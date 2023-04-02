Главные фильмы и сериалы апреля: от первого фильма из космоса до нового хита братьев Руссо

В апреле много заметных фильмов и сериалов. Мы сходим в кино на первый фильм, который снимали прямо на МКС, оценим новую работу братьев Руссо и испугаемся новых «Зловещих мертвецов». Собрали главные хиты месяца!
«Братья Супер Марио»
Дата выхода: 5 апреля.
В главных ролях: Крис Пратт, Аня Тейлор-Джой, Джек Блэк и другие.
Где смотреть: в России официальных показов не будет.
Жанр: мультфильм, комедия, приключения.
У новой экранизации «Марио» высокие шансы стать главным мультиком года. Актёрский состав великолепен, рисовка отличная, а трейлеры полны драйва. Хватит ли этого, чтобы получился суперхит? Скоро выясним.
Видео доступно на YouTube-канале Sulpak Cinema. Права на видео принадлежат Illumination.
«Air: Большой прыжок»
Дата выхода: 5 апреля.
В главных ролях: Виола Дэвис, Бен Аффлек, Мэтт Дэймон и другие.
Где смотреть: в России официальных показов не будет.
Жанр: драма.
В 1980-х Nike была скромной компанией с маленькими штатом и бюджетом. Всё изменилось, когда обычный продавец и соучредитель компании подписали контракт с Майклом Джорданом, который только подавал надежды. Именно эту историю расскажет новый фильм Бена Аффлека и Мэтта Дэймона.
Видео доступно на YouTube-канале MGM. Права на видео принадлежат MGM.
«Грызня», первый сезон
Дата выхода: 6 апреля.
В главных ролях: Стивен Ян, Али Вонг, Джозеф Ли и другие.
Где смотреть: Netflix.
Жанр: комедия, драма.
Сериал о лёгкой аварии, в которую попали два приличных человека. Решить проблему миром не удаётся, поэтому бедолаги раскрывают тёмные стороны и развязывают безумный конфликт. Вступление простое, однако «Грызне» пророчат невероятный успех. Всё же сценарий пишет Сонни Ли (Silicon Valley), а в главных ролях Стивен Ян («Ходячие мертвецы») и Али Вонг («Конь БоДжек»).
Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.
«Три мушкетёра: Д'Артаньян»
Дата выхода: 6 апреля.
В главных ролях: Франсуа Сивиль, Венсан Кассель, Ева Грин и другие.
Где смотреть: в кинотеатрах.
Жанр: боевик, приключения, история.
Очередное переосмысление романа Дюма, где благородные мушкетёры влюбляются, просчитывают интриги кардинала и бьются с британцами. У фильма солидный бюджет в $ 70 млн, годный актёрский состав и интригующие трейлеры. Это ли не повод выбраться в кинотеатр?
Видео доступно на YouTube-канале «Атмосфера Кино». Права на видео принадлежат «Атмосфера Кино».
«Прекрасные мелочи», первый сезон
Дата выхода: 7 апреля.
В главных ролях: Кэтрин Хан, Мерритт Уивер, Джонни Берхтольд и другие.
Где смотреть: Hulu.
Жанр: комедия, драма.
Сериал о девушке-неудачнице. Она мечтала стать писателем, но провалилась, а в личной жизни сплошные проблемы. Вместо того чтобы впасть в отчаяние, дама ведёт колонку и рассказывает, как со всем справляется. Вскоре она замечает, что блог меняет людям жизни. Сериал заставит и плакать, и смеяться — всё из-за талантливой Кэтрин Хан (Агата из «ВандаВижн») на главной роли.
Видео доступно на YouTube-канале «СубВидео». Права на видео принадлежат Hulu.
«Последнее, что он мне сказал», первый сезон
Дата выхода: 14 апреля.
В главных ролях: Дженнифер Гарнер, Николай Костер-Вальдау, Алекс Денни и другие.
Где смотреть: Apple TV+.
Жанр: триллер.
Напряжённая история о мужчине, который угодил в коррупционный скандал и загадочно исчез. Он оставил жене сумку с деньгами и запиской, где просит защитить дочь. С этого момента жизнь семьи круто меняется.
Видео доступно на YouTube-канале «Киноман». Права на видео принадлежат Apple.
«Ренфилд»
Дата выхода: 14 апреля.
В главных ролях: Николас Холт, Николас Кейдж, Бен Шварц и другие.
Где смотреть: в России официальных показов не будет.
Жанр: ужасы, комедия.
Мы видели разные образы Дракулы, но в этот раз кровожадный вампир точно удивит. Как иначе, если его играет Николас Кейдж? Впрочем, в центре сюжета персонаж Николаса Холта, который долго прислуживал Дракуле, а теперь переехал в Новый Орлеан и мечтает о свободе. Вот только вампира это не устраивает.
Видео доступно на YouTube-канале «В Рейтинге». Права на видео принадлежат Universal.
«Барри», четвёртый сезон
Дата выхода: 16 апреля.
В главных ролях: Билл Хейдер, Стивен Рут, Сара Голдберг и другие.
Где смотреть: HBO.
Жанр: боевик, драма, комедия.
Наёмный убийца, который решил завязать с ремеслом и стать актёром, возвращается. В новом сезоне он угодит в новые неприятности, чуть не свихнётся за решёткой и завершит свою историю.
Видео доступно на YouTube-канале HBO. Права на видео принадлежат HBO.
«Вызов»
Дата выхода: 20 апреля.
В главных ролях: Юлия Пересильд, Милош Бикович, Владимир Машков и другие.
Где смотреть: в кинотеатрах.
Жанр: драма.
Удивительно, но отечественные киноделы опередили Голливуд и уже 20 апреля выпустят первый фильм, снятый в космосе. История расскажет о космонавте, который вот-вот погибнет. Чтобы спасти его, на МКС отправляют девушку-хирурга. Она проходит суровые испытания, привыкает к перегрузкам и готовится к операции в условиях невесомости.
Видео доступно на YouTube-канале START. Права на видео принадлежат «Централ Партнершип».
«Бивис и Батт-Хед», второй сезон
Дата выхода: 20 апреля.
В главных ролях: Майк Джадж, Петр Вальчук, Джейден Либран и другие.
Где смотреть: Paramount+.
Жанр: комедия.
Paramount успешно перезапустила историю легендарной парочки, которая глупо шутит, ковыряется в носу и шокирует низким IQ. Рейтинги были приличными, поэтому новый сезон на подходе. Очевидно, приключения героев снова будут мерзкими.
Видео доступно на YouTube-канале Paramount Plus. Права на видео принадлежат Paramount.
«Связанные насмерть», первый сезон
Дата выхода: 21 апреля.
В главных ролях: Рэйчел Вайс, Эмили Мид, Джон Ву и другие.
Где смотреть: Prime Video.
Жанр: триллер, драма.
Сериал о близняшках, которые работают гинекологами в частной клинике. Дамы делят всё: любовников, карьеру и цель жизни. Они хотят изменить медицину и придумать новый способ рождения детей — поэтому используют схожую внешность и нарушают любые правила этики. В главной роли Рэйчел Вайс.
Видео доступно на YouTube-канале Prime Video. Права на видео принадлежат Amazon.
«Без ответа»
Дата выхода: 21 апреля.
В главных ролях: Крис Эванс, Ана де Армас, Эдриан Броуди и другие.
Где смотреть: Apple TV+.
Жанр: боевик, мелодрама, приключения.
Примечательный боевик, где снялись Ана де Армас и Крис Эванс. Герои полюбят друг друга, а затем попытаются спасти мир от коварных злодеев. Перестрелки, взрывы и путешествия по миру на месте. Без шуток тоже не обойдётся, ведь фильм снимали авторы «Дэдпула».
Видео доступно на YouTube-канале «В Рейтинге». Права на видео принадлежат Apple.
«Восстание зловещих мертвецов»
Дата выхода: 21 апреля.
В главных ролях: Алисса Сазерленд, Лили Салливан, Моргана Дейвис и другие.
Где смотреть: в России премьера ожидается «скоро».
Жанр: ужасы.
В новых «Зловещих мертвецах» не будет Эша, но это не сильно расстроит фанатов. Рекламный ролик действительно жуткий — похоже, зрители в зале будут визжать. Надеемся, хоррор оправдает высокие ожидания!
Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат Apple.
«Любовь и смерть», первый сезон
Дата выхода: 27 апреля.
В главных ролях: Элизабет Олсен, Лили Рэйб, Джесси Племонс и другие.
Где смотреть: HBO.
Жанр: триллер, драма, детектив.
Элизабет Олсен примеряет новый образ. Теперь она играет домохозяйку, которая живёт в спокойном и приятном городе. Вот только скука сводит местных с ума, что приводит к изменам и убийствам. Как героиня справится с шокирующим опытом? Докопаются ли детективы до истины? Скоро узнаем!
Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат HBO.
«Цитадель», первый сезон
Дата выхода: 28 апреля.
В главных ролях: Ричард Мэдден, Приянка Чопра Джонас, Стэнли Туччи и другие.
Где смотреть: Prime Video.
Жанр: боевик, драма.
Когда-то братья Руссо снимали «Мстителей», а теперь готовят неприлично дорогой сериал для Amazon. В центре сюжета шпионы, которые потерпели поражение и лишились памяти. Теперь они по крохам восстанавливают воспоминания, чтобы остановить злодеев.
Видео доступно на YouTube-канале Prime Video. Права на видео принадлежат Amazon.
Что будете смотреть в апреле? Расскажите в комментариях!
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