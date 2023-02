Sons of the Forest повторяет все ошибки The Forest. Она цепляет, но потом отпугивает

23 февраля в Steam начался ранний доступ Sons of the Forest — это продолжение культового выживача The Forest. Игра собрала невероятный ажиотаж: пиковый онлайн за первые дни превысил 400 тыс. человек, а продажи за 24 часа достигли 2 млн копий.

Изначально авторы позиционировали продолжение как законченную игру, публиковали впечатляющие трейлеры и с большим желанием делились подробностями новинки.

Однако прямо перед релизом разработчики внезапно заявили, что выживач сначала выйдет в раннем доступе, поскольку в ином случае выход пришлось бы в очередной раз откладывать. Дальнейшие обновления будут выпускать, отталкиваясь от мнения игроков.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Endnight Games.

К сожалению, у Endnight Games вышла очень сырая игра со множеством багов и неработающих механик. Кажется, что разработчики ничему не научились после раннего доступа оригинальной The Forest — и это расстраивает.

Возвращение на остров

Главный герой в составе спецотряда прилетает на полуобитаемый остров, чтобы найти и вызволить семью миллиардера. Внезапно вертолёт со всеми членами отряда терпит крушение: выживают лишь главный герой и боец Кельвин, который после аварии теряет слух. Теперь им предстоит остаться в живых и разобраться, что же происходит на острове, попутно найдя семью миллиардера.

Временами игра очень красива Фото: Endnight Games

По своей структуре Sons of the Forest очень напоминает The Forest: игрок оказывается на враждебном острове, который населён каннибалами и другими ужасными существами. Для выживания необходимо пить, есть и спать, то есть удовлетворять простейшие человеческие потребности, исследовать местность, восполнять провизию и, конечно же, крафтить.

Пожалуй, главным нововведением сиквела стал ИИ-напарник — тот самый Кельвин. Ему можно давать команды с помощью записей в блокноте: будь то добыть ресурсы, построить убежище или следовать за игроком. Первое время бот кажется очень разумным компаньоном, однако чем дальше, тем менее полезным он становится.

Так, Кельвин не решается вступать в бои, частенько где-то застревает, а то и вовсе пропадает с карты. И самое главное — бот почему-то не ходит в пещеры и другие важные локации, где его помощь нужна больше всего. В результате о его существовании забываешь примерно через час после начала игры и не вспоминаешь о нём до финала.

Кельвину можно давать разные команды Фото: Endnight Games

«Остаться в живых»

Для поисков той самой семьи миллиардеров главный герой использует КПК, которая заменяет карту. На нём отмечены все сюжетные локации, которые стоит посетить: в основном это бункеры, напоминающие аналогичные помещения из сериала «Остаться в живых». В них можно найти провизию, оружие и даже 3D-принтер, который без проблем распечатает стрелы, флягу для воды и даже сани.

КПК — самая нужная вещь в Sons of the Forest Фото: Endnight Games

Эти убежища одновременно самая сильная и самая слабая сторона игры. Их действительно интересно исследовать благодарю дизайну, повествованию через окружение и хоть каким-то намёком на сюжет. Однако в них разбросано столько предметов, что игра превращается в приключение с элементами выживача, а не наоборот.

Возможно, это было бы не так критично, если бы в игре был интересный сюжет. К сожалению, он не то чтобы неинтересный — его почти нет. Если бы не беготня по огромному острову между бункерами, то игра проходилась бы максимум за пару часов. Здесь толком и спойлерить нечего: авторы придумали начало и конец, а всё остальное добавят когда-нибудь потом.

Sons of the Forest Фото: Endnight Games

Одна из сильнейших механик «Сынов леса» — боевая система. На территории острова разбросаны десятки различных орудий: от пожарного топора до катаны и дробовика, которые помогут при встрече с местными жителями. Сражаться интересно: монстры представляют серьёзную опасность и очень любят нападать группами, поэтому нужно вовремя ставить блок и расправляться с ними по одному.

При этом никто не запрещает закидывать их гранатами и другими взрывными снарядами — арсенал в игре действительно впечатляет.

Это ранний доступ — в худшем смысле

После долгих четырёх лет раннего доступа The Forest казалось, что разработчики многому научились и с релизом Sons of the Forest мы получим законченную игру. К сожалению, это не так: новинка оставляет настолько же удручающее впечатление, как и оригинал в 2014 году.

Sons of the Forest не просто недоделана, она невероятно сырая. В игре частенько не срабатывают важные сюжетные скрипты, из инвентаря пропадают предметы, а горячие клавиши внезапно перестают работать.

Но самый весёлый баг — это самовосполняющиеся припасы. После загрузки сохранения все предметы вновь появляются на тех же местах, где они уже были взяты. Благодаря этому можно получить бесконечное количество лекарств, патронов и другого полезного лута.

Детали для 3D-принтера тоже можно «восполнить» Фото: Endnight Games

Ещё до релиза разработчики хвастались размером мира: остров в Sons of the Forest в несколько раз больше острова в The Forest. Однако это пошло только во вред сиквелу — бегать по пустому и скучному миру совсем не интересно. В игре всего три вида животных, несколько лагерей каннибалов и однотипные пещеры — больше ничего авторы предложить так и не смогли.

И здесь не совсем ясно: так было задумано или создатели просто не успели выпустить весь желаемый контент вовремя.

Откуда такой ажиотаж

Sons of the Forest уже показала второй лучший старт в Steam за 2023 год — впереди только Hogwarts Legacy. Секрет успеха прост: это сиквел чрезмерно любимой фанатами выживачей The Forest. Если проводить параллели, то для поклонников жанра The Forest — это первый «Сталкер». А Sons of the Forest — это уже «Сталкер 2».

При этом, как и в случае со «Сталкером», фанаты готовы прощать разработчикам очень многое — баги, недоделанность и другие проблемы. А создатели уже защитились от большинства претензий плашкой «ранний доступ». Игра не вышла, а к полноценному релизу всё будет исправлено. И не поспоришь.

Поэтому объяснить такой интерес очень просто — это сиквел одной из самых любимых и популярных игр жанра, предлагающий нечто большее, чем просто «выживание». Здесь даже сюжет есть, каким бы он ни был.

Sons of the Forest Фото: Endnight Games

Вывод

Sons of the Forest напоминает худшие проекты в истории раннего доступа Steam. Это очень сырая игра с кучей багов и плохой оптимизацией, недоделанным сюжетом и действительно большим островом, на котором нечем заняться.

Возможно, через пару лет новинка превратится в то, чем когда-то стала The Forest — законченным и отполированным продуктом, который можно с удовольствием пройти без каких-либо проблем.

Порекомендовать сиквел сейчас можно только тем, кто готов мириться со всеми недостатками и играть исключительно в кооперативе с друзьями. Всем остальным мы рекомендуем подождать крупных обновлений и вспомнить об игре через год-два.

В игре есть действительно страшные моменты Фото: Endnight

Понравилось

Временами красивая графика

Некоторые локации действительно страшные

Много самого разного оружия

Не понравилось