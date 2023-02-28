Расписание выхода серий третьего сезона «Мандалорца» по «Звёздным войнам»

Третий сезон «Мандалорца» пришлось подождать — его премьера состоится больше чем через два года после окончания второго сезона. Да, небольшое продолжение оказалось в «Книге Бобы Фетта», но это лишь своеобразный тизер грядущих событий.

В третьем сезоне «Мандалорца» уже традиционные восемь эпизодов, которые будут выходить раз в неделю. Первая серия, кстати, идёт всего 35 минут 16 секунд с учётом титров — это самая маленькая премьера сезона сериала по «Звёздным войнам».

Расписание серий третьего сезона «Мандалорца»

Эпизод Дата выхода 1-я серия 1 марта 2-я серия 8 марта 3-я серия 15 марта 4-я серия 22 марта 5-я серия 29 марта 6-я серия 5 апреля 7-я серия 12 апреля 8-я серия 19 апреля

«Мандалорец» — всё ещё самый популярный и успешный сериал по «Звёздным войнам». При этом его даже не планируют заказывать. Сценарий четвёртого сезона уже написан, а шоу может продолжаться ещё многие годы.