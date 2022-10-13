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Обзор Marvel Snap, отличная ККИ для фанатов жанра и всех остальных

Marvel Snap — отличная! Это наследница Hearthstone абсолютно для всех
Анатолий Лукманов
Первые впечатления от Marvel Snap
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Глоток свежего воздуха для жанра.

Когда заходит речь про карточные игры, многие думают о чём-то скучном и чрезмерно сложном. Несмотря на это, популярность жанра только растёт. Этому, конечно, поспособствовали Hearthstone и Magic: The Gathering Arena — самые популярные игры в жанре ККИ (коллекционные карточные игры).

Однако уже совсем скоро выйдет Marvel Snap. Её разработкой занимались авторы Hearthstone, и их профессионализм чувствуется сразу. Более того, разработчики смогли переплюнуть самих себя и выдать чуть ли не лучшую игру в жанре.

Ликовать могут все: как фанаты ККИ, так и поклонники Marvel. Мы одними из первых в мире поиграли в предрелизную бету, которую нам предоставили разработчики, и готовы поделиться своими впечатлениями.

Всё просто

Marvel Snap резко отличается от других представителей жанра своей простотой и динамичностью. Порог входа в проект очень низкий. Ветераны сразу начнут изучать глубины геймплея, а новички просто не потеряются.

С самого начала игра даёт возможность пройти обучение, после которого абсолютно всё понятно. Потом нужно лишь сыграть пару-тройку матчей, и вы «уже на крючке». Матчи проходят быстро и интересно — это отличная альтернативна тем, кто устал играть по 20-30 минут в Hearthstone.

Marvel Snap — карточная игра, поэтому весь геймплей завязан на картах или, как их ещё любят называть фанаты жанра, на «картонках». Вы можете создать до пяти колод, в каждой — по 12 карт. Наполнение выбираете сами. У карт есть показатели маны, силы и различные эффекты. Карточки удобно сортируются в вашей коллекции.

Вот так выглядит ваша коллекция в меню

Вот так выглядит ваша коллекция в меню

На поиски матчей уходит примерно 10-15 секунд. Дольше ждать не приходилось. Если уже на этапе закрытой беты всё настолько оперативно, то после релиза уж точно никаких проблем ожидать не стоит — только если игроков будет совсем много и придётся стоять в очередях. Всё же игру делают выходцы из Blizzard. Ладно, шутим!

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В самом игровом процессе всё тоже просто. Стол разделён на две стороны — вашу и противника. Матч начинается с четырьмя случайными картами. Сами бои происходят на трёх локациях — они расположены в центре. За каждую выброшенную карту на вашу сторону локации начисляются очки. К примеру, герой с двумя показателями силы принесёт два очка. Для победы в матче необходимо, чтобы суммарное число очков хотя бы на двух из трёх локаций было больше. Всего игра проходит в шесть раундов — изредка в семь.

Главная особенность локаций — непредсказуемость. Каждый матч в Marvel Snap уникален, поскольку уровни постоянно меняются, у каждого из них есть своя особенность.

К примеру, в одном месте нельзя кидать карты с тремя, четырьмя и пятью единицами силы, а в другом ваши карты усилят в два раза. Угадать это невозможно, поскольку локации подбираются случайно. Геймплей построен таким образом, чтобы игроки подстраивались под условия матча и быстро реагировали.

Центральный парк любезно подарил каждому игроку белочек

Центральный парк любезно подарил каждому игроку белочек

Зачастую рандомные локации даже вредят игрокам. У меня была ситуация, когда выброшенная мной карта Халка с показателем силы 12 срезалась наполовину, поскольку таким оказался случайный модификатор. Само собой, периодически локации повторяются, но ты всё равно постоянно попадаешь в новые ситуации и думаешь, как бы из них выкрутиться.

Локации открываются постепенно. На скриншоте две пока закрыты

Локации открываются постепенно. На скриншоте две пока закрыты

А как выбивать карты? Разработчики говорили, что каждый сможет получить все 150 карт бесплатно, вкладывать реальные деньги в это не нужно. Это чистая правда. Карты выбиваются бесплатно через систему коллекционирования. Ещё там частенько дают игровую валюту: золото и кредиты, за которые можно покупать альтернативные вариации.

Одна из важнейших механик игры вынесена в название — Snap (или «Щелчок»). Если вы уверены в своей победе, то с помощью «Щелчка» можно увеличить множитель получаемого опыта, чтобы потом повышать уровни и получать различные награды. Важно, что ваш оппонент тоже может сделать Snap, и тогда множитель подскочит ещё раз. Все «нащёлканные» очки перейдут победителю, а у проигравшего их отберут.

Игру делали фанаты для фанатов

Marvel Snap сразу же влюбляет в себя и подкупает визуальной составляющей. Каждая карта сделана с любовью. Слова разработчиков про любовь к Marvel и жанру видно воочию. Всего в игре более 150 карт, у каждой из них ещё есть свои вариации. Особенно круто смотрятся пиксельные версии карточек.

Стандартная карта Морфа

Стандартная карта Морфа

Пиксельная вариация карты Морфа

Пиксельная вариация карты Морфа

Вдобавок каждую карту можно улучшать — для этого надо выполнять ежедневные задания. Каждое улучшение делает карту красивее. Изначально она выглядит обыкновенно, затем персонаж в карте как бы немного выходит за её рамки, а после и вовсе принимает объёмный трёхмерный вид. Далее карты также можно улучшить до легендарного уровня, придав им небольшую анимацию.

Вот как выглядит карта без улучшений

Вот как выглядит карта без улучшений

Одна из самых эффектных 3D-карт в игре

Одна из самых эффектных 3D-карт в игре

Ещё одна небольшая, но очень приятная деталь — эффекты при сбрасывании и выборе некоторых карт. К примеру, карта Доктора Стрэнджа будет сиять его магическими рунами, а Человек-паук при появлении запускает паутину. На игровой процесс это никак не влияет, зато доставляет эстетическое удовольствие.

У карты Существа можно заметить эффект окаменелости

У карты Существа можно заметить эффект окаменелости

Разработчикам ещё есть что докрутить

Чего не хватает в Marvel Snap, так это тренировочного полигона — места, где можно было бы опробовать новые карты и не ждать, пока у вас накопится достаточно маны. Это также хорошая возможность потренироваться, если вы пока не решаетесь вступать в схватку с реальными людьми.

Ещё в игре нет поддержки русского языка, но в будущем это может измениться.

Также авторам следует разнообразить музыку. В меню и во время матчей играет одна и та же мелодия, которая после нескольких десятков матчей начинает надоедать. Не лишними будут и социальные функции: к примеру, возможность добавить друзей, организовать с ними дуэль и так далее. Скорее всего, это со временем появится в Marvel Snap. Уж очень базовые механики, которые хотелось бы видеть и в новинке.

Полезная функция — на весь экран показывают карту, с которой вы раньше не сталкивались

Полезная функция — на весь экран показывают карту, с которой вы раньше не сталкивались

В остальном же Marvel Snap ощущается здорово. Казалось бы, разработчики заложили в основы базовые механики ККИ, однако динамичность матчей, система «Щелчка» и классная визуальная составляющая выделяют игру на фоне конкурентов. А главное — Marvel Snap безумно затягивает.

Ждём полноценный релиз уже 18 октября. Игра будет доступна бесплатно на ПК (через Steam), Android и iOS. Скорее всего, для игры в России потребуются некоторые манипуляции, о которых мы при необходимости обязательно расскажем в отдельных материалах.

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Заглавное фото: Marvel

Источник: «Чемпионат»

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