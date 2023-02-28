Расписание выхода серий третьего сезона «Мандалорца» по «Звёздным войнам»
Поделиться
Сериал наконец-то возвращается 1 марта.
Третий сезон «Мандалорца» пришлось подождать — его премьера состоится больше чем через два года после окончания второго сезона. Да, небольшое продолжение оказалось в «Книге Бобы Фетта», но это лишь своеобразный тизер грядущих событий.
В третьем сезоне «Мандалорца» уже традиционные восемь эпизодов, которые будут выходить раз в неделю. Первая серия, кстати, идёт всего 35 минут 16 секунд с учётом титров — это самая маленькая премьера сезона сериала по «Звёздным войнам».
Расписание серий третьего сезона «Мандалорца»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|1 марта
|2-я серия
|8 марта
|3-я серия
|15 марта
|4-я серия
|22 марта
|5-я серия
|29 марта
|6-я серия
|5 апреля
|7-я серия
|12 апреля
|8-я серия
|19 апреля
«Мандалорец» — всё ещё самый популярный и успешный сериал по «Звёздным войнам». При этом его даже не планируют заказывать. Сценарий четвёртого сезона уже написан, а шоу может продолжаться ещё многие годы.
Комментарии
- 28 февраля 2023
-
20:36
-
20:16
-
20:13
-
19:55
-
19:45
-
19:23
-
19:10
-
18:58
-
18:46
-
18:17
-
17:52
-
17:23
-
16:57
-
16:31
-
16:06
-
15:33
-
15:24
-
15:09
-
14:58
-
14:52
-
14:50
-
14:29
-
14:26
-
13:57
-
13:41
-
13:36
-
13:27
-
13:23
-
13:02
-
12:51
-
12:42
-
12:36
-
12:09
-
11:10
-
10:56
Партнерский контент