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Косплей: красотки из Cyberpunk, «Скуби-Ду», «Ведьмака»

Замечательный косплей по Cyberpunk, «Скуби-Ду» и «Ведьмаку»
Игорь Любавин
Классные образы из «Скуби-Ду» и «Ведьмака»
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Горячие и прекрасные.

Октябрь позади, наступили первые ноябрьские выходные. А это значит, что сегодня вас ждёт новая подборка косплея, состоящая из прекрасных образов по аниме, играм и фильмам.

Cyberpunk: Edgerunners

Аниме по Cyberpunk 2077 не просто выстрелило — оно стало основной причиной резко возросшей популярности игры от CD Projekt RED. Поэтому немудрено, что косплеерши тут же принялись перевоплощаться в Люси — одну из главных героинь аниме. Свой образ представила и Helly Valentine.

«Скуби-Ду»

Кажется, мы начали забывать о лучших детективах в мире, во главе которых пёс по кличке Скуби-Ду. Kaya Nilson показала свой образ прекрасной Велмы — самой умной девушки в команде.

«Ведьмак»

В честь Хэллоуина Юлия Шуенкова представила осенний образ ведьмы Трисс. С такой колдуньей Геральт даже не задумался бы о Йеннифэр!

Потрясающий косплей по «Гарри Поттеру», Resident Evil 3, «Атлантиде» и Genshin Impact Потрясающий косплей по «Гарри Поттеру», Resident Evil 3, «Атлантиде» и Genshin Impact
Самый красивый и горячий косплей по Dota 2 Самый красивый и горячий косплей по Dota 2
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