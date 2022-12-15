Тест. Угадай злодеев из видеоигр по фото

Зловещий смех, ужасающая внешность, кривая улыбка и злые намерения — типичные черты злодеев, которые играют в повествовании большую роль. Грамотно реализованный злодей может сделать хорошую игру отличной.

Сюжет во многих ААА-играх не уступает киношным историям, и первое, что запоминает игрок — это самих персонажей. Скучные и душные герои отталкивают от игры, в то время как харизматичные персонажи, наоборот, притягивают. Игра хороша настолько, насколько хороши её персонажи.

Но любая история ничего не стоит без яркого злодея. Некоторыми из них движет банальная месть, другие хотят весело провести время, а третьи мечтают о всемирном господстве. Но, независимо от их целей и намерений, есть несколько вещей, которые делают их знаковыми. Это их внешность, диалоги и поведение. Со вторым и третьим повременим, а вот первое — затронем. Давайте проверим, как хорошо вы знаете великих злодеев из видеоигр по их внешности и именам?