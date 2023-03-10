Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Статьи

Какой ты персонаж из Star Wars («Звёздных войн») — Дарт Вейдер, Люк Скайуокер, Йода, Лея Органа или Хан Соло

Кто ты из «Звёздных войн» — тест к премьере «Мандалорца»
Артём Ращупкин
Кто ты из «Звёздных войн»
Аудио-версия:
Комментарии
Никаких джедайских трюков с разумом, просто викторина!

Если вы фанат «Звёздных войн», то оказались в правильном месте. Джордж Лукас создал потрясающую вселенную и один из самых влиятельных шедевров поп-культуры за всю историю кинематографа.

Тренировки и медитация, могущественные сверхспособности типа телекинеза, предвидения, телепатии и манипулирования физической энергией, ожесточённое противостояние находящихся в затяжном конфликте друг с другом ситхов и джедаев, масштабные межгалактические битвы, захватывающий сценарий — именно одним таким большим абзацем можно описать «Звёздные войны».

Но, помимо всего перечисленного, есть в этой саге ещё кое-что ценное. В «Звёздных войнах» так много ярких и харизматичных персонажей, что невозможно выделить кого-то одного. Впрочем, давайте попробуем. Пришло время выяснить, какого персонажа вы бы сыграли в «Звёздных войнах».

Вторая серия третьего сезона «Мандалорца» переворачивает сериал Вторая серия третьего сезона «Мандалорца» переворачивает сериал
Премьера третьего сезона «Мандалорца». Всё, что надо знать о долгожданном продолжении Премьера третьего сезона «Мандалорца». Всё, что надо знать о долгожданном продолжении
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023