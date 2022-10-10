Донаты Overwatch 2 — обдираловка. Всё так плохо, что фанаты скучают по лутбоксам

За неполную неделю после выхода, несмотря на ужасный старт, многие желающие уже наверняка попробовали поиграть в Overwatch 2. Да, пришлось выжидать часами в многотысячных очередях, сталкиваться с проблемами серверов и негодовать от переноса предметов из первой Overwatch.

Шутер толком не успел выйти, а его уже разгромили в пух и прах, причём конкретно к Overwatch 2 претензий минимум — игроки массово критикуют конкретно Blizzard. И, честно говоря, на этот раз особенно справедливо.

Геймеры не любят ждать в очередях, не любят, когда серверы лагают или когда их скины, эмоции и реплики теряются. А знаете, что игроки ненавидят больше всего? Правильно — когда их пытаются ободрать до нитки. Blizzard снова наступила на те же грабли, а игроки вновь напомнили, что иначе у этой компании не получается.

Overwatch 2

Давайте разберём, почему в текущем виде монетизация бесплатной Overwatch 2 вредит самой игре — и чем же ужасен боевой пропуск первого сезона шутера.

Чем все недовольны в Overwatch 2

Оригинальная Overwatch вышла в 2016 году. Blizzard продавала игру за полную цену. Overwatch 2 компания решила сделать условно-бесплатной. Благодаря этому очевидно масштабно расширяется аудитория — теперь сыграть может каждый желающий.

Логичный вопрос, как же зарабатывать разработчикам? Вполне простой ответ — через боевой пропуск. Как и везде, в Overwatch 2 он доступен всем без ограничений. Однако игроки, не готовые донатить, получат куда худшие награды — и куда меньше. Встречаются они крайне редко — примерно раз в пять-шесть уровней.

За покупку боевого пропуска вам сразу дадут Кирико — нового героя

Премиальный боевой пропуск стоит 1000 виртуальных монетт (около 700 рублей). Их можно и зарабатывать в игре, однако сразу остановим вас — за неделю плотной игры получится заработать лишь 60 монет. То есть на покупку пропуска придётся полностью закрыть 17 недель (один сезон — восемь недель).

То есть при полностью бесплатной игре заработать на боевой пропуск удастся лишь к началу третьего сезона.

Примеры нескольких заданий

Blizzard приняла ещё одно непопулярное решение: даже полностью закрыв боевой пропуск, вы не получите ни одной виртуальной монеты обратно. Новый пропуск придётся вновь покупать «за реал».

Подобная практика считается дурным тоном — в большинстве игр с аналогичной монетизацией за «закрытие» батл пасса ты получаешь обратно даже больше монет, чем заплатил. Даже в бесплатных Call of Duty: Warzone, Fortnite и Apex Legends. Решение Blizzard же кажется устаревшим, странным и попросту ошибочным.

Кстати, получить Кирико — нового героя — можно бесплатно. Персонаж находится на 55-м уровне боевого пропуска, но, чтобы до него дойти, придётся потратить неприлично много времени. Журналисты Game Rant уже подсчитали, что на открытие Кирико может уйти более 40 часов.

Получить Кирико можно и бесплатно

Наверняка когда игроки слышат это, то понимают, что проще вложить деньги и получить новенького персонажа сразу, а не через десятки часов игры. Похоже, на это Blizzard и рассчитывает.

По сравнению с монетизацией первой Overwatch, вторая часть кажется простой обдираловкой. Те, кто не хочет вливать деньги в игру, не получат практически ничего, кроме пары скудных скинов, реплик и прочего.

Раньше было лучше

Многие на фоне ужасной монетизации Overwatch 2 вспоминают, как обстояли дела в первой Overwatch. Да, она была платной, а монетизация шла через ненавистные всеми лутбоксы. Но на фоне жадности разработчиков сиквела о старой модели вспоминают уже с теплотой.

В контейнерах были все внутриигровые предметы: скины (даже самые редкие), эмоции, реплики, граффити. Их можно было получать без особых усилий. Лутбоксы давали за каждое повышение уровня, а ещё по три штуки давали за девять побед в аркадах. Если посчитать, то за одну игровую сессию была возможность выбить четыре-пять контейнеров.

Шанс выпадения чего-то действительно крутого был небольшим — но он был. Игроки так или иначе получали косметические предметы, а особенно радостно было от выбивания эпического или легендарного предмета. В плане лутбоксов все были равны, хотя, конечно, кто-то мог задонатить и купить сразу 100 штук, но других преимуществ не было.

Те самые ящички, проклинаемые геймерами

Забавно, но геймеры действительно говорят, что с лутбоксами было лучше. В комментариях на Reddit можно найти множество тёплых слов и воспоминаний о контейнерах, которые приносили предметы в любом случае. Также люди отмечают, что Blizzard могла сделать Overwatch 2 платной и сохранить лутбоксы, потому что теперь на получение нескольких скинов, считают геймеры, уйдут годы.

К тому же люди жалуются и на наполнение боевого пропуска. Если пройти платный пропуск полностью, то можно получить четыре легендарных облика, три эпических и один мифический. Критике подвергаются сами скины — их качество значительно уступает обликам, которые были в оригинальной Overwatch.

Если совсем упрощать, то действительно видных скинов в пропуске два — легендарный для Кирико и мифический для Гендзи.

Больше всего критики получил этот эпический облик на Королеву Джанкертауна

Что нужно сделать Blizzard

Пока фанаты рвут и мечут, Blizzard уже традиционно отмалчивается. Разработчики уже несколько раз скудно комментировали проблемы игры с серверами и переносом косметики, однако не отвечали на критику монетизации.

Собирается ли компания вообще что-то делать, неизвестно. Тут и назревает главный вопрос. А что нужно сделать разработчикам, чтобы остановить сотни гневных комментариев и перестать злить аудиторию? Важно понимать, что авторы наверняка не откажутся от боевого пропуска, как бы сильно игроки на него ни жаловались. Однако Blizzard может улучшить текущую ситуацию.

К примеру, увеличить количество получаемых монет за еженедельные испытания. Если бы игроки получали в неделю примерно по 100–150 монет, то на получение боевого пропуска ушло бы куда меньше времени, а желание стараться выполнять задания только возросло. Также разработчикам стоит добавить валюту и в сам пропуск.

Overwatch 2

Во-первых, это в целом здоровая тенденция, которая соблюдается в большинстве подобных игр. А во-вторых, таким образом у игроков не будет возникать ощущения, что они вообще зря занимаются прокачиванием уровня. Почему батл-пасс вообще на 80 уровней вместо классических ста? Может, монеты вырезали в самый последний момент?

Также компании определённо стоит упростить испытания или значительно увеличить опыт за их выполнение. Сейчас получение новых уровней проходит удивительно медленно, что также раздражает многих.

Судя по тому, как игроки негодуют, заполняют весь Reddit критикой монетизации и уничтожают рейтинг Overwatch 2, Blizzard должна была принять хоть какие-то меры ещё вчера. Но прошла почти неделя, и пока фанатов встречает лишь тишина. А случай с шутером в очередной раз даст компании понять, что она делает не так.

Overwatch 2

В целом хочется надеяться, что разработчики прислушиваются к взволнованным поклонникам и планируют корректировать игру. Даже если этого не случится в течение первого сезона, то критика может повлиять на второй сезон — он стартует уже в начале декабря.

Сама Overwatch 2 доступна бесплатно на ПК, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и Nintendo Switch. Игра стартовала ужасно из-за огромных очередей и проблем с переносом косметики, однако сейчас всё должно работать более-менее стабильно. По крайней мере, зайти в игру получается без ожидания.