Кто ты из «Звёздных войн» — тест к премьере «Мандалорца»

Если вы фанат «Звёздных войн», то оказались в правильном месте. Джордж Лукас создал потрясающую вселенную и один из самых влиятельных шедевров поп-культуры за всю историю кинематографа.

Тренировки и медитация, могущественные сверхспособности типа телекинеза, предвидения, телепатии и манипулирования физической энергией, ожесточённое противостояние находящихся в затяжном конфликте друг с другом ситхов и джедаев, масштабные межгалактические битвы, захватывающий сценарий — именно одним таким большим абзацем можно описать «Звёздные войны».

Но, помимо всего перечисленного, есть в этой саге ещё кое-что ценное. В «Звёздных войнах» так много ярких и харизматичных персонажей, что невозможно выделить кого-то одного. Впрочем, давайте попробуем. Пришло время выяснить, какого персонажа вы бы сыграли в «Звёздных войнах».