Почему игру Dead Island 2 делали 11 лет

Мы должны были играть в сиквел ещё в 2014 году, однако игра вышла только в 2023-м.

Сегодня вышла Dead Island 2 — сиквел появившегося 12 лет назад Dead Island. Оригинал был крепким экшеном, который не совершал никакой революции, но дарил яркие эмоции, позволяя с радостью уничтожать толпы оживших мертвецов. А вот продолжение поклонники ждали больше 10 лет.

Сегодня рассказываем, как же так получилось, что Dead Island 2 делали больше десятилетия.

Проблемы Dead Island 1

Производственный ад Dead Island 2 — это следствие проблемной разработки первой части. Процесс создания игры про весёлое уничтожение зомби на райском острове был омрачен бесконечными спорами и разногласиями между разработчиками из Techland и издателем Deep Silver.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Deep Silver.

Привыкшие к независимости и самостоятельности поляки из Techland считали, что руководство слишком часто лезет в их работу со своими ненужными советами и ограничениями.

От них требовали переделать концепцию с нуля, сначала заставив убрать лишнюю жестокость и увеличить динамику, а потом, прося подогнать тон происходящего под понравившийся всем трейлер.

В некоторых случаях авторам удавалось отстоять своё видение, отношения между сторонами были натянутыми.

Вдобавок Deep Silver постоянно подгоняла выпустить игру к заявленной дате, несмотря на проблемы и неготовность продукта. К тому моменту экшен находился в разработке почти шесть лет, что сильно раздражало издателя и постоянно увеличивало бюджет из-за содержания большой команды. Поэтому издатель был готов выпустить игру уже в любом виде, лишь бы отбить хоть какие-то деньги.

Из-за нехватки времени пришлось вырéзать множество особенностей и заметно урезать масштабы. Но даже так «Мёртвый остров» кишел багами и техническими ошибками. Однако, несмотря на сырость и недоработку, произведение хорошо продалось и смогло окупить большие вложения. Руководство убедилось в коммерческом потенциале «зомби-курорта» и одобрило создание Dead Island 2.

Dead Island (2011) Фото: Deep Silver

Однако творческие разногласия только разрастались и в один момент стали непреодолимыми. Techland хотела заняться более серьёзным проектом в открытом мире со сменой дня и ночи, паркуром, зрелищными схватками, моральным выбором и системой напарников. Deep Silver же требовала аккуратный сиквел в духе первой части и выполненный по заученной формуле, который отличался бы от оригинала только возросшим масштабом.

В итоге к концу осени 2011 года Techland, выполнив все свои контрактные обязательства, ушла в самостоятельное плавание, где совместно с Warner Bros. начала работу над тогда ещё неанонсированной Dying Light. Уверенная в своих силах Deep Silver начала поиски новой команды.

Оптимистичное начало Dead Island 2

Поиски не продлились долго. К лету 2012 года на разработку проекта подписали студию Yager, чья презентация сильнее всего понравилась руководству.

К тому моменту немцы успели финансово провалиться с классной Spec Ops: The Line. Сейчас шутер про ужасы современной войны считается культовым, однако тогда продажи оказались совсем печальными. Поэтому они и вцепились в шанс выдать качественный и коммерчески успешный релиз в популярной франшизе. К тому же самим разработчикам оригинал очень нравился, да и требовали от них всего лишь исправления ошибок и развития уже заложенных идей.

Анонсировали Dead Island 2 на Е3 2014. Зрителям показали прекрасный трейлер — его с улыбкой вспоминают до сих пор. Солнечные пляжи, бодрый трек, красивые девушки в бикини — всё это ясно давало понять, что теперь будет намного веселее, ярче и задорнее первой части.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation Australia. Права на видео принадлежат Deep Silver.

Также на выставке позволили прощупать короткую демку. Журналистов тогда впечатлили боевой системой с уникальными «яростными атаками», возможностью воевать по-македонски (с оружием в каждой руке) и стравливать друг с другом разных врагов.

Релиз планировали уже весной 2015 года. Уверенность в скором выходе была настолько большой, что Deep Silver предложила фанатам самим выбрать, какие предметы войдут в коллекционное издание: фигурка зомби, пляжное полотенце, рюкзак выжившего или порванный калифорнийский флаг.

На gamescom 2014 аудитории продемонстрировали первые геймплейные ролики, которые также радовали красочностью и кровавостью.

Видео доступно на YouTube-канале Movies Games and Tech. Права на видео принадлежат Deep Silver.

Не скупились на обещания и сами девелоперы. Они заверяли фанатов, что продолжение будет превосходить первую часть во всём.

Для исследования было бы доступно реальное калифорнийское побережье, а поклонники смогли бы своими глазами увидеть его главные достопримечательности — от моста «Золотые ворота» в Сан-Франциско до Голливудских холмов в Лос-Анджелесе.

Оружие позволялось создавать из всякого хлама прямо на ходу, чтобы не сбивать темп, а лица всех живых мертвецов были построены на основе сканов головы разработчиков. За стабильное техническое состояние отвечал тогда ещё новенький Unreal Engine 4.

Но главная особенность Dead Island 2 крутилась вокруг идеи «самой маленькой MMO в мире» с опциональным кооперативом на восемь человек.

По задумке Yager должна была получиться игра, которой не было бы конца. Главный герой бесцельно бродил бы по городу, занимался выживанием и уничтожением зомби. Любой игрок мог войти и выйти из безграничного зомби-мира, а новые напарники помогали бы друг другу выполнять квесты и проходить различные ивенты.

Dead Island 2 Фото: Deep Silver

Основной сюжетной линии не предусматривалось, но множество побочных заданий и испытаний раскрывали детали текущего состояния мира и случившейся катастрофы. Каждая новая миссия логично вытекала из предыдущих, что позволяло сохранить иллюзию бесконечно развивающегося мира, как в больших MMO.

Клиническая смерть Dead Island 2

Однако в 2015 году уверенность в скором релизе быстро улетучилась. В соцсетях аккаунты Dead Island 2 упорно молчали, сайт не обновлялся, авторы перестали делиться новыми материалами, а руководство отказывалось говорить о статусе.

В конце апреля 2015 года Deep Silver объявила о переносе на 2016 год, а спустя месяц внезапно прогремела новость об отстранении команды Yager от работы над Dead Island 2. Основатель студии Тимо Ульманн тогда смог сказать только то, что разработчик и издатель «разошлись во взглядах» без указания какой-либо конкретики.

Скриншот старой Dead Island 2 (2014) Фото: Deep Silver

И хоть точные причины такого внезапного решения не ясны, многие факты указывают на неожиданно громкий успех Dying Light и прежние проблемы самой Deep Silver.

Одни слухи говорят, что концепция «самой маленькой MMO» просто не работала. Контента оказалось слишком мало, боевая система не поражала своей глубиной, да и задания не могли задержать игроков в мире зомби-апокалипсиса надолго. К тому же студия не могла обеспечить длительную поддержку, поскольку параллельно с Dead Island 2 немцы занимались другим многопользовательским проектом – бесплатным шутером Dreadnought. Издателя, который нуждался в 100-процентном хите, такой расклад не устроил. Всё это привело к разногласиям с последующим разрывом.

Другие источники утверждают, что Dying Light настолько впечатлил Deep Silver, что руководство потребовало от разработчиков добавить новые механики, сменить концепцию и вообще значительно переделать игру, чтобы их творение превосходило по качеству игру их бывших партнеров. Это, в свою очередь, повлекло за собой конфликт с авторами и их отстранение. Такое поведение Deep Silver ничего не напоминает?

Скриншот старого билда Dead Island 2 (2014) Фото: Deep Silver

Третьи и вовсе утверждают, что, увидев положительный приём и высокие продажи Dying Light, издатель захотел вернуть Techland. А чтобы освободить тёплое место компания расторгла контракт с Yager. Однако в итоге переговоры провалились, и Deep Silver остались ни с чем.

В любом случае от такого решения в проигрыше оказались всё. Deep Silver выбросила три года разработки Dead Island 2, впустую потратив кучу ресурсов и времени. Сама Yager едва не обанкротилась и спаслась только за счёт значительных сокращений.

Горячая картошка

В марте 2016 года Dead Island 2 занялась британская студия Sumo Digital. Это буквально «мастера на все руки», огромная корпорация с десятком проектов в разработке — правда, без единого 100-процентного хита с огромными продажами. Разножанровость студии, известной по Crackdown 3 и LittleBigPlanet 3, смущала фанатов.

Однако за несколько лет никакие наработки Dead Island 2 от Sumo Digital так и не показали, а летом 2019 году игру передали другой студии — Dambuster Studios.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Deep Silver.

У этой команды сложная судьба с длинной историей: изначально она была основана аж в 1999 году под названием Free Radical Design — под этим брендом она выпустила три части TimeSplitters, Second Sight и Haze, а также работала над отменённой в последний момент Star Wars: Battlefront 3.

После студию перекупила Crytek, дав ей скучное имя Crytek UK. Она помогала с Crysis 2 и Crysis 3, а также работала над Hunt Showdown, однако, когда у Crytek начались проблемы, команду прикрыли. Тут-то и возникла Deep Silver, которая переформировала студию в Dambuster Studios, чтобы та доделала Homefront: The Revolution.

Что студия делала с 2016 по 2019 год, всё ещё неизвестно, но с 2019-го она взялась за Dead Island 2 и таки смогла довести зомби-экшен до выхода — игра вышла сегодня, 21 апреля, на ПК и консолях. Критики выдали новинке «семёрки», отметив, что это хороший старомодный экшен про уничтожение толп ходячих мертвецов — яркий, с хорошим юмором, но без каких-то откровений.

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