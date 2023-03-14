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«Тед Лассо»: 3-й сезон (2023) — дата выхода всех серий

Расписание выхода серий третьего сезона «Теда Лассо»
Игорь Любавин
Расписание выхода серий 3-го сезона «Теда Лассо»
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Лучший спортивный сериал возвращается 15 марта.

Спустя почти два года после премьеры второго сезона «Тед Лассо» наконец возвращается! На производство в этот раз ушло больше времени, чем обычно — наверняка нас ждут ещё более жаркие и драматичные футбольные противостояния.

В третьем сезоне «Теда Лассо» будет 12 эпизодов — столько же, сколько и во втором. Первая серия выйдет 15 марта и продлится 30 минут — вполне привычная цифра для сериала. Остальные эпизоды будут выходить раз в неделю по средам: финал сезона состоится 31 мая.

Расписание серий третьего сезона «Теда Лассо»

ЭпизодДата выхода
1-я серия15 марта
2-я серия22 марта
3-я серия29 марта
4-я серия5 апреля
5-я серия12 апреля
6-я серия19 апреля
7-я серия26 апреля
8-я серия3 мая
9-я серия10 мая
10-я серия17 мая
11-я серия24 мая
12-я серия31 мая

Создатели «Теда Лассо» тем временем заявляют, что третий сезон может стать финалом всего сериала. Однако, судя по их намёкам, зрители всё же не останутся без продолжения.

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Теги Чемп.Play Кино и сериалы Кино Apple •••

Заглавное фото: Apple

Источник: «Чемпионат»

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