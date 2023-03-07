Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Это конец истории». Джейсон Судейкис — о третьем сезоне «Теда Лассо»

«Это конец истории». Джейсон Судейкис — о третьем сезоне «Теда Лассо»
Аудио-версия:
Комментарии

Недавно журналисты издания Deadline взяли небольшой комментарий у Джейсона Судейкиса, сыгравшего Теда Лассо в одноимённом комедийном сериале. У актёра узнали его мнение по поводу окончания шоу.

По словам Судейкиса, третий сезон завершит ту основную историю, которую хотели рассказать создатели сериала, однако об окончательном прощании с ролью Лассо актёр не сказал.

Это конец истории, которую мы хотели рассказать и которую мы любили рассказывать. Тот факт, что люди захотят большего, действительно льстит. Может быть, к 31 мая, когда все 12 серий сезона выйдут, они скажут: «Чувак, знаешь, мы поняли, у нас всё в порядке. Нам больше ничего не нужно, мы получили желаемое». Но пока этого не сказали.
Восьмой эпизод The Last of Us очень напряжён. Это сущий кошмар для героев Восьмой эпизод The Last of Us очень напряжён. Это сущий кошмар для героев

Третий сезон «Теда Лассо» стартует на Apple TV+ с 15 марта. Последняя, 12-я серия ожидается 31 мая.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023