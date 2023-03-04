«Крид 3» — эталонная спортивная драма с классными боями и неожиданно глубоким сюжетом

Фильмы про Рокки Бальбоа всегда были простыми. Сценарий учил верить в себя, преодолевать сложности, биться до конца и никогда не задирать нос. Всё это банальные вещи, но преподносили их умело.

Зритель знал, что в начале фильма герой Сталлоне пропустит удар судьбы и переживёт кризис, а потом соберётся и отправит соперника в нокаут. Однако за героя всё равно переживали, ведь его трудности были понятными, а бои впечатляли постановкой. Мы искренне болели за Рокки, плакали вместе с ним и нервничали во время зарубы на ринге.

Неудивительно, что спин-оффы про Адониса Крида привлекли столько внимания. Героем стал сын легендарного Аполло, тренировал его Рокки, а соперники напрягали. Чего только стоил Виктор Драго, отец которого забил Аполло до смерти. Сюжет «Крида» всё ещё был простым, а финал — очевидным, однако драма и бои цепляли.

3 марта вышла третья часть «Крида» — уже без героя Сталлоне. Хватило ли стараний одного Майкла Б. Джордана, чтобы кино получилось годным? Да. Речь о лучшей части франшизы со времён «Рокки 4».

Видео доступно на YouTube-канале MGM. Права на видео принадлежат MGM.

Даже у легенды может быть тёмное прошлое

Крид ушёл на покой. Он доказал, что достоин своего отца, побил всех претендентов на титул и стал одним из величайших боксёров в истории. Теперь Адонис проводит время с семьёй, ведёт к победам новых бойцов и чувствует себя счастливым.

Всё меняется, когда в его жизнь возвращается друг детства Дам. Когда-то он подавал большие надежды и считался гениальным боксёром. Вот только однажды он сотворил глупость и на 18 лет угодил за решётку. Теперь Дам вышел из тюрьмы и спешит на ринг.

Казалось бы, что ему делать в спорте? Он старше завершившего карьеру Крида и не провёл ни одного профессионального боя. Однако его талант велик, а мечта не даёт остановиться. Адонис видит это и даёт другу детства шанс. Не пожалеет ли он об этом?

Отношения героев интригуют до самого финала Фото: MGM

Сюжет «Крида 3» всё ещё не назвать выдающимся, однако он заметно обходит другие спортивные драмы. Дело даже не в приевшемся посыле в духе «стремись к мечте». Задор тут в сложных отношения Адониса и Дама — у них разлад, в котором виноват именно Крид. Он ни разу не навестил друга в тюрьме, поэтому чувство вины сжирает героя, делает слабым.

Фильм здорово доносит важную мысль. Даже великие люди принимали плохие решения, подводили друзей или как-то ещё запятнали имя. Ни Крид, ни Рокки не были кристально чисты. Но вина не должна становиться камнем, который тянет на дно — нужно принять прошлое и простить себя.

Майкл Б. Джордан, который сам режиссировал фильм, аккуратно проводит героя через все стадии принятия себя: от отрицания и гнева до смирения. И, лишь примирившись с демонами, Крид обретает истинную силу.

Из Джордана получается достойный режиссёр Фото: MGM

При этом за героями приятно следить. Адонис убедительно показывает, что даже кумир миллионов может плакать и при этом не терять мужественность. А Дам, которого сыграл Джонатан Мэйджерс, вызывает бурю эмоций — среди них и уважение, и ненависть. Его Канг в последнем «Человеке-муравье» далеко не так хорош.

Мэйджерс великолепен Фото: MGM

Хотя минусы в сюжете тоже есть. Взять хотя бы арку дочери Крида: она хочет боксировать, как папа, но ей прививают девчачьи хобби. В итоге авторы скатываются в банальщину вроде «иди к мечте», при этом до ума её не доводят. Весь мини-конфликт кажется поверхностным и лишним.

А как быть с бедой героини Тессы Томпсон, которая больше не поёт свои песни? Вникать в её проблему уже неинтересно, а характер Крида она толком не раскрывает. Авторы словно не знали, что делать с персонажем, но выкинуть его не могли.

В остальном сюжет отличный. В нём есть место для драмы, предательства и мудрых мыслей. Для спортивной драмы это круто!

Какой бы милой ни была Тесса Томпсон, фильму она не нужна Фото: MGM

Бокс всё ещё нереалистичный, но завораживающий

В новом «Криде» много экшена. Всего покажут четыре официальных поединка и много спаррингов. Все схватки захватывают: герои убедительно двигаются и умело размахивают руками.

Быть может, удары не всегда реалистичны, а на защиту для пущей драмы часто забивают, но это не смущает. Постановщик явно старался, а актёры много тренировались.

Особенно хороши последние два поединка: накал страстей бешеный, а за любимцев реально переживаешь. Конечно, до лучших боёв Рокки авторы не дотянули, однако зрелище всё равно увлекательное.

Впереди шикарная баталия Фото: MGM

«Крид 3» — отличный фильм про бокс и жизнь. Он идёт почти два часа, но благодаря отличной драме и классным боям от просмотра не оторваться.

Впрочем, есть ощущение, что в этот раз авторы выложили все козыри и вряд ли удивят зрителей ещё раз. Вот только четвёртая часть и новые спин-оффы уже в работе. Будут ли они такими же классными? Узнаем через пару лет.

Понравилось

Достойный сюжет про принятие ошибок

Зрелищные бои

Убедительная актёрская игра Джордана и Мэйджерса

Не понравилось