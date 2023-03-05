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Советы и секреты Sons of the Forest — где фонарик, лопата, дробовик, ключ и как сделать Вирджинию спутником

Помощь по Sons of the Forest. Где найти лопату и другие предметы
Игорь Любавин
Советы и секреты Sons of the Forest
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На что стоит обратить внимание и про что не стоит забывать.

23 февраля в раннем доступе вышла Sons of the Forest — продолжение культового выживача The Forest. Как и первая часть, в продолжении очень много неочевидных вещей, а что-то и вовсе приходится искать часами. Мы подготовили руководство, в котором расскажем, где найти важные сюжетные предметы и мощное оружие.

Цена, где купить игру

Sons of the Forest доступна в российском Steam за 1100 рублей.

Страница Sons of the Forest в Steam

Страница Sons of the Forest в Steam

Фото: Steam

Где найти фонарик

Фонарик — самый незаменимый предмет в Sons of the Forest. С его помощью тёмные пещеры перестают быть настолько тёмными и в них наконец-то что-то можно разглядеть. Забрать его можно будет с тела, подвешенного на камне. Туда же будет вести GPS-трекер.

Фонарик тут

Фонарик тут

Фото: Mapgenie

Залезьте наверх, срубите верёвку, а затем спуститесь и заберите фонарик. Не забудьте, что он работает от батареек, которые можно найти в пещерах и бункерах.

Фонарик будет лежать у этого бедолаги в кармане

Фонарик будет лежать у этого бедолаги в кармане

Фото: Endnight Games

Где найти акваланг

Акваланг находится в самой северной пещере на острове. Конечно же, в ней вас ждут каннибалы и другие неприятные существа, поэтому сперва запаситесь оружием из бункеров, фонариком и какой-никакой бронёй. Впрочем, совсем не обязательно сражаться с местными жителями — их можно просто игнорировать и бежать по своим делам.

Местонахождение пещеры с аквалангом

Местонахождение пещеры с аквалангом

Фото: Mapgenie

Акваланг можно будет найти в самом конце пещеры возле подвешенного рабочего. Сразу после подбора снаряжения его можно опробовать в деле и сбежать из тёмного места, выплыв из пещеры.

Акула охраняет выход, так что будьте осторожны

Акула охраняет выход, так что будьте осторожны

Фото: Endnight Games

Где найти тросомёт

После нахождения акваланга можно отправиться за тросомётом — ещё одним важным предметом в Sons of the Forest. Найти его можно в пещере чуть западнее центральной части карты.

Местонахождение пещеры с тросомётом

Местонахождение пещеры с тросомётом

Фото: Mapgenie

Сама пещера довольно обширна, так что нелишним будет запастись припасами, оружием и всё те же фонариком. Тросомёт будет лежать практически в самом конце пути, после чего с его помощью можно будет вернуться обратно.

Фото: Endnight Games

Где найти лопату

После получения акваланга и тросомёта наконец можно отправляться и за лопатой. Она позволит выкапывать GPS-трекеры и люки, ведущие к важным сюжетным бункерам. В общем, вещь незаменимая. Нужная пещера находится чуть восточнее пещеры с тросомётом.

Фото: Mapgenie

Для прохождения локации понадобятся ранее добытые акваланг и тросомёт, которые позволят путешествовать между разными сегментами подземелья. Лопату можно будет найти, как это принято у разработчиков, в самом конце пути, рядом с ней будут ошиваться монстры.

Лопата будет лежать у погибшего рабочего

Лопата будет лежать у погибшего рабочего

Фото: Endnight Games

Выбраться из пещеры с лопатой не так-то просто — на обратном пути в стене должен появиться мерзкий монстр, которого нужно будет уничтожить с помощью взрывчатки. Вот только скрипт с его спауном может не сработать, поэтому в данном случае будет проще специально погибнуть в схватке, чтобы затем возродиться рядом с выходом из пещеры.

Где найти дробовик

Дробовик — сильнейшее дальнобойное оружие в игре. Несмотря на это, найти его достаточно просто — нужно всего лишь добыть лопату и отправиться на северо-запад, там же будет фиолетовая метка на GPS-трекере.

Местонахождение дробовика

Местонахождение дробовика

Фото: Mapgenie

Придя в нужное место, доставайте лопату и копайте до тех пор, пока не выкопаете гроб с нужным предметом.

Ему дробовик уже не нужен

Ему дробовик уже не нужен

Фото: Endnight Games

Sons of the Forest повторяет все ошибки The Forest. Она цепляет, но потом отпугивает Sons of the Forest повторяет все ошибки The Forest. Она цепляет, но потом отпугивает

Где найти ключ-карты

Ключ-карты в Sons of the Forest — главные предметы для прохождения игры. Всего их три: ключ-карта персонала, гостевая ключ-карта и VIP-ключ. Добыть их можно будет только после нахождения лопаты!

Ключ-карта персонала

Первый пропуск в игре можно найти в бункере, замурованном под слоем земли чуть севернее центра карты. Точное место будет отмечено в GPS.

Местонахождение люка с ключ-картой персонала

Местонахождение люка с ключ-картой персонала

Фото: Mapgenie

Раскопайте люк и войдите в уютное помещение. В одной из комнат прямо на столе будет лежать заветный пропуск.

Пропуск лежит на столе

Пропуск лежит на столе

Фото: Endnight Games

Гостевая ключ-карта

Гостевой пропуск в Sons of the Forest необязателен для прохождения, однако он открывает двери с другими полезными предметами. Найти его можно в одном из начальных бункеров юго-западнее прошлого места.

Местонахождение бункера с гостевым пропуском

Местонахождение бункера с гостевым пропуском

Фото: Mapgenie

Войдите в бункер, пройдите до конца коридора, откройте дверь ключ-картой персонала и аккуратно исследуйте масштабный особняк. Нужный предмет будет лежать на столе в отделении с ночным клубом.

Гостевая ключ-карта

Гостевая ключ-карта

Фото: Endnight Games

VIP ключ-карта

Самая важная ключ-карта находится на северо-западе острова. Для этого нужно будет войти в бункер и открыть дверь с помощью всё того же гостевого пропуска.

Местонахождение бункера с VIP ключ-картой

Местонахождение бункера с VIP ключ-картой

Фото: Mapgenie

После этого вы попадёте в затопленные помещения с техническим оборудованием. VIP-карта будет в самом последнем помещении на столе с кучей мониторов.

VIP ключ-карта

VIP ключ-карта

Фото: Endnight Games

Где найти катану

Катана — сильнейшее и самое стильное оружие ближнего боя в Sons of the Forest. Найти её можно в бункере на востоке острова при наличии VIP ключ-карты.

Местонахождение бункера с катаной

Местонахождение бункера с катаной

Фото: Mapgenie

Саму катану можно будет найти на втором уровне в одной из комнат. Она будет лежать на специальной подставке рядом с диванами.

Катана

Катана

Фото: Endnight Games

Где найти арбалет

Арбалет далеко не самое сильное оружие в игре: оно наносит не так много урона, как дробовик или катана, и долго перезаряжается. Однако у оружия есть один несомненный плюс — арбалетные болты можно подобрать даже после неудачного выстрела. Найти его можно в бункере чуть южнее локации с дробовиком.

Местонахождение арбалета

Местонахождение арбалета

Фото: Mapgenie

Сам арбалет будет лежать возле трупа в отделе гидропоники. В том же помещении можно будет найти и арбалетные болты.

Фото: Endnight Games

Где найти девушку-мутанта Вирджинию и как сделать её своим спутником

Одним из быстро раскрытых секретов Sons of the Forest стала трёхрукая девушка по имени Вирджиния. В отличие от других монстров, она вызывает симпатию и не атакует игрока. Наоборот, она по максимуму сторонится его и при первом случае убегает со всех ног.

Найти её можно на северо-западной части карты, однако она может появиться и около озёр ближе к центру.

Примерное местонахождение Вирджинии

Примерное местонахождение Вирджинии

Фото: Mapgenie

Как только вы встретите симпатичную девушке в футболке с тремя руками, старайтесь не пугать её. Уберите из рук всё оружие и медленно следуйте за ней. Первое время она будет постоянно убегать, однако в какой-то момент ей это надоест: она начнёт танцевать, после чего подойдёт к главному герою и покажет большой палец.

После этого она станет полноценным спутником игрока — прямо как Кельвин. Ей можно будет давать оружие (сразу в две руки!), а сама она по возможности будет делиться ягодами и другой едой.

Вирджиния

Вирджиния

Фото: Endnight Games

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Заглавное фото: Endnight Games

Источник: «Чемпионат»

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