Расписание выхода серий третьего сезона «Теда Лассо»

Спустя почти два года после премьеры второго сезона «Тед Лассо» наконец возвращается! На производство в этот раз ушло больше времени, чем обычно — наверняка нас ждут ещё более жаркие и драматичные футбольные противостояния.

В третьем сезоне «Теда Лассо» будет 12 эпизодов — столько же, сколько и во втором. Первая серия выйдет 15 марта и продлится 30 минут — вполне привычная цифра для сериала. Остальные эпизоды будут выходить раз в неделю по средам: финал сезона состоится 31 мая.

Расписание серий третьего сезона «Теда Лассо»

Эпизод Дата выхода 1-я серия 15 марта 2-я серия 22 марта 3-я серия 29 марта 4-я серия 5 апреля 5-я серия 12 апреля 6-я серия 19 апреля 7-я серия 26 апреля 8-я серия 3 мая 9-я серия 10 мая 10-я серия 17 мая 11-я серия 24 мая 12-я серия 31 мая

Создатели «Теда Лассо» тем временем заявляют, что третий сезон может стать финалом всего сериала. Однако, судя по их намёкам, зрители всё же не останутся без продолжения.