Лучшая «ГТА»: в честь анонса GTA 6 составляем рейтинг игр серии Rockstar Games

В это трудно поверить, но 28 ноября культовой серии Grand Theft Auto исполнилось целых 26 лет. Всего за два десятка лет GTA стала настоящим феноменом игровой индустрии, на который равняются не только другие игры, но и крупные киноблокбастеры.

В честь первого показа GTA 6 мы предлагаем выбрать лучшую часть культовой серии. Мы коротко напомним о каждой и объясним, в чём была её важность для индустрии. Учитываться будут именно крупные части франшизы — коллекции, сборники и переиздания останутся за бортом.

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Рейтинг: лучшая GTA Фото: Rockstar Games 1 место Grand Theft Auto: Vice City (2002) Платформы: ПК, PS2, PS4, PS5, Xbox, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch, iOS, Android

Рейтинг: 95 баллов. GTA: Vice City вышла всего лишь спустя год после релиза третьей части. Казалось бы: что авторы могли успеть сделать за такой короткий срок? Оказалось, что очень много. В «Вайс-Сити» появился по-настоящему интересный сюжет, вдохновлённый кинофильмом «Лицо со шрамом», с харизматичными персонажами. Чего только стоят сам Томми Версетти, буйный адвокат Кен Розенберг и Лэнс Вэнс «Дэнс Эмэмдэмс». Атмосфера стала куда более позитивной: солнце, пальмы и приятная музыка из 80-х моментально настраивали на нужный лад. Впервые в серии игроки могли покататься на мотоциклах, которые сильно отличались друг от друга. Так, «Санчез» предназначался для езды по бездорожью, тогда как на PSJ 600 обгонял даже самые быстрые автомобили в городе. GTA: Vice City стала культовой и в России — миссия с вертолётиком до сих пор многим снится в кошмарах. Однако общая хардкорность игры никак не повлияла на её популярность. «Вайс-Сити» до сих пор считается одной из лучших игр в истории. Видео доступно на YouTube-канале Rockstar Games. Права на видео принадлежат Rockstar Games. Фото: Rockstar Games 2 место Grand Theft Auto: San Andreas (2004) Платформы: ПК, PS2, PS3, PS4, PS5, Xbox, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch, iOS, Android.

Рейтинг: 96 баллов. Самая народная GTA наверняка окажется на верхушке нашего рейтинга. Популярность San Andreas невозможно переоценить — это одна из самых обсуждаемых игр в истории. В 2004 году Rockstar превзошла сама себя и выпустила настоящий шедевр, в который люди играют до сих пор. Даже сейчас современные GTA во многом уступают ей. Спустя 18 лет «Сан-Андрес» поражает многообразием возможностей. Здесь можно заниматься не только автоугоном и кражами, но и прокачкой автомобилей, можно карабкаться, лазить и плавать, качаться, питаться, делать ставки в игровых автоматах, играть в казино, бильярд и другие мини-игры. Словом, если перечислять все достоинства San Andreas, то не хватит и нескольких страниц. События «Сан Андреса» рассказывали о Карле Джонсоне — чернокожем персонаже, живущем в гетто Лос-Сантоса. Сюжет звёзд с неба не хватал, однако история всё же может похвастаться харизматичными персонажами, интересными миссиями и тремя проработанными городами. Многим игрокам до сих пор большего и не нужно. Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Rockstar Games. Фото: Rockstar Games 3 место Grand Theft Auto 4 (2008) Платформы: ПК, PS3, Xbox 360

Рейтинг: 98 баллов. GTA 4 — самая амбициозная и реалистичная игра в серии. Разработчики пустились во все тяжкие и выпустили, пожалуй, самую иммерсивную GTA с открытым миром. Спустя 14 лет после релиза она до сих пор поражает проработкой мельчайших деталей: от физики автомобилей до поведения ботов и реалистичной стрельбы. Виртуальный Нью-Йорк ещё никогда не был настолько близок к реальности. Четвёртая номерная часть серии рассказывала историю иммигранта Нико Беллика, который прибывает в США в поисках американской мечты. На своём пути он встретит множество персонажей, которые будут выдавать задания и приглашать героя провести досуг вместе прямо по телефону. Ведь теперь смартфон — это настоящее портативное спасение, с помощью которого можно кому-то позвонить, написать СМС или даже выйти в интернет! После релиза GTA 4 авторы выпустили два дополнения. Расширения рассказывали о других персонажах, которые напрямую связаны с сюжетом четвёртой части серии. Многие геймеры называют эти аддоны «улучшенной GTA 4» — и с этим сложно поспорить. Видео доступно на YouTube-канале RockstarWatch. Права на видео принадлежат Rockstar Games. Фото: Rockstar Games 4 место Grand Theft Auto 5 (2013) Платформы: ПК, PS3, PS4, PS5, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series

Рейтинг: 97 баллов. Самая прибыльная, самая продаваемая, самая популярная, самая успешная — каких только слов не заслужила GTA 5 за свою 10-летнюю историю. Пятая часть серии не стала революцией, но удачно развивала многие идеи предшественниц. История стала куда более масштабной — спасибо трём главным героям — а события вновь перенесли в виртуальную Калифорнию. И это определённо пошло на пользу игре: после невероятного мрачного Либерти-Сити было здорово окунуться в солнечный Лос-Сантос. Безусловно, главной причиной успеха игры стал мультиплеерный режим GTA Online, который продолжают активно поддерживать. Авторы до сих пор выпускают крупные сюжетные обновления, добавляют новые задания, ограбления и другой контент, который удерживает пользователей на протяжении всех этих лет. Безумная популярность GTA 5 — главная причина, почему до сих пор не вышла шестая часть серии. Впрочем, нельзя забывать о практически безупречном качестве «пятёрки». Видео доступно на YouTube-канале Rockstar Games. Права на видео принадлежат Rockstar Games. Фото: Rockstar Games 5 место Grand Theft Auto 3 (2001) Платформы: ПК, PS2, PS4, PS5, Xbox, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch, iOS, Android.

Рейтинг: 97 баллов. Игра-легенда, игра-революция — именно так называли GTA 3 в начале нулевых. В 2001 году проект Rockstar North (бывшей DMA Design) казался чем-то невозможным: в игре можно было исследовать трёхмерный мир, проходить сюжетные задания, управлять автомобилями, самолётами, катерами, наблюдать за историей в кинематографичных катсценах и многое-многое другое. Смена перспективы позволила по-другому взглянуть на открытый мир и почувствовать себя по-настоящему свободным. Многие геймеры в то время даже не задумывались о каком-то там сюжете, а просто катались по Либерти-Сити (виртуальному Нью-Йорку), наводя беспорядки и сражаясь с копами. GTA 3 — классика игровой индустрии, на которую оглядываются до сих пор. Структура открытого мира, чувство свободы и вседозволенность стали источником вдохновения для игроков и разработчиков по всему миру. Видео доступно на YouTube-канале GameSpot. Права на видео принадлежат Rockstar Games. Фото: Rockstar Games 6 место Grand Theft Auto 2 (1999) Платформы: ПК, PS1, Dreamcast, Game Boy Color

Рейтинг: 70 баллов. GTA 2 стала примером классического сиквела. Разработчики просто выпустили улучшенную во всём первую часть. Так, в игре появились банды, которые заправляют «городом будущего». Главный герой Клод мог вступить в одну из них, выполнять задания, нарушать закон и делать всё, что ему захочется. К слову, о законе: именно в GTA 2 появилась настоящая полиция. Теперь за злостным нарушителем гонялись не только полицейские, но и спецназ вместе с армией, если игрок накопит достаточное количество «звёздочек». Интересно, что сражались они не только с главным героем, но и с другими злостными нарушителями закона. Мир игры в целом ощущался куда более живым, чем раньше. Кроме того, прибавилось и занятий — игрок мог стать водителем такси или автобуса. Остальные элементы, включая игровой процесс, камеру и сюжет, остались на прежнем уровне. DMA Design готовилась к своему самому большому прыжку в карьере. GTA 2 Фото: Rockstar Games Фото: Rockstar Games 7 место Grand Theft Auto (1997) Платформы: ПК, PS1, Game Boy Color

Рейтинг: 78 баллов. Культовая Grand Theft Auto от малоизвестной шотландской студии DMA Design фигурально взорвала игровую индустрию в конце 90-х. Уровень свободы, который был в игре, казался невероятным. Игрок мог путешествовать по миру и делать всё, что захочет: красть, продавать и ездить на машинах, уничтожать ботов любыми способами и зарабатывать деньги. Конечно, сейчас это кажется вполне обыденной свободой действий в играх с открытым миром, но тогда это было что-то невероятное. Да, в игре практически не было сюжета, камера была неудобной, а игровой процесс состоял из небольшого количества действий. Даже сами разработчики не верили в успех проекта из-за невероятного количества багов и постоянных изменений в механиках. Но в конечном итоге GTA положила начало культовой серии. GTA (1997) Фото: Rockstar Games Фото: Rockstar Games 8 место Grand Theft Auto: Liberty City Stories (2005) Платформы: PS2, PSP, iOS, Android

Рейтинг: 88 баллов. Liberty City Stories — приквел GTA 3. Это первая GTA, которая вышла на портативной консоли PSP, а затем и на PlayStation 2. Игра рассказывала историю Тони Сиприани, босса Клода из GTA 3. «Истории Либерти-Сити» очень сильно напоминала своего старшего брата: здесь был тот же самый город, те же персонажи, тот же геймплей и другие элементы GTA 3. Впрочем, разработчики добавили несколько новых локаций и переработали районы города, так что полноценным клоном её не назвать. Да и на упрощения из-за PSP пришлось пойти. В целом Rockstar Leeds справилась со своей задачей и выпустила полноценную GTA на портативном устройстве. Особенно им удались миссии, которые по сравнению с «тройкой» были куда разнообразнее и интереснее. Возможно, Liberty City Stories и не лучшая часть серии, но она всё равно подарила немало эмоций геймерам по всему миру. Видео доступно на YouTube-канале GameSpot. Права на видео принадлежат Rockstar Games. Фото: Rockstar Games 9 место Grand Theft Auto: Vice City Stories (2006) Платформы: PS2, PSP

Рейтинг: 86 баллов. Vice City Stories — приквел GTA: Vice City. Разработчики всего за год создали новую портативную игру в серии, которая рассказывала о событиях в Вайс-Сити до появления в городе Томми Версетти. Главный герой по имени Виктор Вэнс встречается со многими знакомыми персонажами из Vice City, включая сумасшедшего военного Фила Кэссиди. Его главная цель — завоевать весь бизнес в городе, чем и займётся потом Томми Версетти. Как и в случае с прошлой частью серии, Vice City Stories очень похожа на обычную Vice City. В этот раз авторы сфокусировались на геймплейных изменениях. Так, Виктор Вэнс не только захватывал бизнес-точки в городе, но и был вынужден их защищать от нападений различных банд. Подобная механика уже была в San Andreas, правда там она была выполнена в куда менее раздражающем формате. В целом Vice City Stories можно назвать необязательной GTA, но отличной портативной игрой, в которую можно сыграть даже на смартфонах. Видео доступно на YouTube-канале GTA Series Videos. Права на видео принадлежат Rockstar Games. Фото: Rockstar Games 10 место Grand Theft Auto: Chinatown Wars (2009) Платформы: PSP, Nintendo DS, iOS, Android

Рейтинг: 93 балла. Chinatown Wars — самая необычная часть в серии. Это единственная GTA с учётом всех ограничений мобильных устройств. Разработчики вернулись к виду сверху с мультяшным визуалом, однако сильно доработали геймплей. Например, украсть машину стало не так-то просто — для этого нужно соединить провода зажигания с помощью стиков или воспользоваться отвёрткой. Кроме того, в самом автомобиле наконец-то разрешили стрелять из пистолета, а мир стал более интерактивным и живым, чем в прошлых играх студии. Сюжет Chinatown Wars был посвящён китайским триадам в Либерти-Сити. Все заставки в игре подавались с помощью немых анимированных вставок — бюджетное, но очень свежее решение для франшизы. Многие пользователи до сих пор с теплотой вспоминают Chinatown Wars — она воссоздавала эмоции от первой GTA с более современной графикой. К тому же поиграть в неё можно было на PSP — что ещё было нужно для счастья? Видео доступно на YouTube-канале Rockstar Games. Права на видео принадлежат Rockstar Games.

А какие у вас воспоминания связаны с GTA? Поделитесь ими в комментариях.