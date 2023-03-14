Расписание выхода серий третьего сезона «Теда Лассо»
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Лучший спортивный сериал возвращается 15 марта.
Спустя почти два года после премьеры второго сезона «Тед Лассо» наконец возвращается! На производство в этот раз ушло больше времени, чем обычно — наверняка нас ждут ещё более жаркие и драматичные футбольные противостояния.
В третьем сезоне «Теда Лассо» будет 12 эпизодов — столько же, сколько и во втором. Первая серия выйдет 15 марта и продлится 30 минут — вполне привычная цифра для сериала. Остальные эпизоды будут выходить раз в неделю по средам: финал сезона состоится 31 мая.
Расписание серий третьего сезона «Теда Лассо»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|15 марта
|2-я серия
|22 марта
|3-я серия
|29 марта
|4-я серия
|5 апреля
|5-я серия
|12 апреля
|6-я серия
|19 апреля
|7-я серия
|26 апреля
|8-я серия
|3 мая
|9-я серия
|10 мая
|10-я серия
|17 мая
|11-я серия
|24 мая
|12-я серия
|31 мая
Создатели «Теда Лассо» тем временем заявляют, что третий сезон может стать финалом всего сериала. Однако, судя по их намёкам, зрители всё же не останутся без продолжения.
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