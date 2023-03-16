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Самые точные танки в World of Tanks

5 самых точных танков 10-го уровня в игре «Мир танков»
Артём Ращупкин
Самые точные танки в «Мире танков»
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Видишь точность, нет? А она есть!

Самая точная техника в игре — артиллерия. Даже если промажет, то заденет станом. Но если без шуток, то точность — это ещё не гарант успеха. В этой рулетке не всегда всё зависит от игрока.

Иногда (ладно, частенько) в дело вмешивается пресловутый рандом. Впрочем, на точных танках настреливать урон всё равно проще, чем на косых совках. Выделили пять самых точных танков 10-го уровня, на которых вы будете промахиваться чуть реже. Наверное…

E 50 Ausf. M (немецкий средний танк)

  • Разброс в топе (без раскачки и доп. оборудования) — 0.3
  • Разброс в топе при полном фарше — 0.23

Открывает топ немецкий старичок с суперточной пушкой. Да, играть новичкам на нём сложно, но если познать дзен, то E 50 может принести немало удовольствия от процесса. Из минусов — танк долго разгоняется, хоть и не слоупок, имеет слабо бронированную башню и гигантские размеры.

E 50 Ausf. M

E 50 Ausf. M

Фото: Lesta

Но несравненное преимущество этого танка — в общем комфорте стрельбы. Пушка быстро сводится и точно стреляет. Базовый разброс в 0.3 м можно раскачать до значения в 0.23 м. Урон в 390 единиц — достойный, а бронепробития основным снарядом в 270 единиц хватает во многих ситуациях.

FV217 Badger (ПТ-САУ Великобритании)

  • Разброс в топе (без раскачки и доп. оборудования) — 0.3
  • Разброс в топе при полном фарше — 0.23

«Барсук» — бесспорно, очень точная и скорострельная машина, способная держать на гусле любой танк. С отличным уроном в 480 единиц и быстрым сведением. А вот с подвижностью — большие проблемы. Как и остальные танки в этой ветке, передвигается «Барсук» неохотно. Из-за чего реализовать свой могучий ДПМ удаётся не во всех ситуациях и не на всех картах.

FV217 Badger

FV217 Badger

Фото: Lesta

Броня вроде бы есть, но, учитывая уровень боёв, спасает она редко. Если вас не смущает неторопливый и размеренный геймплей, то Badger отлично впишется в ваш ангар. Всё-таки пушка стоит того, чтобы оценить этот своеобразный танк.

Leopard I (немецкий средний танк)

  • Разброс в топе (без раскачки и доп. оборудования) — 0.29
  • Разброс в топе при полном фарше — 0.21

Но самый точный средний танк 10-го уровня не E 50, а его собрат по другой ветке средних танков Германии — Leopard I. Помимо шикарного орудия, немецкий танк наделили мощным движком и отличной динамикой.

Leopard I

Leopard I

Фото: Lesta

Да, брони здесь совершенно нет. Да, сам танк — немаленький. Но это единственное, что в «Леопарде» плохо. Зато всё остальное — без претензий. Точность можно раскачать до 0.21 м. Сведение — молниеносное. Урон в 420 единиц при сравнительно быстрой перезарядке порадует любого статиста.

Grille 15 (ПТ-САУ Германии)

  • Разброс в топе (без раскачки и доп. оборудования) — 0.27
  • Разброс в топе при полном фарше — 0.2

Немецкая «курочка» с удочкой на месте пушки — одна из самых комфортных ПТ для настрела урона из кустов. Сведение — без вопросов. Урон — 750 на топовой пушке. Точность можно раскачать до 0.2 м. Пробития (279 мм на базовом снаряде) может показаться мало, но смотря с какой стороны посмотреть. Для ПТ — мало, а для других классов техники этого вполне достаточно.

Grille 15

Grille 15

Фото: Lesta

А ведь «курочка» ещё имеет отличную незаметность и скорость. И страдает от фугасов — брони на этом танке нет и отродясь не было. Впрочем, при пассивном геймплее этот недостаток не так сильно бросается в глаза.

Strv 103B (шведская ПТ-САУ)

  • Разброс в топе (в походном режиме) — 0.3
  • Разброс в топе (в осадном режиме и при полном фарше) — 0.17

«Стерва», как ласково игроки называют шведскую ПТ-САУ, подойдёт далеко не всем танкистам из-за очень специфичного геймплея, строящегося на двух режимах. Но если привыкнуть, то со временем начинаешь этого не замечать. Небольшой дискомфорт от медленного перехода с одного режима в другой всё равно остаётся, но ключевое слово здесь — небольшой.

Strv 103B

Strv 103B

Фото: Lesta

В остальном — машина вне всяких похвал. И если вы искали самый точный танк среди топов, то это, пожалуй, именно он. «Стерва» настолько точна, что может выцеливать лючки, стоя далеко в кустах. Благодаря крутой маскировке, быстрой перезарядке и сведению можно выносить на открытых картах типа «Малиновки», «Мурованки» или «Прохоровки» немало урона.

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