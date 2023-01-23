Вторая серия сериала The Last of Us — герои встретили щелкунов и орды заражённых

Сериал «Одни из нас» мощно стартовал. Зрители высоко оценили дебютный эпизод, а просмотры впечатлили HBO. Но удержали ли авторы планку? И осталось ли шоу близким к оригиналу? Пересказываю события второй серии!

Где смотреть The Last of Us?

В мире «Одни из нас» транслирует HBO, но официальные показы в России всё ещё не стартовали. Ждём новостей от «Амедиатеки».

Что случилось во втором эпизоде The Last of Us?

Нам вновь показывают начало эпидемии. Фанатская теория оправдалась: всё началось на мучной фабрике в Индонезии. Местные солдаты находят специалиста по грибам и везут в лабораторию. Учёная рассматривает тело заражённой женщины, которая покусала коллег. Женщина видит грибные усики и удивляется кордицепсу в человеческом теле.

Солдат просит разработать лекарство или вакцину, но это невозможно. Учитывая, что с фабрики пропали 14 человек, учёная предлагает бомбить город — только так можно остановить апокалипсис. Позже мы узнаем, что на крупные города действительно сбросили бомбы. Увы, это не помогло.

Учёные не спасли мир от грибов Фото: HBO

Дальше события возвращаются в постапокалиптическую реальность, где Джоэл и Тесс допрашивают Элли. В конце прошлого эпизода они узнали, что девочку заразили, но монстром она не стала.

Элли признаётся, что «Цикады» изучат её и намерены сделать лекарство. Джоэл не верит в вакцину и хочет сдать девочку бойцам «ФЕДРА», но Тесс против. Она уверена, что беднягу следует доставить «Цикадам» — в этом случае герои получат награду и, возможно, всех спасут.

Белла Рамзи всё ещё не похожа на Элли, зато играет великолепно Фото: HBO

Джоэл соглашается на авантюру. Сначала нужно добраться до лагеря «Цикад» в ратуше. Туда ведут два пути: короткий и опасный, а также длинный и спокойный. Герои выбирают длинный путь, но с последней ходки ситуация изменилась. Теперь путь преграждает орда заражённых.

Пробираться через них нельзя, ведь в сериале грибы связывают всех зомби. Если потревожить одного монстра, остальные узнают об этом.

Заросший зеленью город великолепен Фото: HBO

Тогда герои идут по короткому пути, он ведёт через полный опасностей музей. На входе полно засохших грибов. Джоэл надеется, что заражённые внутри уже умерли, но это неправда. На входе валяется свежий труп, а на втором этаже бродят два щелкуна.

Как и в игре, щелкуны ничего не видят, зато отлично слышат. Все ведут себя тихо, но Элли не выдерживает напряжения и шумит, когда монстр подбирается близко. В итоге твари нападают на героев. Щелкунов с трудом побеждают — вот только Тесс травмирует лодыжку, а Элли повторно заражают.

Щелкуны пугают, особенно жутким звуком Фото: HBO

Потом герои по крышам идут к ратуше. Элли восхищается видом и заслуживает немного уважения Джоэла. Увы, в лагере «Цикад» проблема. Кто-то из бунтарей заразился, поэтому больные подрались со здоровыми. Выживших не осталось.

Джоэл предлагает вернуться домой, но Тесс снова против. Она требует, чтобы напарник шёл дальше и доставил Элли к «Цикадам». Хотя сама Тесс не пойдёт: оказывается, щелкуны укусили её, и заражение уже началось. При этом Элли до сих пор в норме — это убеждает героев, что её иммунитет реален.

Очень драматичный эпизод Фото: HBO

Один из покусанных бойцов пробуждается, ползёт к Джоэлу и получает пулю в лоб. В тот же момент грибы сообщают о героях орде зомби. Твари бегут к ратуше, а Тесс разбрасывает гранаты, разливает бензин и велит героям бежать. Джоэл и Элли с болью на сердце бросают подругу.

Когда орда забегает в ратушу, Тесс пытается зажечь зажигалку, но ничего не получается. Лишь когда монстр атакует даму усиками, она добывает пламя и устраивает большой взрыв. Джоэл и Элли смотрят на пламя и продолжают путь.

Похоже, Джоэл немного проникся к Элли симпатией Фото: HBO

Трейлер третьей серии The Last of Us

Название третьего эпизода пока не раскрыли, но он точно будет интересным. Авторы покажут Билла и легендарного Фрэнка, письма которого мы читали в оригинале. Режиссёром будет Питер Хор: он снимал «Сорвиголову», «Академию Амбрелла», «Доктора Кто» и другие классные сериалы. Шоу вернётся 30 января.

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Авторы всё ещё верны оригиналу и меняют только детали. В оригинале Тесс погибла в бою с солдатами, а в сериале на ратушу напали заражённые. Сути это не меняет. При этом сюжет удачно расширили: предыстория про кордицепс и Индонезию классная. Поэтому с нетерпением ждём следующий эпизод!