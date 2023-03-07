«Это конец истории». Джейсон Судейкис — о третьем сезоне «Теда Лассо»

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Недавно журналисты издания Deadline взяли небольшой комментарий у Джейсона Судейкиса, сыгравшего Теда Лассо в одноимённом комедийном сериале. У актёра узнали его мнение по поводу окончания шоу.

По словам Судейкиса, третий сезон завершит ту основную историю, которую хотели рассказать создатели сериала, однако об окончательном прощании с ролью Лассо актёр не сказал.

Это конец истории, которую мы хотели рассказать и которую мы любили рассказывать. Тот факт, что люди захотят большего, действительно льстит. Может быть, к 31 мая, когда все 12 серий сезона выйдут, они скажут: «Чувак, знаешь, мы поняли, у нас всё в порядке. Нам больше ничего не нужно, мы получили желаемое». Но пока этого не сказали.

Третий сезон «Теда Лассо» стартует на Apple TV+ с 15 марта. Последняя, 12-я серия ожидается 31 мая.