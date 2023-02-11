Тест к Hogwarts Legacy. Какой факультет из «Гарри Поттера» подошёл бы вам

Четверо величайших ведьм, колдунов и волшебников — Годрик Гриффиндор, Салазар Слизерин, Ровена Рейвенкло (она же Кандида Когтевран) и Хельга Хаффлпафф (Пенелопа Пуффендуй) — основали Хогвартс и дали своё имя и личность одному из четырёх легендарных факультетов магической школы.
Каждый факультет имеет свой уникальный герб и свои узнаваемые цвета. Ученики отличаются не только внешне, но и внутренне.
Пусть наша викторина послужит для вас распределяющей шляпой, которая сопоставит ваши предпочтения с чертами каждого из четырёх факультетов волшебного мира, чтобы узнать, на каком факультете вы бы оказались.
У этого теста нет доступа к вашим сокровенным мыслям и чувствам, как у распределяющей шляпы, поэтому отвечайте честно, и тогда вы не ошибётесь в своём выборе. Давайте проверим, на каком факультете Хогвартса вы учились бы. И не забудьте поделиться своими результатами в комментариях!
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