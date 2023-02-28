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«Мандалорец»: 3-й сезон (2023) — дата выхода всех серий

Расписание выхода серий третьего сезона «Мандалорца» по «Звёздным войнам»
Михаил Шевкун
Расписание выхода 3-го сезона «Мандалорца»
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Сериал наконец-то возвращается 1 марта.

Третий сезон «Мандалорца» пришлось подождать — его премьера состоится больше чем через два года после окончания второго сезона. Да, небольшое продолжение оказалось в «Книге Бобы Фетта», но это лишь своеобразный тизер грядущих событий.

В третьем сезоне «Мандалорца» уже традиционные восемь эпизодов, которые будут выходить раз в неделю. Первая серия, кстати, идёт всего 35 минут 16 секунд с учётом титров — это самая маленькая премьера сезона сериала по «Звёздным войнам».

Расписание серий третьего сезона «Мандалорца»

ЭпизодДата выхода
1-я серия1 марта
2-я серия8 марта
3-я серия15 марта
4-я серия22 марта
5-я серия29 марта
6-я серия5 апреля
7-я серия12 апреля
8-я серия19 апреля

«Мандалорец» — всё ещё самый популярный и успешный сериал по «Звёздным войнам». При этом его даже не планируют заказывать. Сценарий четвёртого сезона уже написан, а шоу может продолжаться ещё многие годы.

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