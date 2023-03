Помощь по Sons of the Forest. Где найти лопату и другие предметы

23 февраля в раннем доступе вышла Sons of the Forest — продолжение культового выживача The Forest. Как и первая часть, в продолжении очень много неочевидных вещей, а что-то и вовсе приходится искать часами. Мы подготовили руководство, в котором расскажем, где найти важные сюжетные предметы и мощное оружие.

Цена, где купить игру

Sons of the Forest доступна в российском Steam за 1100 рублей.

Страница Sons of the Forest в Steam Фото: Steam

Где найти фонарик

Фонарик — самый незаменимый предмет в Sons of the Forest. С его помощью тёмные пещеры перестают быть настолько тёмными и в них наконец-то что-то можно разглядеть. Забрать его можно будет с тела, подвешенного на камне. Туда же будет вести GPS-трекер.

Фонарик тут Фото: Mapgenie

Залезьте наверх, срубите верёвку, а затем спуститесь и заберите фонарик. Не забудьте, что он работает от батареек, которые можно найти в пещерах и бункерах.

Фонарик будет лежать у этого бедолаги в кармане Фото: Endnight Games

Где найти акваланг

Акваланг находится в самой северной пещере на острове. Конечно же, в ней вас ждут каннибалы и другие неприятные существа, поэтому сперва запаситесь оружием из бункеров, фонариком и какой-никакой бронёй. Впрочем, совсем не обязательно сражаться с местными жителями — их можно просто игнорировать и бежать по своим делам.

Местонахождение пещеры с аквалангом Фото: Mapgenie

Акваланг можно будет найти в самом конце пещеры возле подвешенного рабочего. Сразу после подбора снаряжения его можно опробовать в деле и сбежать из тёмного места, выплыв из пещеры.

Акула охраняет выход, так что будьте осторожны Фото: Endnight Games

Где найти тросомёт

После нахождения акваланга можно отправиться за тросомётом — ещё одним важным предметом в Sons of the Forest. Найти его можно в пещере чуть западнее центральной части карты.

Местонахождение пещеры с тросомётом Фото: Mapgenie

Сама пещера довольно обширна, так что нелишним будет запастись припасами, оружием и всё те же фонариком. Тросомёт будет лежать практически в самом конце пути, после чего с его помощью можно будет вернуться обратно.

Фото: Endnight Games

Где найти лопату

После получения акваланга и тросомёта наконец можно отправляться и за лопатой. Она позволит выкапывать GPS-трекеры и люки, ведущие к важным сюжетным бункерам. В общем, вещь незаменимая. Нужная пещера находится чуть восточнее пещеры с тросомётом.

Фото: Mapgenie

Для прохождения локации понадобятся ранее добытые акваланг и тросомёт, которые позволят путешествовать между разными сегментами подземелья. Лопату можно будет найти, как это принято у разработчиков, в самом конце пути, рядом с ней будут ошиваться монстры.

Лопата будет лежать у погибшего рабочего Фото: Endnight Games

Выбраться из пещеры с лопатой не так-то просто — на обратном пути в стене должен появиться мерзкий монстр, которого нужно будет уничтожить с помощью взрывчатки. Вот только скрипт с его спауном может не сработать, поэтому в данном случае будет проще специально погибнуть в схватке, чтобы затем возродиться рядом с выходом из пещеры.

Где найти дробовик

Дробовик — сильнейшее дальнобойное оружие в игре. Несмотря на это, найти его достаточно просто — нужно всего лишь добыть лопату и отправиться на северо-запад, там же будет фиолетовая метка на GPS-трекере.

Местонахождение дробовика Фото: Mapgenie

Придя в нужное место, доставайте лопату и копайте до тех пор, пока не выкопаете гроб с нужным предметом.

Ему дробовик уже не нужен Фото: Endnight Games

Где найти ключ-карты

Ключ-карты в Sons of the Forest — главные предметы для прохождения игры. Всего их три: ключ-карта персонала, гостевая ключ-карта и VIP-ключ. Добыть их можно будет только после нахождения лопаты!

Ключ-карта персонала

Первый пропуск в игре можно найти в бункере, замурованном под слоем земли чуть севернее центра карты. Точное место будет отмечено в GPS.

Местонахождение люка с ключ-картой персонала Фото: Mapgenie

Раскопайте люк и войдите в уютное помещение. В одной из комнат прямо на столе будет лежать заветный пропуск.

Пропуск лежит на столе Фото: Endnight Games

Гостевая ключ-карта

Гостевой пропуск в Sons of the Forest необязателен для прохождения, однако он открывает двери с другими полезными предметами. Найти его можно в одном из начальных бункеров юго-западнее прошлого места.

Местонахождение бункера с гостевым пропуском Фото: Mapgenie

Войдите в бункер, пройдите до конца коридора, откройте дверь ключ-картой персонала и аккуратно исследуйте масштабный особняк. Нужный предмет будет лежать на столе в отделении с ночным клубом.

Гостевая ключ-карта Фото: Endnight Games

VIP ключ-карта

Самая важная ключ-карта находится на северо-западе острова. Для этого нужно будет войти в бункер и открыть дверь с помощью всё того же гостевого пропуска.

Местонахождение бункера с VIP ключ-картой Фото: Mapgenie

После этого вы попадёте в затопленные помещения с техническим оборудованием. VIP-карта будет в самом последнем помещении на столе с кучей мониторов.

VIP ключ-карта Фото: Endnight Games

Где найти катану

Катана — сильнейшее и самое стильное оружие ближнего боя в Sons of the Forest. Найти её можно в бункере на востоке острова при наличии VIP ключ-карты.

Местонахождение бункера с катаной Фото: Mapgenie

Саму катану можно будет найти на втором уровне в одной из комнат. Она будет лежать на специальной подставке рядом с диванами.

Катана Фото: Endnight Games

Где найти арбалет

Арбалет далеко не самое сильное оружие в игре: оно наносит не так много урона, как дробовик или катана, и долго перезаряжается. Однако у оружия есть один несомненный плюс — арбалетные болты можно подобрать даже после неудачного выстрела. Найти его можно в бункере чуть южнее локации с дробовиком.

Местонахождение арбалета Фото: Mapgenie

Сам арбалет будет лежать возле трупа в отделе гидропоники. В том же помещении можно будет найти и арбалетные болты.

Фото: Endnight Games

Где найти девушку-мутанта Вирджинию и как сделать её своим спутником

Одним из быстро раскрытых секретов Sons of the Forest стала трёхрукая девушка по имени Вирджиния. В отличие от других монстров, она вызывает симпатию и не атакует игрока. Наоборот, она по максимуму сторонится его и при первом случае убегает со всех ног.

Найти её можно на северо-западной части карты, однако она может появиться и около озёр ближе к центру.

Примерное местонахождение Вирджинии Фото: Mapgenie

Как только вы встретите симпатичную девушке в футболке с тремя руками, старайтесь не пугать её. Уберите из рук всё оружие и медленно следуйте за ней. Первое время она будет постоянно убегать, однако в какой-то момент ей это надоест: она начнёт танцевать, после чего подойдёт к главному герою и покажет большой палец.

После этого она станет полноценным спутником игрока — прямо как Кельвин. Ей можно будет давать оружие (сразу в две руки!), а сама она по возможности будет делиться ягодами и другой едой.