжить. А вот слабых героев вроде Кирико из поддержки или дамагера Хандзо он может вынести — при этом за счёт пушки «Тесла», поражающей несколько целей, умрут сразу оба врага.

Уинстон

Солдат-76 (урон)

Солдат 76 подходит для игроков, которые привыкли к шутерам в духе Call of Duty. Герой максимально прост в управлении, но при этом очень полезен. Взять хотя бы способности героя: он может разместить девайс, который лечит союзников, а его ульта делает оружие самонаводящимся — даже прицеливаться не придётся.

При умелом управлении Солдат 76 в одиночку зачистит зону и перевернёт игру. Этого ветерана нельзя недооценивать!

Солдат-76

Роковая вдова (урон)

Вдова всегда была популярной, особенно вне самой игры благодаря выдающемуся телу героини, но в Overwatch 2 снайпер переживает второе рождение. Чуть ли не в каждом втором матче она всегда найдётся — и ветераны шутера отлично показывают эффективность девушки.

Она умеет забираться на высокие поверхности благодаря крюку и оттуда выстрелами в голову способна в мгновения уничтожать сразу несколько персонажей — хедшоты позволяют вывести из игры одним выстрелом героев атаки и поддержки за счёт небольшого здоровья.

Вдобавок ульта Вдовы позволяет подсветить местонахождение всей вражеской команды для союзников!

Роковая вдова

Торбьорн (урон)

Торбьорн понравится игрокам, которые делают ставку на тактику. Герой ставит турель, расстреливающую всех в зоне видимости. Пока оружие отвлекает врагов, Торбьорн может обойти их с фланга и безжалостно расстрелять. Так получается и обманывать врагов, и иногда даже запускать во вражеских рядах панику при умелом начале атаки.

Правда, за удобную турель придется заплатить странной траекторией, по которой летят пули из обычного оружия. Но за пару вечеров к этой особенности привыкаешь.

Торбьорн

Крысавчик (урон)

Под управлением опытного игрока Крысавчик заставит страдать любую вражескую команду. Он держится на расстоянии, стреляет из гранатомёта, устанавливает капканы и убегает, подлетев на взрывной волне от мины.

Крысавчик принесёт пользу в любой ситуации — даже если умрёт. Из-за пассивной способности «Полный хаос» из тела покойного Крысавчика вылетят бомбы. Танка вроде Дивы они не убьют, а вот условного Солдата-76 могут.

Крысавчик

Гэндзи (урон)

Гэндзи может стать самым эффективным бойцом в команде. Он закидывает врагов сюрикенами, отражает выстрелы мечом и рубит всех молниеносными ударами. При этом за счёт двойного прыжка и бега по стенам Гэндзи быстро доберётся до любого места.

Управлять героем нужно мудро. Взять хотя бы ульту, которая не так проста, как у Солдата-76 или Дивы. Гэндзи просто обнажает смертоносный клинок, наносящий огромный урон, но в теории может погибнуть, не добежав до цели. Но после длительных тренировок герой станет машиной для убийства.

Гендзи в мифическом скине

Жнец (урон)

Жнец — ещё один герой, с которым справятся только опытные игроки. Дело в том, что здоровья у персонажа мало, а урон он наносит только в ближнем бою. Даже его ульта полезна только в гуще врагов — Жнец крутится и стреляет во все стороны из дробовиков. Чтобы выжить, Жнецу нужно идеально применять оборонительные способности: телепортироваться или убегать в бестелесной форме.

Но стоит научиться играть Жнецом, как фраги начнут сыпаться пачками. Самые мастеровитые геймеры, управляя персонажем, почти не умирают. Всё-таки он восстанавливает HP, когда попадает в цель.

Жнец

Лусио (поддержка)

Лусио настолько хорош, что полезен даже в руках неумелого игрока. Всё-таки ему достаточно находиться рядом с напарниками и вовремя переключать способность. Герой умеет ускорять или лечить команду — и по нажатию кнопки усиливать ускорение или лечение. К примеру, это помогает команде первой добраться до точки и вовремя удержать её.

А ещё Лусио смоется из передряги благодаря паркуру. Герой ловко бегает даже по стенам, так что попасть по нему будет трудно.

Лусио

Кирико (поддержка)

Кирико — новичок Overwatch. Ей непросто управлять, зато она может в любой момент перевернуть игру. К примеру, способность «Быстрый шаг» телепортирует героиню даже сквозь препятствия, а «Защита Сузу» делает союзников неуязвимыми на одно мгновение.

Сочетание этих перков помогает как нападать, так и обороняться. В самый сложный момент Кирико может ворваться к танку, успеть спасти парочку союзников от вражеской ульты, восстановить им здоровье и довести команду до победы.

Неудивительно, что героиня моментально стала любимицей в Overwatch 2.

Кирико

Ангел (поддержка)

Ещё один ветеран Overwatch. За Ангела не так сложно играть — знай себе лечи, иногда усиливай союзников и старайся вовремя воскрешать союзников. Но эффективность девушки нельзя недооценивать, ведь лечит она очень хорошо, а возвращение погибших напарников вообще огромный плюс, особенно в пылу сражения.

За Мерси очень хорошо понимать основы шутера, находясь за спиной остальных союзников.

Ангел

Какой герой Overwatch 2 ваш любимый? Пишите в комментариях! Игра доступна бесплатно на всех консолях и ПК.