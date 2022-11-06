Замечательный косплей по Cyberpunk, «Скуби-Ду» и «Ведьмаку»

Октябрь позади, наступили первые ноябрьские выходные. А это значит, что сегодня вас ждёт новая подборка косплея, состоящая из прекрасных образов по аниме, играм и фильмам.

Cyberpunk: Edgerunners

Аниме по Cyberpunk 2077 не просто выстрелило — оно стало основной причиной резко возросшей популярности игры от CD Projekt RED. Поэтому немудрено, что косплеерши тут же принялись перевоплощаться в Люси — одну из главных героинь аниме. Свой образ представила и Helly Valentine.

«Скуби-Ду»

Кажется, мы начали забывать о лучших детективах в мире, во главе которых пёс по кличке Скуби-Ду. Kaya Nilson показала свой образ прекрасной Велмы — самой умной девушки в команде.

«Ведьмак»

В честь Хэллоуина Юлия Шуенкова представила осенний образ ведьмы Трисс. С такой колдуньей Геральт даже не задумался бы о Йеннифэр!