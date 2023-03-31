Ремейк Resident Evil 4 — эталон игр и жанра хорроров, обзор великолепной игры

Спустя тысячу и одно переиздание настал момент, когда Resident Evil 4 получила ремейк. За его разработку отвечала уже звёздная команда ремейка Resident Evil 2 — кажется, на этом можно заканчивать обзор. Да, «новая» четвёртая часть великолепна. Всем спасибо!

Если серьёзно, то в вопросе надобности вообще воссоздавать RE4 сразу было много справедливых вопросов. Игра сейчас доступна вообще на любой платформе, и возраст в 18 лет не кажется преградой — даже несмотря на множество устаревших элементов вроде невозможности одновременно ходить и стрелять.

Однако вот ремейк вышел, и оказалось, что Capcom прекрасно понимала, что оригинал далеко не идеальный — и новая RE4 смогла найти массу возможностей улучшить его. И преуспела, кажется, во всём.

Видео доступно на YouTube-канале Resident Evil. Права на видео принадлежат Capcom.

Откуда вокруг Resident Evil 4 вообще такой культ

Всю свою жизнь Resident Evil постоянно двигала хорроры на выживание вперёд. Самая первая игра хоть и не была первой, но эталонно показала все особенности жанра — недостаток патронов, запутанные уровни, загадки, недостаток места в рюкзаке персонажей и так далее.

Серия моментально стала хитом, породив массу продолжений и соперников — например, ту же Silent Hill. Однако долгое время Resident Evil оставалась безоговорочно верна заложенным основам, что спустя девять лет и массу сиквелов приелось многим. Требовалась встряска — и ей стала Resident Evil 4.

Новая перспектива, продвинутая графика, новые типы врагов и весёлый геймплей во главе угла произвели в индустрии фурор — Resident Evil 4 заложила основы, которые, кажется, затем использовали практически все в игровой индустрии. А фанаты даже спустя столько лет всё ещё считают именно четвёртую часть лучшей.

Леон Кеннеди Фото: Capcom

Она запомнилась по множеству причин, но, вероятно, самое важное — она была по-хорошему весёлой игрой, в которую просто приятно играть. Впервые в серии самым важным аспектом стал геймплей. Сражаться с противниками было чрезмерно увлекательно, а создатели всегда давали уникальные и интересные ситуации.

Ремейк Resident Evil 4 великолепен

В Capcom решили, что не нужно переделывать культовую RE4 — нужно просто осовременить её. Это коснулось абсолютно всех аспектов — сюжета, персонажей, геймплея, диалогов и так далее. С такими вводными команда просто взяла и сделала одну из лучших игр в истории ещё лучше.

Ремейк Resident Evil 4 умудряется сделать невозможное. Эта игра умело объединяет аспекты всех успешных Resident Evil воедино, получая ультимативную игру серии. Здесь куда больше ужаса, чем в оригинале, но не так много, как в ремейке RE2 или Resident Evil 7.

Геймплей стал ещё быстрее, но за счёт чрезвычайно умных нововведений — парирования ножом, куда более агрессивных врагов, правок по удобству прицеливания, мобильности героев — он местами даже больше вгоняет в панику в самых тяжёлых ситуациях. В ремейке у игрока попросту куда больше возможностей.

Визуально, понятное дело, перед нами современная игра 2023 года Фото: Capcom

Вообще, создатели явно очень тщательно разбирали оригинальную RE4, чтобы избавиться от всех её проблем при воссоздании. Абсолютно дурацкие подростковые фразочки сразу вырезали, неуклюжие приставания Леона к девушкам — тоже. В целом многие персонажи претерпели значительные изменения не просто в характере, а даже в мотивации.

Сюжет Resident Evil 4, как и любой другой игры в серии, никогда не мог похвастаться оригинальностью или проработкой. Это скорее был набор типичных клише жанра. Однако в последние годы Capcom очень старается вытянуть максимум из вводных. Ремейк RE4 этому яркое подтверждение.

После новой игры вообще страшно возвращаться к оригиналу. Даже культовые катсцены после ремейка вызывают лишь чувство испанского стыда, а когда герои там начинают открывать рты, хочется всё это побыстрее пропустить.

В общем, после ремейка играть в оригинал нет почти никакого смысла — даже если хочется просто взглянуть, а что же разработчики поменяли. Оно того не стоит. При этом глупо отрицать, что оригинал даже с учётом ремейка остаётся превосходной игрой — как и оригинальная RE2 на фоне своего ремейка. Они местами очень разные, однако при наличии настолько превосходной альтернативы нет никакой надобности оглядываться обратно.

Ада Вонг Фото: Capcom

Также радует, что отношения Леона и Эшли не кажутся натянутыми. В оригинале дочь президента исключительно раздражала, а разделялись они только по глупости девушки. В ремейке всё куда лучше, а разговоры персонажей не ограничиваются роликами — они не прочь поговорить и во время самой игры. Также Эшли здесь пытается бороться со своими страхами и по мере возможности помогать протагонисту. Тоже похвально.

Ещё одним важным персонажем ремейка стал Луис — в оригинале он умирал быстро, а его роль в сюжете скорее сводилась к глупым шутками и абсурдным ситуациям. В ремейке ему уделяют значительно больше внимания — это не просто случайный чудик, а активный участник событий во всех смыслах. Если раньше про героя практически сразу забываешь, то в новой RE4 тебе очень интересно всё происходящее с ним. У них с Леоном получился достойный дуэт — жалко, что оригинал обязывает к определённому финалу.

Луис в ремейке великолепен Фото: Capcom

Играть в RE4 одно удовольствие

Однако вряд ли многие играют в Resident Evil ради истории. Что там с геймплеем? Несмотря на массу нововведений по части нарратива, самые главные изменения случились в игровом процессе.

Леон теперь умеет ходить и стрелять одновременно.

Если серьёзнее, то всё прекрасно. Одним из важнейших изменений стал нож — его сделали буквально обязательным атрибутом, а не приятным аксессуаром для уничтожения ящиков с патронами.

Благодаря холодному оружию можно блокировать большинство атак и не давать противникам мутировать. Однако у оружия есть прочность, и оно может сломаться. Постоянно приходится думать, лучше отразить атаку и потерять меньше жизней или сейчас актуальнее пропустить удар, но сохранить нож.

ЧТО? Да! Фото: Capcom

Тут удалось сделать идеальный баланс, когда механика только углубляет игровой процесс. Очень радует, когда удаётся провести идеальный бой, задействовав все возможности арсенала, но потратив минимум ресурсов — патронов, аптечек и так далее.

Вообще, Resident Evil 4 в ремейке осталась верна себе. Это игра, где ты постоянно ввязываешься в большие сражения, из которых благодаря своей смекалке можно выйти победителем с минимальными затратами и потерями. Первый раз можно с трудом пройти сражение, однако при повторной попытке всё куда лучше — а может, и нет, потому что противники умело потратят планы игрока.

Я решил проходить на высоком уровне сложности — и тут почти каждый бой оставляет практически без ресурсов, поэтому всегда нужно действовать на максимуме возможностей. Подобное радует, поэтому желающим получить максимум именно от «выживания» — советую хардкор. Желающим просто ознакомиться с игрой подойдут сложности ниже.

Есть чем полюбоваться Фото: Capcom

Радует, насколько происходящее «сгладилось». В оригинальной RE4 происходящее в геймплее и в катсценах чрезвычайно отличалось. Леон в геймплее — это очень медленный человек, который с трудом прицеливается по врагам. Леон в катсценах — акробат, который может, кажется, вообще всё. В ремейке радует, что показанное в катсценах не кажется инородным, поскольку всё это ты сам можешь делать в геймплее.

Именно поэтому, наверное, и убрали вообще все QTE (когда в роликах надо вовремя нажимать кнопки), что, в свою очередь, привело к появлению лучшего босса в Resident Evil 4 — первая встреча с Краузером, когда приходится драться на ножах. В оригинале это был ролик, а тут полноценный босс. Очень крутой подход.

При этом кое-что из RE4 вырезали — босс U3, сцену с лазерами, фуникулёр. Часть заменили — вместо беготни от огромной статуи карлика теперь другая сцена, вагонетки ускорили. И такого много. Ремейк кажется куда более продуманной и обстоятельной игрой, а не набором случайных моментов. Особенно, кстати, прокачали записки. Тут удивительно много предыстории — включая то, как деревня превратилась в обитель монстров. Советую читать всё.

Финал близок Фото: Capcom

При этом ремейк в традициях оригинала ещё и безумно длинная игра. На первое прохождение уйдёт не меньше 15 часов, а если проходить на высоком уровне сложности — и того больше. Мне удалось пройти за 19-20 часов, хотя я даже нигде особо не застревал.

Добились этого, похоже, за счёт расширения деревни и замка, сократив продолжительность на острове — последняя локация всегда считалась самой неудачной, но полностью отказываться или масштабно переделывать её не стали, лишь сократив по времени.

Это было непросто Фото: Capcom

Capcom, жги дальше!

Даже спустя 27 лет Resident Evil остаётся на коне, а каждый новый выпуск серии исключительно радует. Сейчас ремейк Resident Evil 4 — новая вершина франшизы. Настолько увлекательного геймплея в жанре никогда не было, и теперь ещё интереснее, что стоит ожидать от серии в будущем.

Будет ли ремейк Resident Evil 5, дождёмся ли мы когда-нибудь воссоздания «Кода: Вероника» и так далее. Однако поклонникам жанра нельзя ни за что пропускать ремейк Resident Evil 4, даже если вы помните каждый момент оригинала — возможно, как раз для вас тут больше всего интересного.

Понравилось

Новая великолепная игра по мотивам старой великолепной игры.

Масса геймплейных нововведений — все сделали игру только лучше.

История и персонажи стали намного лучше.

Эталонный геймплей.

В записках масса интересных сторонних историй.

Хорошая русская озвучка...

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