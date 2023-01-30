Третья серия сериала The Last of Us переворачивает историю игры. Такого фанаты не ожидали

Первых эпизодов хватило, чтобы сериал «Последние из нас» (или «Одни из нас») обрёл невероятный успех. Рейтинги высокие, зрителей становится всё больше, продажи игры подскочили. Вот только третья серия вышла не такой однозначной. О чём же она?

Где смотреть сериал?

В мире «Одних из нас» транслирует HBO. Об официальной премьере в России всё ещё нет новостей.

Что случилось в третьей серии?

В начале показывают Джоэла и Элли, которые отдыхают в лесу перед дорогой к Биллу. Девочка обсуждает смерть Тесс. Она говорит, что контрабандистов не заставляли браться за задание, так что не стоит во всём винить её. Джоэл молча соглашается.

Герои заходят в магазин, где припрятана заначка. Пока Джоэл ищет нечто важное, Элли изучает полки. Она залезает в подвал и находит там заражённого, которого завалило камнями. Девочка рассматривает и убивает монстра.

Белла Рамзи блистательно справляется с ролью Фото: HBO

Пара идёт дальше и замечает самолет, рухнувший в начале пандемии. Джоэл ещё раз подтверждает, что грибок мутировал и заразил людей через базовый продукт вроде муки. Товар развезли по магазинам, а через несколько дней цивилизация погибла.

Потом Элли видит скелеты людей. Напарник объясняет, что военные собирали гражданских и везли их в контрольные пункты. Вот только места там не хватало, так что лишних людей расстреляли. Причина простая — «мёртвых нельзя заразить».

Элли восторженно слушает истории о прошлом Фото: HBO

Дальше сюжет переносится в 2003 год. Военные принудительно эвакуируют население небольшого городка. Только выживальщик Билл прячется от солдат в подвале и следит за всем через камеры. Когда все уезжают, он выходит и обустраивает жизнь: возводит электрические заборы, ставит ловушки, запасается едой и спиртным. В итоге он создаёт оазис в полном опасностей мире.

Однажды в одну из ловушек попадает Фрэнк. Вместе с 10 людьми он сбежал из уничтоженного убежища, но остальные погибли. Билл велит нежеланному гостю уйти, но тот просит еды. Хозяин настороженно соглашается: показывает Фрэнку душ, вкусно кормит и наливает вина.

После ужина Фрэнк идёт к пианино и ужасно играет песню Long Long Time Линды Ронстадт. Это любимый трек Билла, поэтому он отгоняет гостя от инструмента, кладёт руки на клавиши и поёт. Между героями налаживаются отношения.

Этот эпизод понравится не всем Фото: HBO

Спустя три года они продолжали жить в городке. Фрэнк даже уговаривает Билла открыть бутик и пригласить на обед друзей. У него на примете уже есть приятные ребята — ими оказываются Тесс и Джоэл. После приятной беседы персонажи договариваются об обмене товарами. Всё-таки забор Билла скоро прохудится, а в убежище Джоэла есть материалы. А еще Фрэнк договаривается о музыкальном шифре (из первой серии).

Спустя время выжившие становятся агрессивнее. Однажды ночью рейдеры нападают на территорию Билла. Негодяев остановили ловушки, но и сам Билл получает ранение. Фрэнк с трудом его спасает.

Ник Офферман традиционно хорош Фото: HBO

Затем сюжет возвращается в наше время. Персонажи уже постарели, а Фрэнк не может самостоятельно ходить. Он прожил отличную жизнь, однако теперь просит о лёгкой смерти от таблеток. Но сначала хочет провести ещё один замечательный день.

Во время последнего ужина Билл соглашается умереть вместе с Фрэнком. Персонажи напиваются снотворного и засыпают.

Фрэнка играет Мюррей Бартлетт, управляющий из «Белого лотоса» Фото: HBO

Джоэл и Элли добираются до места и сразу замечают странности. Никто не встречает, цветы давно не поливали, на столе бардак. Элли находит предназначенное Джоэлу письмо и зачитывает его вслух. Билл пишет, что ненавидел почти всех людей, но одного всё-таки стоило спасти. Джоэлу стоит последовать примеру: взять оружие, припасы и любой ценой защищать Тесс.

Вот только Тесс погибла в прошлом эпизоде, поэтому письмо чуть не доводит героев до слёз. Затем все берут себя в руки, принимают душ, хватают припасы, заряжают машину Билла и продолжают путь.

Дорога ведёт к Томми, брату Джоэла. Когда-то он был с «Цикадами», поэтому может знать об их лагере. Элли вставляет в магнитолу кассету: звучит та самая Long Long Time, которую Билл и Фрэнк играли на пианино.

Джоэл горюет по Тесс Фото: HBO

Отличия от оригинальной игры

В общем-то, после просмотра серии становится понятно, почему Биллу посвятили отдельную серию, ведь его сюжет на текущий момент — самое большое отступление от игры. Там он остался один после смерти Фрэнка, тогда как в сериале они погибли вместе, а Элли никогда уже не встретится с Биллом.

Впечатления от третьей серии

Первые две серии были насыщенными. Авторы раскрыли персонажей, рассказали о мире и заражении, столкнули героев с монстрами, подкинули трудные выборы и заставили лить слёзы о погибших. В третьем эпизоде нет ничего подобного: это драма о двух влюблённых выживших, которая слабо влияет на сюжет.

Конечно, серия отвечает на многие вопросы. С кем Джоэл и Тесс обменивались товарами? Кто посылал радиосигналы с музыкой из 80-х? Какой была жизнь обожаемого геймерами Билла? Вот только ответы заняли 75 минут — и кому-то цифра покажется чересчур большой.

Джоэл и Билл заводят дружбу Фото: HBO

Впрочем, откровенно плохим эпизод не назвать: не зря же на IMDb у него 9,4 балла из 10. Но оценят его только зрители, которые не против длинных сюжетов про отношения второстепенных персонажей. Отношения Билла и Фрэнка получилась необычными. В оригинальной игре им уделяли не так много внимания.

Трейлер четвёртой серии

В следующей серии авторы вновь сфокусируются на Джоэле и Элли, которые столкнутся с рейдерами и убедятся, что есть вещи хуже зараженных. Продолжение выйдет 6 февраля.

Видео доступно на YouTube-канале HBO Max. Права на видео принадлежат HBO.