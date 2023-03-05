Помощь по Sons of the Forest. Где найти лопату и другие предметы

23 февраля в раннем доступе вышла Sons of the Forest — продолжение культового выживача The Forest. Как и первая часть, в продолжении очень много неочевидных вещей, а что-то и вовсе приходится искать часами. Мы подготовили руководство, в котором расскажем, где найти важные сюжетные предметы и мощное оружие.
- Цена, где купить игру
- Где найти фонарик
- Где найти акваланг
- Где найти тросомёт
- Где найти лопату
- Где найти дробовик
- Где найти ключ-карты
- Где найти катану
- Где найти арбалет
- Где найти девушку-мутанта Вирджинию и как сделать её своим спутником
Цена, где купить игру
Sons of the Forest доступна в российском Steam за 1100 рублей.
Страница Sons of the Forest в Steam
Фото: Steam
Где найти фонарик
Фонарик — самый незаменимый предмет в Sons of the Forest. С его помощью тёмные пещеры перестают быть настолько тёмными и в них наконец-то что-то можно разглядеть. Забрать его можно будет с тела, подвешенного на камне. Туда же будет вести GPS-трекер.
Фонарик тут
Фото: Mapgenie
Залезьте наверх, срубите верёвку, а затем спуститесь и заберите фонарик. Не забудьте, что он работает от батареек, которые можно найти в пещерах и бункерах.
Фонарик будет лежать у этого бедолаги в кармане
Фото: Endnight Games
Где найти акваланг
Акваланг находится в самой северной пещере на острове. Конечно же, в ней вас ждут каннибалы и другие неприятные существа, поэтому сперва запаситесь оружием из бункеров, фонариком и какой-никакой бронёй. Впрочем, совсем не обязательно сражаться с местными жителями — их можно просто игнорировать и бежать по своим делам.
Местонахождение пещеры с аквалангом
Фото: Mapgenie
Акваланг можно будет найти в самом конце пещеры возле подвешенного рабочего. Сразу после подбора снаряжения его можно опробовать в деле и сбежать из тёмного места, выплыв из пещеры.
Акула охраняет выход, так что будьте осторожны
Фото: Endnight Games
Где найти тросомёт
После нахождения акваланга можно отправиться за тросомётом — ещё одним важным предметом в Sons of the Forest. Найти его можно в пещере чуть западнее центральной части карты.
Местонахождение пещеры с тросомётом
Фото: Mapgenie
Сама пещера довольно обширна, так что нелишним будет запастись припасами, оружием и всё те же фонариком. Тросомёт будет лежать практически в самом конце пути, после чего с его помощью можно будет вернуться обратно.
Фото: Endnight Games
Где найти лопату
После получения акваланга и тросомёта наконец можно отправляться и за лопатой. Она позволит выкапывать GPS-трекеры и люки, ведущие к важным сюжетным бункерам. В общем, вещь незаменимая. Нужная пещера находится чуть восточнее пещеры с тросомётом.
Фото: Mapgenie
Для прохождения локации понадобятся ранее добытые акваланг и тросомёт, которые позволят путешествовать между разными сегментами подземелья. Лопату можно будет найти, как это принято у разработчиков, в самом конце пути, рядом с ней будут ошиваться монстры.
Лопата будет лежать у погибшего рабочего
Фото: Endnight Games
Где найти дробовик
Дробовик — сильнейшее дальнобойное оружие в игре. Несмотря на это, найти его достаточно просто — нужно всего лишь добыть лопату и отправиться на северо-запад, там же будет фиолетовая метка на GPS-трекере.
Местонахождение дробовика
Фото: Mapgenie
Придя в нужное место, доставайте лопату и копайте до тех пор, пока не выкопаете гроб с нужным предметом.
Ему дробовик уже не нужен
Фото: Endnight Games
Где найти ключ-карты
Ключ-карты в Sons of the Forest — главные предметы для прохождения игры. Всего их три: ключ-карта персонала, гостевая ключ-карта и VIP-ключ. Добыть их можно будет только после нахождения лопаты!
Ключ-карта персонала
Первый пропуск в игре можно найти в бункере, замурованном под слоем земли чуть севернее центра карты. Точное место будет отмечено в GPS.
Местонахождение люка с ключ-картой персонала
Фото: Mapgenie
Раскопайте люк и войдите в уютное помещение. В одной из комнат прямо на столе будет лежать заветный пропуск.
Пропуск лежит на столе
Фото: Endnight Games
Гостевая ключ-карта
Гостевой пропуск в Sons of the Forest необязателен для прохождения, однако он открывает двери с другими полезными предметами. Найти его можно в одном из начальных бункеров юго-западнее прошлого места.
Местонахождение бункера с гостевым пропуском
Фото: Mapgenie
Войдите в бункер, пройдите до конца коридора, откройте дверь ключ-картой персонала и аккуратно исследуйте масштабный особняк. Нужный предмет будет лежать на столе в отделении с ночным клубом.
Гостевая ключ-карта
Фото: Endnight Games
VIP ключ-карта
Самая важная ключ-карта находится на северо-западе острова. Для этого нужно будет войти в бункер и открыть дверь с помощью всё того же гостевого пропуска.
Местонахождение бункера с VIP ключ-картой
Фото: Mapgenie
После этого вы попадёте в затопленные помещения с техническим оборудованием. VIP-карта будет в самом последнем помещении на столе с кучей мониторов.
VIP ключ-карта
Фото: Endnight Games
Где найти катану
Катана — сильнейшее и самое стильное оружие ближнего боя в Sons of the Forest. Найти её можно в бункере на востоке острова при наличии VIP ключ-карты.
Местонахождение бункера с катаной
Фото: Mapgenie
Саму катану можно будет найти на втором уровне в одной из комнат. Она будет лежать на специальной подставке рядом с диванами.
Катана
Фото: Endnight Games
Где найти арбалет
Арбалет далеко не самое сильное оружие в игре: оно наносит не так много урона, как дробовик или катана, и долго перезаряжается. Однако у оружия есть один несомненный плюс — арбалетные болты можно подобрать даже после неудачного выстрела. Найти его можно в бункере чуть южнее локации с дробовиком.
Местонахождение арбалета
Фото: Mapgenie
Сам арбалет будет лежать возле трупа в отделе гидропоники. В том же помещении можно будет найти и арбалетные болты.
Фото: Endnight Games
Где найти девушку-мутанта Вирджинию и как сделать её своим спутником
Одним из быстро раскрытых секретов Sons of the Forest стала трёхрукая девушка по имени Вирджиния. В отличие от других монстров, она вызывает симпатию и не атакует игрока. Наоборот, она по максимуму сторонится его и при первом случае убегает со всех ног.
Найти её можно на северо-западной части карты, однако она может появиться и около озёр ближе к центру.
Примерное местонахождение Вирджинии
Фото: Mapgenie
Как только вы встретите симпатичную девушке в футболке с тремя руками, старайтесь не пугать её. Уберите из рук всё оружие и медленно следуйте за ней. Первое время она будет постоянно убегать, однако в какой-то момент ей это надоест: она начнёт танцевать, после чего подойдёт к главному герою и покажет большой палец.
После этого она станет полноценным спутником игрока — прямо как Кельвин. Ей можно будет давать оружие (сразу в две руки!), а сама она по возможности будет делиться ягодами и другой едой.
Вирджиния
Фото: Endnight Games
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