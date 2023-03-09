Третья серия «Короля и Шута» вгонит вас в депрессию!

Сериал «Король и Шут» моментально добился успеха: оценки высокие, рейтинги бьют рекорды, жаркие обсуждения на каждом сайте. Правда, многие переживали за следующий эпизод. Удержат ли он планку? В третьей серии сильно изменили общий тон, но смотреть всё ещё интересно!
Где смотреть сериал «Король и Шут»
«Король и Шут» выходит на «Кинопоиске».
Впечатления от третьей серии «Короля и Шута»
К первым эпизодам хватало вопросов. Сценарий слишком резко прыгал по разным годам, некоторые персонажи переигрывали, а в истории хватало неточностей. К примеру, «Ели мясо мужики» придумали до концерта в «Юбилейном», а зубы Горшок потерял до встречи с Князем.
Но эти минусы напоминали стаканчик из Starbucks, просочившийся в «Игру престолов». Лёгкая оплошность. В остальном начало сериала впечатляло. Исполнитель роли Горшка шикарно справлялся с ролью, диалог с жутким Шутом напрягал, а во время исполнения «Охотника» на глаза наворачивались слёзы — всё-таки песни «КиШа» в очередной раз остановили конфликт.
Фанаты в восторге
Фото: «Кинопоиск»
К тому же общая атмосфера была лёгкой и драйвовой. Да, в завязке Горшок думал о прыжке с верхотуры стадиона, но мы ведь знали, что ничего не случится. К тому же конфликт с Шутом был подан слишком гротескно — поэтому не сильно напрягал.
Другие линии, скорее, наполняли позитивом. Вспомните хотя бы дуэль фронтменов, борьбу с попсой или «Лесника», который объединил рокеров и братков. Жизнеутверждающее зрелище!
Вот только в первых эпизодах всё же заложили основу для мрачной истории. Горшок уже начал расширять сознание запрещёнными веществами. В третьей серии показали, к чему это приводит.
Первая жена Горшка
Фото: «Кинопоиск»
Новый эпизод почти полностью посвящён теме саморазрушения. Горшок проигрывает войну главным демонам: наркотикам и жажде славы. Всё-таки в его жизни появляется безумная, но харизматичная дама. Она потакает его слабостям, убеждает в правоте, называет единственной причиной успеха группы. Неудивительно, что звезда слетает с катушек и портит свою жизнь.
Деградация показана убедительно. Она делает эпизод жёстким, правдивым и максимально некомфортным. Фанатам, которые вдохновились задором прошлых серий, точно будет не по себе. Возможно, они даже слегка снизят сериалу оценку.
Но проблемы с ментальным и физическим здоровьем — важная часть истории группы, обойти её стороной нельзя. Авторы понимали это и отлично справились с задачей. Теперь интересно, о чём они расскажут дальше!
Князь снова спасёт друга
Фото: «Кинопоиск»
Что случилось в третьей серии «Короля и Шута»
Серия начинается с концерта, где «КиШ» исполняет песню «Проказник скоморох». На сцену постоянно забираются фанаты, но Горшок их словно не замечает. А затем в зале появляется невероятная красавица Анфиса — она-то и привлекает внимание звезды. После концерта дама проходит за кулисы, знакомится с Горшком и зовёт гулять.
На одной из репетиций Анфиса говорит, что группе нужны клипы. Она даже соглашается придумать идею для видео. Девушка закрывает глаза и словно в трансе проговаривает сценарий о персонаже, который идёт к кресту. В процессе она сильно возбуждается и завораживает Горшка, а затем говорит фронтмену, что он и есть «Король и Шут».
Чуть позже девушка видит, как Горшок хочет вколоть запрещённые вещества. Герой оправдывается, но Анфиса говорит, что звезде можно всё. Она даже помогает сделать укол.
Анфиса с самого начала ведёт себя безумно
Фото: «Кинопоиск»
В фэнтези-мире герои идут на поиски колдуна и принцессы. Горшок говорит, что сам убьёт колдуна, но напарник против: мага вообще нельзя трогать — лучше схватить девушку и бежать. В расстроенных чувствах Горшок идёт на поиск еды и заходит в странную хижину, где его поджидает соблазнительная фея.
В реальности Горшок придумывает прекрасную мелодию. Анфиса впечатлена и даже придумывает идею песни. Это будут воспоминания о любви.
Дальше показывают ведущих «Нашего радио», которые поставили в эфир песни «КиШа» и переживают об этом. Они не хотят продвигать панков, да и на других волнах такие песни не крутят. Правда, начальник настаивает, что треки нужно крутить дальше.
На концертах фанаты счастливы
Фото: «Кинопоиск»
Горшок и Анфиса валяются в кровати. Дама признаётся, что без звезды её жизнь утратит смысл. Герою не нравятся эти слова, ведь однажды после расставания с ним девушка совершила самоубийство. Анфиса боится, что Горшок бросит её: сначала она дерётся, а затем первый раз вкалывает себе в вену шприц. Всё ради того, чтобы быть на одной волне с любимым.
В фэнтези-мире Князь находит Горшка у феи и предлагает идти дальше. Но герой уже влюбился и хочет остаться. Князь даёт час на раздумья и выходит из хижины. Вскоре он встречает безумного человека в клетке, который хочет поймать молнию, и других странных людей. Они рассказывают, что Горшок попал к фее мух и скоро умрёт.
В реальности группа приглашает известного музыкального деятеля Панкера и предлагают стать их директором. Вот только он отказывается: всё из-за пристрастия Горшка к наркотикам. Тогда Анфиса беснуется и чуть не лезет в драку. Панкер оскорблённо уходит.
На раздачу автографов приходит Гордеев, новый кандидат в директора. Он хочет заключить с группой контракт, но Горшок неожиданно валится на землю — из его рта течёт пена. Сначала Гордеев теряется, но затем действует решительно и почти вкалывает герою адреналин. Вот только это был розыгрыш, который проверял потенциального директора на стрессоустойчивость. Всё прошло успешно!
Директор группы
Фото: «Кинопоиск»
На «Нашем радио» все в шоке: сразу три песни «КиШа» попали в чарт. Рейтинг одной из песен искусственно занижают, а ещё одну совсем выкидывают из десятки.
Пока группа готовится к выступлению на «Нашествии», босс «Нашего радио» просит выступить на их мероприятии. Платить за это не будут, зато бесплатно раскрутят новый альбом. Директор соглашается, ведь у него хорошее настроение: скрипачка Маша согласилась выйти за него.
А ещё Горшка предупреждают, что на припеве одной из песен со сцены запустят фейерверк, поэтому подходить к краю нельзя. Однако солист видит в зале того самого жуткого шута и идёт к фейерверкам. Князь чудом спасает коллегу от смерти.
Спустя время Гордееву снова звонят с «Нашего радио» и просят исполнить песню «Медведь». Но есть проблема: группа уже в туре, а Горшок хочет петь только «Мёртвого анархиста». В итоге музыканты сердятся, пишут открытое письмо и просят снять свои треки с ротации. На «Нашем радио» так и делают.
Группа смело идёт на конфликт с радио
Фото: «Кинопоиск»
В день своего рождения Горшок не пришёл на репетицию. Музыканты идут к нему в гости и видят полную разруху. Горшок и Анфиса сидят среди мусора и убивают себя запрещёнными веществами. Все понимают, что друга нужно спасать, но Анфиса бросается в драку, а Горшок выталкивает Князя из комнаты. Вскоре музыканты выламывают дверь, но ребята уже успели сделать укол.
В фэнтези Князь вместе с Дураком ловят молнию, идут к фее мух и спасают друга. При этом победный выстрел молнией делает именно Горшок.
Впереди логово феи
Фото: «Кинопоиск»
Сериал «Король и Шут» всё ещё держит уровень. Поэтому с нетерпением ждём четвёртой серии, которая выйдет 16 марта!
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