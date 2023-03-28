Кто такая EMPRESS: русская хакерша, идущая против издателей игр

Представить такие сферы развлечений, как видеоигры и фильмы, без пиратства – невозможно. Кажется, что пиратство присутствовало в нашей жизни всегда. Помните смешные переводы от Фаргуса и Гоблина в начале 2000-х? Когда за копейки можно было купить пиратские диски в ларьках на каждой остановке.

Пиратство — это и хорошо, и плохо одновременно. Хорошо для геймеров, чьё финансовое состояние не позволяет покупать игры. И плохо для разработчиков, ведь каждый человек за свои труды должен получать деньги.

Те самые пиратские диски с озвучкой от Фаргус Фото: Disgusting Men

Впрочем, в нынешних реалиях на борьбу с хакерами и торрент-трекерами закрыли глаза даже в правительстве. Пиратство стало чуть ли не единственным выходом из сложившейся ситуации, когда многие разработчики закрыли свои офисы в России и ушли с российского рынка.

Это привело к печальным для нас последствиям: многие новые игры стали недоступны для простой покупки в магазинах из России. Зарубежные аккаунты ситуации в полной мере не исправили — обходные пути существуют, но зачастую приходится переплачивать или следовать очень долгим инструкциям. И эта переплата не маленькая: в случае Diablo 4 придётся отдать от шести тысяч рублей за обычное издание.

Даже люди с деньгами не всегда готовы расстаться с такими суммами, не говоря уже о тех, у кого это буквально треть зарплаты. Таким образом, мы как будто бы вернулись в прошлое, когда пиратство захватило почти весь рынок. С тех пор, правда, многое поменялось — ларьки с дисками заменили торренты, а во многие новые игры стали вшивать крепкое защитное ПО.

Впрочем, любая защита оказывается не страшна, если за её разрушение берётся умный человек. В России таким человеком стала EMPRESS — хакерша, о которой слагают легенды. Разбираемся, за что её полюбили геймеры.

Assassin's Creed 4: Black Flag Фото: Ubisoft

Кто такая EMPRESS и какой она национальности

Настоящую фамилию и имя EMPRESS вряд ли раскроет, но мы точно знаем, сколько ей лет и какой она национальности. Недавно ей исполнилось 23 года, она полностью русская. Девушка описывает себя нескромно, называя чертовски красивой. С одной стороны, EMPRESS не раскрывает своего местоположения и личности, но с другой — рассказывает о себе немало деталей.

Мы наконец-то достигли своей цели, моя армия. Пора бойкотировать этот жалкий Reddit, созданный для кисок, и придерживаться продукта [«Телеграм»] моей родины. О да, я не говорила этого раньше, но я полностью русская, и именно поэтому я на 100% защищена от любых ублюдков, которые пытаются подвергнуть меня цензуре.

Интересно, если EMPRESS русская, то почему она ведёт свои социальные сети исключительно на английском? Кто-нибудь видел её сообщения на русском?

Как EMPRESS начала взламывать игры

В одном из немногочисленных интервью девушка рассказала, что занимается взломом игр уже на протяжении девяти лет. Однажды ей приснился сон, в котором она увидела Dark Souls 2, окутанную цепями из цифр. Она поняла, что эти цифры как-то связаны с антипиратской защитой. В итоге ей удалось разломать цепи и попасть «в чистое место, в котором стало видно всё».

Девушка создала свой аватар в игре Nioh 2, который, по её словам, точно повторяет её реальные черты лица Фото: Koie Tecmo

Девушка восприняла этот сон как вызов. А после знакомства с игрой Test Drive Unlimited 2 не осталось ни единого сомнения. По словам EMPRESS, когда разработавшая её студия закрылась, у игры возникли проблемы с запуском.

В Test Drive Unlimited 2 использовалась защита SecuROM, которая ещё и вызывала проблемы с работой. Девушка обнаружила взломанную версию игры с отключенным DRM благодаря пиратам из группы Prophet. Именно тогда она поняла, что нельзя полагаться на разработчиков. Единственный способ получить неограниченный доступ к играм — это взломать их все.

Как EMPRESS стала знаменитой

Огромное желание стать лучшей в своём деле, большие знания и усидчивость помогли девушке вырваться в лидеры. Более успешного и эффективного хакера, чем EMPRESS, в игровой индустрии сейчас просто нет.

До неё игры с защитой Denuvo взламывали и другие, только это были группировки. До 2015 года игры взламывались достаточно быстро и просто, но потом разработчики улучшили Denuvo до такой степени, что многие хакеры оказались бессильны — взлом был слишком проблематичным.

Защита совершенствовалась, а геймерам был необходим свой супергерой. EMPRESS, работавшая до октября 2020 года в различных группировках, решила уйти в свободное плавание и стать волчицей-одиночкой, лихорадочно преданной своей цели. Знаете, как в музыкальных группах: если кто-то выделяется, то думает о сольной карьере. Это же просто: не надо слушать других, не надо делиться умениями и знаниями. Девушка за последующие девять месяцев взломала восемь ААА-игр с Denuvo, чем утёрла нос пиратам старой школы.

Фанатское изображение недовольной EMPRESS Фото: aroged

EMPRESS ненавидит репакеров

Девушка ненавидит многих, но репакеров — особенно. Она не гонится за популярностью, но в то же время ей очень неприятно, когда все лавры достаются мужчине, который только что скачал её «кряк» и сделал из него сборку игры.

Люди должны знать, кто на самом деле взламывает игры.

Но больше всего она ненавидит игровые корпорации

Репакеры — это ещё цветочки. Больше всего EMPRESS раздражают большие корпорации, контролирующие игроков через Denuvo. По словам девушки, встроенное ПО не только следит за каждым, но и влияет на работу игры. Уже не раз было доказано, что если вырезать Denuvo из игры, то игра начинает работать заметно лучше.

Главная философия девушки — бороться с этим. Не дать Ubisoft, EA и другим игровым корпорациям контролировать игроков.

Denuvo присваивает каждой игре уникальный «билет» аутентификации, что-то вроде лицензии. Поскольку Denuvo интегрируется с кодом игры, вы не можете взломать защиту один раз и на этом расслабиться. Каждая новая игра — это новое испытание для хакера. Сложное и уникальное.

Hogwarts Legacy стала последней взломанной игрой «Императрицы». Её взломали всего за девять дней Фото: WB Games

Заметьте, после установки игры издатели просят вас подчиняться их рекомендациям. Принимать их правила, открывать им доступ к вашим медиафайлам. За ваши же деньги. Именно это, а не возможность сыграть в игры бесплатно волнует EMPRESS в первую очередь.

Девушка понятия не имеет, как геймеры вообще терпят существование этой защиты. Издатели говорят им, что можно делать, а что нельзя. Вы не можете делиться играми с друзьями, вы не можете играть в автономном режиме.

EMPRESS — хакер с философскими взглядами

Девушка смотрит на игровую индустрию через призму философии. По её словам, философия помогает людям разобраться, что ценно, а что нет. Высшая истина помогает найти ценность в горе мусора. По мнению хакерши, желание сохранить то, что вы купили — это главная истина нашей индустрии.

Никто не занимается этим так, как я, потому что взлом современной защиты требует от тебя безумной концентрации, самоотверженности и бесконечной страсти. Мне удалось взломать Anno 1800 с тремя видами защиты лишь за несколько месяцев исследований. Это было адово, если не сказать больше.

EMPRESS берёт донаты

EMPRESS приближена к простым работягам из чата, как никто другой из действующих хакеров. Она опрашивает геймеров, что ей взломать, делится своими планами и философией, обрисовывает врагов и называет принципы, по которым действует.

Но, в отличие от других хакерских групп, действующих бесплатно, EMPRESS принимает донаты. Люди привыкли получать взломанные версии игры бесплатно, но с EMPRESS выстроилась другая система.

Чтобы бесконечно долго не ждать «кряка» от других, подписчики EMPRESS могут сами выбрать игры, которые девушка взломает за недели и месяцы. А для этого будьте добры заплатить. При этом не требуется донатить огромные суммы денег — хватает чисто символических сумм. Все стороны — в плюсе: на приобретение лицензии ты всё равно потратил бы намного больше денег.

Denuvo Фото: wallpaperengine

Некоторые не понимают такого подхода — мол, люди не хотят платить деньги за игры, но готовы платить за нелегальные копии? Но если посмотреть на это с другой стороны: взлом игр — это тоже работа. Ты тратишь время, забиваешь на свой отдых, меняешь свои планы. И девушка считает, что отсутствие донатов — это большая проблема, которая отталкивает многих талантливых хакеров.

Конечно, у меня есть другая работа на стороне. Но если вы собираетесь сделать безумное усилие, то вы не будете делать это просто так, основываясь лишь на личных убеждениях. Нужно получать что-то взамен, чтобы достичь чего-то большего, чем просто потешить своё эго.

Следовательно, отвечая на вопрос в заголовке, можно сказать, что EMPRESS полюбилась фанатам как за своё умение быстро взламывать игры, так и за свою искренность. Никто против системы корпораций так открыто ещё не выступал.