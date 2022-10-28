Великолепная сказка в духе «Гарри Поттера». Весь мир пропустил шикарную Potionomics

Видеоигровой 2022 год богат на сюрпризы. Геймеры получили сразу два клона «Героев Меча и Магии»: Hero’s Hour и Songs of Conquest (наш обзор). Родился целый новый жанр клонов Vampire Survivors — игры, которая вышла в ранний доступ ещё в начале года, но уже успела обрести десятки подражателей.

А совсем недавно состоялся релиз Potionomics — игра о варке зелий студии Voracious Games под издательством американо-японской компании XSEED. И это не очередной инди-симулятор алхимии (которые в последние годы что-то зачастили), а полноценная игра АА-класса будто из начала нулевых: сюжетное приключение на 30 часов с уникальным геймплеем, без какого-либо мультиплеера и онлайн-функций и без любых микротранзакций.

Но Potionomics хочется хвалить не только за то, что она не вписывается в современную модель игр-сервисов. Это, внезапно, одна из лучших игр этого года, что сочетает в себе сразу несколько жанров и выделяется сказочными и безгранично добрыми дизайном и атмосферой.

Что такое Potionomics и о чём оно

Вы играете за девушку Сильвию, что приезжает на остров Рафта перенять бизнес погибшего дяди-алхимика. А вместе с ним — и огромные долги перед местным магическим банком размером в миллион золотых монет. В срок уплатить такую сумму невозможно, однако на удачу Сильвии в городе проходит состязание зельеваров с общим призом ровно в такую же сумму. Единственный шанс сохранить бизнес родственника и не сесть в волшебную тюрьму из-за долгов — стать первоклассным алхимиком и выиграть чемпионат.

Помогать в этом будет филин по имени Филин (да, именно), которая осталась жить в развалинах дома дяди Сильвии, а также прорва добродушных жителей Рафты — как людей, так и сказочных существ вроде дриад, людей-моржей и котов-пиратов.

Potionomics

Как уже сказано выше, Potionomics — это гибрид из нескольких жанров: менеджмент собственного магазина, коллекционной карточной игры, симулятор алхимии и визуальной новеллы. В течение игрового дня, коих в сюжетной кампании 50, вы распределяете свой график и занимаетесь самыми разными делами.

Варите зелья, расставляете красивые бутылочки по витринам и торгуетесь за товар с придирчивыми клиентами, ходите в город за покупками и общением с друзьями, занимаетесь садоводством и даже финансированием героев Рафты, которые за ваши деньги и зелья ходят в подземелья и добывают вам редкие реагенты.

Мало того что все четыре пласта игры сделаны как минимум хорошо, так они ещё и отлично работают как единая система. После прохождения невозможно представить, чтобы игра развлекала так же сильно, убери из неё, скажем, диалоги с персонажами или «бои» на карточках.

Все части Potionomics плотно связаны между собой, благодаря чему создают уникальный игровой опыт, который тяжело сравнить понятными аналогиями вроде «это как Dark Souls, это как «Ведьмак 3».

Potionomics — особенная игра в собственном жанре-гибриде.

Potionomics

Алхимия: баланс элементов, концентрация зелья и его невыносимая вонь

Самый главный элемент Potionomics — это варка зелий, завязанная на пропорциях химических элементов. Во всех ингредиентах есть определённое число атомов пяти видов, поделённых на цвета — красные, зелёные, жёлтые, синие и фиолетовые. Зелье здоровья — любое количество красных и зелёных атомов в пропорции один к одному.

Скажем, если добавить цветок на 30 красных атомов, корень на шесть зелёных и камень на 24 зелёных, получится зелье силой 30. Если пропорции соблюдены идеально или с погрешностью в один-два очка (скажем, 28 красных и 30 зелёных атомов), то зелье выйдет качеством на две звезды выше (а значит, дороже) и получает большой шанс получить бонусную третью.

Potionomics

Сначала эта система кажется сложной. У ингредиентов почти никогда нет удобных ровных сумм (вместо круглых десятков — 6, 24, 27 и так далее), и зачастую они состоят из атомов не одного, а нескольких видов. А ведь ингредиенты ещё и могут добавлять зелью «маркетинговые» свойства — сладкий или отвратный вкус, приятный или невыносимый запах, красивый или уродский внешний вид.

Каждая позитивная особенность повышает итоговую цену на 5%, негативная — снижает. В итоге даже идеальное зелье может быть на четверть дешевле, если оно смердит, отвратно на вкус, вызывает несварение и выглядит как помои.

Великолепное зелье лишь с одним, выделенным красной иконкой недостатком: внешний вид оставляет желать лучшего

Но в процессе очень быстро осваиваешься и, извините за каламбур, вливаешься в местную алхимию. Механика комплексная, но понятная: никаких сложных интерфейсов, а расчёты атомов проходят в пределах двузначных чисел. Любой, кто способен справиться с математикой начальных классов, будет способен варить зелья — в том числе идеальные.

В итоге из чего-то сложного, тяжёлого и непонятного алхимия в Potionomics превращается чуть ли не в самую интересную часть игры. Ты постоянно экспериментируешь, подбираешь пропорции, ищешь и запоминаешь удобные для тех или иных рецептов реагенты — в общем, буквально варишь.

Порой вместо будничного создания зелья на продажу за пять минут ты по полчаса засиживаешься за экспериментами в надежде получить идеальный отвар с лучшими свойствами. А с качеством стоит заморачиваться: оно нужно для выполнения сюжетных заданий, значительного повышения цены зелья и героев, которые с их помощью будут добывать сокровища.

Potionomics

Впрочем, не стоит волноваться об этом с первой же минуты игры: мощность зелья и ваши возможности в варке ограничены как нехваткой редких кореньев и глаз дракона, так и размером котла: идеальный эликсир мастера не сварить в деревянном ведре, благо по ходу прогресса сюжета будут открываться новые инструменты. А вот об ингредиентах придётся заботиться самому: пока их не сдашь местному торговцу Квинн, в ассортименте они не появятся, а достать их самому можно лишь с помощью наёмных приключенцев.

Торговля: искусство продавать и не нервничать

Итак, вы сварили зелье. Качество идеальное, пять звёзд, отличное на вкус, цвет и запах. Побочных эффектов нет, одни плюсы. И тем не менее такой шедевр всё ещё надо продать. Спор с клиентом за цену вашего честного труда сделан в виде карточной игры.

Если вы играли в Heartstone, Slay the Spire и другие цифровые «карточки», то примерно представляете, что вас ждёт: нанесение урона, получение урона, эффекты брони, добор-сброс карт, периодические эффекты, комбинации и так далее.

Изначально невероятно популярная среди игроков мода на ККИ-механики постепенно сошла на нет и сейчас, скорее, раздражает. Но и тут у Potionomics всё получилось прекрасно: разработчики прекрасно понимают, что в этом жанре не работает и бесит пользователя, отчего убрали ненужное, а саму игру сделали более весёлой и быстрой, нежели глубокой, киберспортивной и попросту перегруженной лишней математикой.

В чём суть: у клиента есть шкала заинтересованностей, эдакие очки здоровья. Чем больше вы «цепляете» его своими аргументами в пользу вашего зелья (считай, наносите его «шкале здоровья» урон), тем больше он готов будет заплатить. Клиенты, в свою очередь, мешают вам двумя способами.

Potionomics

Первый — их терпение. Каждая карта расходует от 0 до 3 очков этой шкалы: то есть сладостные речи о том, какое ваше зелье чудесное, тратит драгоценное время покупателя. Если увлечётесь розыгрышем карт и доведёте терпение до нуля — он разозлится, ничего не купит и уйдёт, а главная героиня Сильвия занервничает и получит очки стресса.

Каждое такое увеличивает вероятность взять из колоды вредную карту вместо навыка Сильвии на 1%. А если стресс дойдёт до 100%, у неё будет срыв и до конца дня девочка будет валяться в кровати, теряя ценное время для подготовки к турниру.

Второй — аргументы клиента против высокой цены зелья. Это может быть как обычное повышение стресса (клиент банально бухтит на вас, что вы слишком многого хотите), ускоренная потеря терпения («моё время — деньги!») и карты негативных эффектов: понижение защиты, ослабление эффектов карт, прибавка к получаемому стрессу.

Potionomics

Вся эта система, как и простота эффектов карт и общей математики (все очки и шкалы никогда не исчисляются цифрами выше десятки), превращают карточные дуэли за интерес покупателя в быструю, простую и весёлую игру.

Шкала терпения, которой ограничена каждая партия, не только сводит бои до одной-двух минут, но и добавляют интересную динамику: с каждым новым раундом у вас всё меньше времени на розыгрыш навыков, но при этом в руку вам дают на одну карту больше, отчего к концу дуэли разыгрывать крутые комбинации проще. В итоге всегда стоит выбор: закатать губу сейчас и сойтись с клиентом на текущей цене или «дожать» его до повышения, рискуя потерять покупателя.

Potionomics

Менеджмент магазина: полочки, витрины, обои и мимики

Ваш главный помощник в нелёгком деле торговли зельями — имидж. Людей судят по одёжке, а зелья — по модным биркам и красивым стендам. Презентабельность товара служит отличным подспорьем вашим навыкам торговли, пассивно увеличивая цену отваров и поток покупателей.

Расширение и изменение вашей лавки — наверное, самый слабый пласт геймплея Potionomics, но при этом всё ещё хороший. В магазине можно расширять площадь под новые котлы для варки (чтобы варить сразу шесть разных видов зелий за раз!), менять обои и прочий декор (исключительно эстетические изменения, ни на что не влияют), а также ставить новые полки для зелий, которые увеличивают их цену. Стоящие на витрине склянки не продаются, но своим красивым видом привлекают больше клиентов.

Potionomics

С прогрессом сюжета вам подарят собственного мимика, который притворяется вендинговой машиной. В него можно скидывать зелья, которые в данный момент не нужны вам на полках (слишком дешёвые на текущий момент), но продать их всё равно хочется. Ну или срочно нужно много денег, а всё продать вы не успеваете. Периодически бутылки оттуда выкупают прохожие по фиксированной цене +15%. Выгоднее было бы за них поторговаться, но если жмёт время — тоже неплохой вариант.

Каждый новый день происходят глобальные события: ярмарки, пожары в лесу, повышенный или пониженный интерес к тем или иным зельям. Они влияют как на цены вашего товара, так и на ассортимент магазинов и лут с рейдов, в которые вы посылаете героев ради новых реагентов.

К слову, инвестируя в гильдию героев слишком много ресурсов, вы рискуете повредить хрупкую экосистему острова: за солидное вознаграждение горе-герои принесут вам кучу самых разных цветов и кусков монстров, но по пути растопчут все рощи, сожгут все леса и загадят каждое волшебное озеро, что снизит лут на следующий день и испортит цены на соответствующие реагенты в магазине.

Вся деятельность вокруг вашего магазина ограничена временем, а точнее, шкалой из шести часов, на которые поделён один игровой день.

Выбирайте, что будем грабить сегодня!

Сходить за покупками в город и общением с друзьями — один час. Продать стоящие на полках зелья — два часа. Из-за этой системы приходится грамотно планировать расписание дня, чтобы успеть всё: и старое продать, и новое сварить, и ингредиенты купить, и друзей повидать. А ведь с ними можно (и нужно!) время от времени тусоваться, что тоже требует времени, которого у вас нет. А на носу — очередной турнир, к которому надо готовиться.

В общем, Potionomics всегда держит вас в тонусе, отчего играть интереснее. Хотя у этого есть и свои проблемы, о которых позже.

Potionomics

Когда в игре откроются слизни, постарайтесь закупиться ими на максимум как можно быстрее. Они позволяют дублировать ингредиенты, которые вы им скармливаете, за счёт других. КПД у них очень высокий: чтобы размножить дорогой реагент на четыре копии, надо положить лишь его и ещё один такой же. Выгодно!

В общем, ко всей организационной деятельности есть только одна претензия — недостаток глубины. У магазина очень базовые улучшения и скудная внешняя кастомизация. Последняя к тому же страдает от глупой проблемы: виды обоев, покрытия для пола и прочие украшательства добываются героями и прочими контрабандистами как предмет, дубликаты которых копятся в вашем инвентаре и мозолят вам глаз.

Конвертировать повторы никак нельзя, продать тоже. Почему нельзя было сделать их открываемыми вариантами в окне кастомизации, а не отдельными предметами — вопрос хороший, но об интерфейсах тоже стоит поговорить как-нибудь потом.

У местной PR-моли Луны можно заказывать рекламу своих зелий, повышая цену определённых отваров на следующий день после заказа PR-кампании

Общение с персонажами: лучшая визуальная новелла в 2022 году

Помимо клиентов, Сильвии придётся общаться и с обычными жителями Рафты: как с друзьями, так и с врагами. С геймплейной точки зрения говорить с различными торговцами и знакомыми стоит, чтобы получать от них новые карты, что можно назвать чуть ли не лучшим взаимодействием разных механик Potionomics в рамках единой системы.

Ведь карты — это трюки, которые Сильвия использует в общении с клиентами: кого-то подмазать, на кого-то повысить голос, где-то подмигнуть или польстить. И этим фишкам её учат друзья. Томная женщина-суккуб научит льстить и разыгрывать драму на пустом месте, оптимистичный морж-торговец Муктук научит торговать с энтузиазмом и громкими речами.

А глава местной гильдии героев Баптист — находить общий язык и искать компромиссы. Это не только отлично вписывает карточную механику в повествование, но и прекрасно раскрывает и описывает разных персонажей.

Potionomics

И вот тут начинается эстетическая часть общения с персонажами. Почти все герои Potionomics — великолепны. За 30 часов прохождения каждый из них станет родным — настолько живыми они ощущаются.

Изначально они кажутся классическими стереотипами любой визуальной новеллы: бойкая девушка-герой Мята (Mint), бард-рокерша Ксид (Xid), скрытный и мрачный торговец ингредиентами Квинн, спокойная и позитивная лесная дриада Шафран (Saffron).

Но постепенно герои раскрываются: у каждого есть какая-то тайна, мотивация или скелет в шкафу, которым они готовы поделиться, если как следует с ними подружиться. Не просто так Минт хочет стать самым крутым героем в истории. Не с пустого места Квинн не открывается другим людям. А у Шафран добродушие и спокойствие прячут мрачную тайну.

В игре есть коты-пираты! Их зовут Перчик и Соль (Pepper and Salt). Большой добрый брат и гиперактивная и немного грубая (salty!) маленькая сестра. Если довести дружбу с ними до максимума — они разрешат себя погладить!

Potionomics

К слову, вдобавок к дружбе с персонажами можно флиртовать и даже крутить полноценный роман. Никакого разврата, всё в рамках общей доброй атмосферы Potionomics: держание за ручку, румянцы и поцелуй в качестве высшей награды за старания.

Завязывать отношения сразу со всеми нельзя — надо выбрать кого-то одного. Зато можно взять в любовники практически кого угодно: суккубшу, главу гильдии, дриаду, лесного охотника или даже человека-моржа — тут что кому больше нравится.

Удивительно то, насколько здесь грамотно сделана романтика: если у вас уже выбран кто-то в качестве любовного интереса, все персонажи отнесутся к этому с пониманием и сами предложат остаться друзьями. Или выскажут опасения на ваш флирт, мол, «здорово что ты оказываешь мне столько внимания, но не навредит ли это отношениям с твоей второй половинкой?».

Вместо бинарных опций «любить или ненавидеть» герои предпочитают поговорить, обсудить и как взрослые люди решить всё в спокойном обсуждении, итогом которого станут крепкая дружба и приятные эмоции. Удивительно видеть такой взрослый подход в сказочной детской игре.

Отвечаем на животрепещущий вопрос: котов романсить нельзя. Но можно моржа!

Подводя итог: персонажи наравне с алхимией – это чуть ли не самая сильная сторона игры. Придраться можно только к двум вещам. Первая — четвёртый босс игры практически никак не раскрыта и забывается сразу же после победы. Это, пожалуй, самый пустой персонаж всей Potionomics.

Вторая — то самое ограничение по времени. Из-за всего шести доступных часов за один из 50 игровых дней вы не успеете прокачать дружбу до максимума со всеми. Придётся выбирать любимчиков и или перепроходить игру, или смириться с тем, что тайны некоторых героев так и останутся тайнами, а проблемы – неразрешёнными. И, учитывая то, насколько каждый из возможных друзей интересен, такое решение — настоящее преступление против человечества.

Potionomics — добрая игра в злые времена

Если не считать игры Nintendo, то в индустрии практически нет простых, добрых и душевных игр. Куда не глянь — либо мрак и безысходность (тёмное фэнтези, постапокалипсис, милитари-шутеры), либо излишняя клоунада с кислотными цветами.

На фоне этого Potionomics ощущается, как глоток свежего воздуха. По своей атмосфере и общим ощущениям игра напоминает «Гарри Поттера», Little Witch Academia и «Ведьмину службу доставки» Хаяо Миядзаки. Всё вокруг магическое, яркое и милое.

Здесь нет никакой жестокости, насилия или грубых слов: даже самый злой злодей ощущается персонажем субботнего мультика. Мрачные чародеи, истеричные ведьмы, и буквальная «акула бизнеса» — с хвостом, плавником и зубами.

Potionomics

Игра ощущается ожившей сказкой или диснеевским мультиком — особенно благодаря невероятному дизайну, трёхмерной графикой и великолепным саундтреком, который за счёт огромного разнообразия треков и стилей не надоедает даже спустя десятки часов. Здесь и оркестровая музыка, и хор, и атмосферный фолк, и даже современная электроника.

Чтобы вы понимали величие саундтрека Potionomics: в игре есть пиратская музыка, состоящая из мяуканья котов.

Ложка дёгтя в котле с зельем

У Potionomics есть проблемы, но в основном незначительные. Действительно цепляющих глаз только две: уже упомянутая невозможность подружиться со всеми за одно прохождение (только если заранее знать, что и как делать) и ужасный и неудобный интерфейс. Но последнее уже обещают поправить.

Каждый переход между окнами магазина или перемещения по городу — это небольшая загрузка. Поиск по инвентарю с ингредиентами возможен только по наличию того или иного элемента и влияния на свойства зелья.

Нельзя, например, забить в фильтр точный уровень концентрации того или иного атома или сортировать их по убыванию или возрастанию — всё приходится искать руками, первращая варку на поздних этапах в ненужный микроменеджмент.

Potionomics

Самый абсурд — закупка реагентов у Квинн. В магазине все товары, которые вы пожертвуете, расставлены по порядку этого самого пожертвования. То есть если вам, скажем, нужна какашка дракона, которую вы сдали где-то 12 дней назад, то вам придётся вспоминать, когда вы её сдали и искать в той части магазина, где лежат реагенты за этот период времени. Ну или вручную листать каждую позицию, чтобы найти нужные атомы.

Ещё один не столько минус, сколько забавный просчёт геймдизайнера — это босс-битвы в чемпионате зелий. За десять дней до турнира вам дают список из трёх зелий, которые нужно сварить в великолепном качестве. В день состязаний вы и ваш оппонент будете сравнивать их по ценности.

Обычно у соперника зелье значительно дороже, и свою работу придётся отстаивать в длинных торгах с судьёй на 30 очков терпения. У клиентов они обычно не превышают 12, отчего торги с судьёй — это такое босс-сражение на кучу раундов, где совершенно по-другому играют периодические карты, изначально казавшиеся бесполезными.

Но шутка в том, что вы можете сварить зелье изначально лучше отвара противника и попросту пропустить весь этап торгов с жюри. То есть вам будет значительно веселее играть, если вы будете варить хорошие, но не отличные зелья — иначе просто победите «автозачётом» и пропустите всю босс-битву.

Potionomics

В остальном проблемы мелкие: часть карт в Potionomics бесполезны ввиду механики боя — эффекты в духе «сработает на следующий ход» и комбинация двух конкретных карт почти не работают в игре, где на всю партию у вас от силы три раунда (максимум сработает на босс-битвах, но и там есть варианты получше). При грамотной игре деньги очень быстро теряют смысл, и о торгах можно забыть, скидывая весь товар мимику-торговому автомату — он сам всё продаст, пока вы будете гулять по городу.

Иногда события накладываются друг на друга и взаимоисключают свои эффекты. А зачарование зелий у суккубши оказалось достаточно бесполезным эффектом. Платить кучу денег, чтобы персонажи игнорировали недостатки плохо сваренных зелий, кажется излишней тратой — особенно потому, что этот же персонаж даёт карту, которой в ходе торгов за бесплатно можно заставлять клиентов игнорировать недостатки отваров. Не хватает какого-то бесконечного режима или хотя бы эпилога после сюжетной кампании, чтобы доделать все дела.

Зачем мне девять одинаковых видов стен? Непонятно.

Вывод

Potionomics — возникший из ниоткуда шедевр, который при этом выходит далеко за рамки типичной инди-игры. Это ощущается как по общему качеству, так и по глубине проработки персонажей и, собственно, целому оркестру для записи саундтрека.

Это удивительная и во всех смыслах волшебная игра с минимальными недостатками, которая в современную эпоху видеоигровой индустрии кажется невозможной. Практически идеальное качество (проблемы были только в первую неделю релиза), никакого мультиплеера и микротранзакций — и это законченная сюжетная игра на одно или максимум два прохождения.

Это игра, а не продукт.

Potionomics

Potionomics не строит из себя жанровых убийц или какую-то невероятную инновацию, с которой обязан ознакомиться каждый уважающий себя геймер. Это именно что просто хорошая, качественная игра. С простой, но предельно проработанной историей, с уникальным геймплеем из знакомых и на некоторых уровнях достаточно базовым геймплеем и ярким классическим стилем вместо обскурного артхауса, который позволил бы ей выделиться из «серой массы».

Будто бы она опоздала выйти в то время, когда люди ходили за видеоиграми в магазин с дисками и выбирали релизы по крутым обложкам, а не рецензиям журналистов и блогеров.

Может быть, это не лучшая игра в этом году (хотя и имеет все права биться за это звание!). Но это точно самое приятное время, которое вы можете потратить в видеоиграх в 2022 году.

Понравилось

Добрый и милый дизайн

Разнообразная и приятная музыка

Великолепные персонажи

Уникальный геймплей, сочетающий в себе несколько жанров

Одна из лучших реализаций алхимии как игровой механики

Не понравилось