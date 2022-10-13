Marvel Snap — отличная! Это наследница Hearthstone абсолютно для всех

Когда заходит речь про карточные игры, многие думают о чём-то скучном и чрезмерно сложном. Несмотря на это, популярность жанра только растёт. Этому, конечно, поспособствовали Hearthstone и Magic: The Gathering Arena — самые популярные игры в жанре ККИ (коллекционные карточные игры).

Однако уже совсем скоро выйдет Marvel Snap. Её разработкой занимались авторы Hearthstone, и их профессионализм чувствуется сразу. Более того, разработчики смогли переплюнуть самих себя и выдать чуть ли не лучшую игру в жанре.

Ликовать могут все: как фанаты ККИ, так и поклонники Marvel. Мы одними из первых в мире поиграли в предрелизную бету, которую нам предоставили разработчики, и готовы поделиться своими впечатлениями.

Всё просто

Marvel Snap резко отличается от других представителей жанра своей простотой и динамичностью. Порог входа в проект очень низкий. Ветераны сразу начнут изучать глубины геймплея, а новички просто не потеряются.

С самого начала игра даёт возможность пройти обучение, после которого абсолютно всё понятно. Потом нужно лишь сыграть пару-тройку матчей, и вы «уже на крючке». Матчи проходят быстро и интересно — это отличная альтернативна тем, кто устал играть по 20-30 минут в Hearthstone.

Marvel Snap — карточная игра, поэтому весь геймплей завязан на картах или, как их ещё любят называть фанаты жанра, на «картонках». Вы можете создать до пяти колод, в каждой — по 12 карт. Наполнение выбираете сами. У карт есть показатели маны, силы и различные эффекты. Карточки удобно сортируются в вашей коллекции.

Вот так выглядит ваша коллекция в меню

На поиски матчей уходит примерно 10-15 секунд. Дольше ждать не приходилось. Если уже на этапе закрытой беты всё настолько оперативно, то после релиза уж точно никаких проблем ожидать не стоит — только если игроков будет совсем много и придётся стоять в очередях. Всё же игру делают выходцы из Blizzard. Ладно, шутим!

В самом игровом процессе всё тоже просто. Стол разделён на две стороны — вашу и противника. Матч начинается с четырьмя случайными картами. Сами бои происходят на трёх локациях — они расположены в центре. За каждую выброшенную карту на вашу сторону локации начисляются очки. К примеру, герой с двумя показателями силы принесёт два очка. Для победы в матче необходимо, чтобы суммарное число очков хотя бы на двух из трёх локаций было больше. Всего игра проходит в шесть раундов — изредка в семь.

Главная особенность локаций — непредсказуемость. Каждый матч в Marvel Snap уникален, поскольку уровни постоянно меняются, у каждого из них есть своя особенность.

К примеру, в одном месте нельзя кидать карты с тремя, четырьмя и пятью единицами силы, а в другом ваши карты усилят в два раза. Угадать это невозможно, поскольку локации подбираются случайно. Геймплей построен таким образом, чтобы игроки подстраивались под условия матча и быстро реагировали.

Центральный парк любезно подарил каждому игроку белочек

Зачастую рандомные локации даже вредят игрокам. У меня была ситуация, когда выброшенная мной карта Халка с показателем силы 12 срезалась наполовину, поскольку таким оказался случайный модификатор. Само собой, периодически локации повторяются, но ты всё равно постоянно попадаешь в новые ситуации и думаешь, как бы из них выкрутиться.

Локации открываются постепенно. На скриншоте две пока закрыты

А как выбивать карты? Разработчики говорили, что каждый сможет получить все 150 карт бесплатно, вкладывать реальные деньги в это не нужно. Это чистая правда. Карты выбиваются бесплатно через систему коллекционирования. Ещё там частенько дают игровую валюту: золото и кредиты, за которые можно покупать альтернативные вариации.

Одна из важнейших механик игры вынесена в название — Snap (или «Щелчок»). Если вы уверены в своей победе, то с помощью «Щелчка» можно увеличить множитель получаемого опыта, чтобы потом повышать уровни и получать различные награды. Важно, что ваш оппонент тоже может сделать Snap, и тогда множитель подскочит ещё раз. Все «нащёлканные» очки перейдут победителю, а у проигравшего их отберут.

Игру делали фанаты для фанатов

Marvel Snap сразу же влюбляет в себя и подкупает визуальной составляющей. Каждая карта сделана с любовью. Слова разработчиков про любовь к Marvel и жанру видно воочию. Всего в игре более 150 карт, у каждой из них ещё есть свои вариации. Особенно круто смотрятся пиксельные версии карточек.

Стандартная карта Морфа

Пиксельная вариация карты Морфа

Вдобавок каждую карту можно улучшать — для этого надо выполнять ежедневные задания. Каждое улучшение делает карту красивее. Изначально она выглядит обыкновенно, затем персонаж в карте как бы немного выходит за её рамки, а после и вовсе принимает объёмный трёхмерный вид. Далее карты также можно улучшить до легендарного уровня, придав им небольшую анимацию.

Вот как выглядит карта без улучшений

Одна из самых эффектных 3D-карт в игре

Ещё одна небольшая, но очень приятная деталь — эффекты при сбрасывании и выборе некоторых карт. К примеру, карта Доктора Стрэнджа будет сиять его магическими рунами, а Человек-паук при появлении запускает паутину. На игровой процесс это никак не влияет, зато доставляет эстетическое удовольствие.

У карты Существа можно заметить эффект окаменелости

Разработчикам ещё есть что докрутить

Чего не хватает в Marvel Snap, так это тренировочного полигона — места, где можно было бы опробовать новые карты и не ждать, пока у вас накопится достаточно маны. Это также хорошая возможность потренироваться, если вы пока не решаетесь вступать в схватку с реальными людьми.

Ещё в игре нет поддержки русского языка, но в будущем это может измениться.

Также авторам следует разнообразить музыку. В меню и во время матчей играет одна и та же мелодия, которая после нескольких десятков матчей начинает надоедать. Не лишними будут и социальные функции: к примеру, возможность добавить друзей, организовать с ними дуэль и так далее. Скорее всего, это со временем появится в Marvel Snap. Уж очень базовые механики, которые хотелось бы видеть и в новинке.

Полезная функция — на весь экран показывают карту, с которой вы раньше не сталкивались

В остальном же Marvel Snap ощущается здорово. Казалось бы, разработчики заложили в основы базовые механики ККИ, однако динамичность матчей, система «Щелчка» и классная визуальная составляющая выделяют игру на фоне конкурентов. А главное — Marvel Snap безумно затягивает.

Ждём полноценный релиз уже 18 октября. Игра будет доступна бесплатно на ПК (через Steam), Android и iOS. Скорее всего, для игры в России потребуются некоторые манипуляции, о которых мы при необходимости обязательно расскажем в отдельных материалах.