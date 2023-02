Шестая серия The Last of Us поражает великолепными актёрами. Это те самые Джоэл и Элли

Неделю назад после пары спорных эпизодов «Одни из нас» восстановили репутацию топового сериала. В прошлый раз герои ужаснулись орде монстров и пережили потерю друзей. В этот раз эпика меньше, зато актёры выкладываются на полную. Что же именно произошло в шестом эпизоде?

Где смотреть сериал?

В России нет официальных показов. В мире «Одних из нас» показывает HBO.

Что случилось в шестой серии?

С финала прошлого эпизода, где Генри убил брата и покончил с собой, прошло три месяца. Наступила зима. Герои подбираются к Вайомингу и заскакивают по пути в маленькую хижину. Там живёт забавная парочка в возрасте, которая под дулом пистолета кормит героев, шутит над Элли и указывает направление.

Главный совет — не переходить реку. Там живут то ли монстры, то ли опасные люди. Но героям нужно именно туда.

Джоэл в этом эпизоде здорово раскроется Фото: HBO

Ночь настигает персонажей в пути. Они разжигают костёр и болтают о жизни. Джоэл признаётся, что хочет жить на ранчо и заботиться о тихих и послушных овцах. А Элли мечтательно смотрит на небо. Она любит космос и перечитала все книги про астронавтов. Потом девочка ложится спать, а старый контрабандист заступает на дежурство.

Под утро Джоэл понимает, что безответственно уснул. Но всё хорошо: Элли заметила это и сменила напарника. На неё можно положиться, а вот Джоэл всё чаще подводит. Возраст даёт о себе знать.

С начала сериала Элли стала в разы ответственнее Фото: HBO

Вскоре герои добираются до дамбы, где их окружают люди на лошадях. Они наводят стволы и спускают собаку, которая всегда рвёт заражённых на части. Увидев Элли, пёс рычит и, кажется, вот-вот бросится на инфицированную девочку. Но всё обошлось — Элли только погладила животное.

Потом Джоэл называет своё имя, идёт за всадниками в лагерь и встречает там младшего брата Томми. За обедом выясняется, что именно этих людей боялась парочка из начала серии. Томми и компания специально создали плохую репутацию, чтобы к ним никто не лез.

Также брат знакомит гостей с возлюбленной Марией. Дама входит в совет поселения и придумывает правила безопасности. К примеру, радио запрещено. Поэтому Томми резко пропал со связи. После трапезы Мария показывает округу и хвалится надёжными стенами, водой, электричеством.

В прошлом Джоэл и Томми натворили много плохих дел Фото: HBO

Мария уводит Элли в дом, а Джоэл и Томми уединяются. Герой не говорит брату всей правды. По его словам, у Тесс всё хорошо, а Элли нужно отвести к влиятельным родителям из «Цикад». Томми рассказывает о лагере мятежников в университете Колорадо, но сам туда не пойдёт. Он изменился, мирно живёт с Марией и ждёт ребёнка. Джоэл расстраивается, вспоминает Сару и ссорится с братом.

В это время Элли выходит из душа, надевает новую одежду и идёт к Марии на стрижку. Женщина рассказывает, что работала помощником окружного прокурора, и комментирует монумент с именами двух погибших детей. Один ребёнок её, а второй — Джоэла. Так Элли узнаёт о Саре и лучше понимает характер напарника.

В цивилизованном обществе Элли кажется дикаркой Фото: HBO

Вечером Элли идёт в кино, а Джоэл вновь беседует с Томми. Он признаётся, что Тесс мертва, а у Элли иммунитет. А ещё он говорит, что постарел: засыпает на дежурстве, не слышит подкрадывающихся врагов и ловит приступы страха. Он угробит девочку, поэтому охотно передаст задание Томми. Всё-таки брат молод и силён, он точно доставит Элли к «Цикадам». Томми соглашается.

Элли ушла из кино и подслушала разговор. Она шокирована, что Джоэл её бросит. Девочка надеялась, что напарнику не плевать на неё. Она упоминает Сару, но Джоэла это бесит. Он велит дождаться утра и уходить вместе с Томми.

Педро Паскаль отлично передал усталость и опустошённость персонажа Фото: HBO

С утра Томми и Элли идут в конюшню, но там уже стоит Джоэл. Он долго думал и теперь предлагает девочке самой выбрать спутника. Элли даже не думает: она даёт Джоэлу сумки и радостно взбирается на лошадь. Томми прощается с братом и возвращается к Марии.

До «Цикад» идти пять дней. В пути герои учатся стрелять, много болтают и ещё сильнее сближаются. К примеру, Джоэл признаётся, что мечтал стать вокалистом и обещает как-нибудь развлечь девочку песней.

Персонажи без проблем добираются до университета Колорадо, но там никого нет. Только обезьяны бегают по территории. Герои исследуют постройки и находят карту. Она намекает, что «Цикады» переместились в Солт-Лейк-Сити.

Поиски прерывают бандиты: они ходят по территории в поисках добычи. Герои бегут к лошади, но нарываются на врага. Джоэл сворачивает ему шею, но получает сильную рану. Сбежать удаётся — правда, по пути старый контрабандист истекает кровью и падает с лошади. Элли склоняется над напарником и просит его не умирать.

Каждая эмоция Элли выверенна и убедительна Фото: HBO

Впечатления от шестой серии

Шестой эпизод «Одних из нас» великолепен. В нём нет экшена и неожиданных поворотов, зато актёрская игра на высоте. Взять хотя бы речь Джоэла, который признаёт ошибки и умоляет Томми о помощи. Очень сильный эпизод.

Хотя ещё круче зажигает Элли. Белла Рамзи выдаёт крутые эмоции, удивляет классной мимикой, а каждому её слову веришь. Из-за неё вы и посмеётесь, и прослезитесь.

Драматичный эпизод закончится слезами Элли Фото: HBO

К тому же дуэт Элли и Джоэла окончательно сформировался. В эпизоде с тренировкой по стрельбе чувствуется та самая «химия». Персонажам даже говорить не нужно — их связь всё равно крепкая, а доверие — колоссальное. Поэтому даже нелепые шутки и бесконечные передразнивания кажутся уместными.

Пожалуй, именно шестой эпизод окончательно доказывает кое-что важное. Перед нами те самые Джоэл и Элли из игры, только улучшенные. Образы глубже, диалоги интереснее, актёры сильнее. Этого достаточно, чтобы даже серия без экшена держала в напряжении и не давала оторваться от просмотра.

Мария, возлюбленная Томми Фото: HBO

Трейлер седьмой серии

Седьмой эпизод выйдет 27 февраля. Его посвятят предыстории Элли. Как девочке жилось у «ФЕДРА»? Где она потеряла лучшую подругу? Как заразилась? Похоже, нам перескажут события дополнения Left Behind для оригинальной игры The Last of Us.

Видео доступно на YouTube-канале HBO. Права на видео принадлежат HBO.

До финала сезона осталось всего три серии. Какими они будут? Поскорее бы узнать.