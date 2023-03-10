Убийца в маске ещё не был так жесток.

Фильм «Крик 6» — один из лучших во франшизе. Блистает не только великолепная Дженна Ортега

«Крик» — самая безумная серия слэшеров. Пока маньяки из других фильмов ходили с серьёзным лицом и заставляли несчастных дрожать от страха, Призрачное лицо бессовестно ломал жанр. Он высмеивал штампы, обманывал ожидания, пародировал известных убийц и творил прочую дичь.

С каждой новой частью метаирония заходила всё дальше. Где ещё вы видели серию фильмов, внутри которой наснимали слэшеров об этих самых фильмах? А как быть с посиделками жертв, где убийцу вычисляют, исходя из жанровых клише и голливудских стандартов? При этом подаётся абсурд талантливо — одновременно интригует, веселит и сбивает с толку.

Вот только многие боялись, что однажды такой подход заведёт франшизу в тупик. Всё же однажды шутка исчерпает себя, а придумать нечто новое не удастся. К счастью, нового фильма это не касается: уже шестой «Крик» всё ещё великолепен! Если любите серию и изобретательные хорроры, то пропускать никак нельзя.

Видео доступно на YouTube-канале Мир Кино Трейлеры | Новости | Промо. Права на видео принадлежат Paramount.

У авторов ещё много идей, это доказывают уже в завязке

В «Крике» всегда была креативная завязка. К примеру, прошлая часть пародировала первый фильм: звонок жертве, беззаботный разговор, перетекающий в запугивание, и жестокая мясорубка. К слову, страдать тогда пришлось героине Дженны Ортеги.

В этот раз авторы доказывают, что способны не только пародировать себя. Всё снова начинается со звонка и заканчивается ударами ножом. Вот только местом действия стал переулок рядом с людной нью-йоркской улицей, а убийца сразу же снимает маску. Такого фанаты явно не ожидали!

Только не думайте, что сценарист так легко выложил все карты. Пару минут спустя он взорвёт вам мозг и не остановится до самого финала.

Маньяк снова хорош Фото: Paramount

В центре сюжета снова сёстры Карпентер

С событий прошлой части прошёл год. Четвёрка выживших переехала в Нью-Йорк и налаживает быт. Подростки ходят в колледж, Тара (Дженна Ортега) мечтает о романе и нормальной жизни, а Саманта посещает психолога и никак не смирится с тем, что первый убийца в маске — её отец. Впрочем, герои верят, что рано или поздно всё окончательно придёт в норму.

Зря…

Резня начинается уже в завязке, а Призрачное лицо снова названивает и бегает за бедолагами. Кошмар повторяется, и спастись будет ещё сложнее.

Выжившие из прошлого фильма Фото: Paramount

Сюжет «Крика 6» не назвать невероятным. Однако он делает главное: раз за разом обманывает ожидания. Сценаристы умело хитрят — подбрасывают ложные улики, убедительно указывают на нужных подозреваемых, путают следы.

Даже метаирония в этот раз работает на убийцу. Герои препарируют жанр слэшеров, вспоминают прошлые части, разбираются со штампами и вполне логично описывают круг подозреваемых — но на самом деле водят зрителя за нос. Поэтому догадаться, кто убийца, нереально трудно.

Что если героиня Ортеги спятила после прошлогодней кровавой бани? Или кто-то из старичков слетел с катушек? Может, присмотреться к новым персонажам? До последнего момента подозреваешь вообще всех, вопросы есть даже к основному персонажу. Это круто!

А вы точно не убийцы? Фото: Paramount

При этом в новой части уделили внимание практически всем маньякам из прошлых частей. Злодеи достают потёртые маски и чествуют убийц, а герои изучают известных маньяков и ищут между ними связь.

А вот из популярных персонажей вернулись только Гейл Уэзерс и Кирби Рид из «Крика 4». Даже Сидни Прескотт впервые не появилась в слэшере. Актриса не договорилась о гонораре, поэтому её героиня вместо очередной драки ушла на покой. К счастью, попрощались с ней чуть более уважительно, чем с Карой Дюн в «Мандалорце».

Кирби играет Хейден Панеттьер из сериала «Герои» и игры Until Dawn.

Многие ждали, что после успеха «Уэнсдей» героиню Ортеги сделают центром истории, но этого не случилось. Экранного времени у Дженны не больше, чем у остальных. Похоже, сценарий «Крика 6» написали до премьеры крутого сериала и не стали что-либо менять. Это хорошо: история вышла цельной и интригующей — резкие перемены могли её сломать.

Такого мяса в «Крике» ещё не было Фото: Paramount

«Мяса» в шестой части больше, чем раньше. Это и неудивительно, ведь события перенесли в многолюдный Нью-Йорк. В одном из эпизодов убийца вообще носится за героями по улице, забегает в магазин и жестоко разносит там трёх случайных бедолаг. При этом в какой-то момент в его руки попадает дробовик!

Ещё и градус брутальности повышенный. Когда негодяй сквозь дверь втыкает нож в нос очередной жертвы, трудно не скривиться от отвращения. Поэтому если ждёте от нового «Крика» кровавой бани, не разочаруетесь.

Призрачное лицо с дробовиком. Теперь вы видели всё!

«Крик 6» — одна из лучших частей франшизы. Если обожаете метаиронию, кровавые расправы и поиски убийцы, обязательно посмотрите новинку. Она того стоит!

Понравилось

Приятная история, которая обманывает ожидания

Безумные расправы

Детективная линия, где под подозрением все

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