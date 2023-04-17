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Эпоха Marvel ушла: теперь фильмы и сериалы по играм захватят умы миллионов зрителей по всему миру

Эпоха супергероев и Marvel закончилась: наступает время фильмов и сериалов по видеоиграм
Михаил Шевкун
Эпоха Marvel ушла, наступило время игр
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Зрители устали от ребят в трико и бесконечного однообразия.

После «Мстителей: Финал» ничего про супергероев уже не может похвастаться таким же единством фанатов и ажиотажем. Для многих будто бы «Финал» закрыл всю тему. А сама Marvel и не пытается исправлять ситуацию, последние несколько лет выпуская в большинстве своём однообразные и бесконечно плохие фильмы и сериалы.

По сборам супергеройских фильмов уже видно, что интерес падает и никаких предпосылок к росту не наблюдается. У Marvel закончились массовые франшизы, а немногие оставшиеся просто собирают всё меньше и меньше. У DC сейчас готовится перезапуск вселенной, но первая волна анонсов не будоражит и уж тем более не метит в кассовые хиты.

Параллельно этому супергеройскому упадку в Голливуде наблюдается новая тенденция — экранизации видеоигр. Наверное, самая проклятая тема среди поклонников игр, которая наконец-то начинает исправляться. В работе десятки фильмов и сериалов по любимым франшизам, но даже сейчас есть о чём поговорить.

Видеоигры становятся новым трендом

Снять что-то толковое и популярное по играм пытаются ещё с прошлого века. Удачные примеры можно посчитать по пальцам одной руки: «Смертельная битва» (Mortal Kombat), «Варкрафт», первая «Обитель Зла» да «Сайлент Хилл» (Silent Hill). Были ещё неплохие «Лара Крофт: Расхитительница гробниц», «Принц Персии» и Need for Speed.

«Сайлент Хилл» (2006)

«Сайлент Хилл» (2006)

Фото: Konami

Но либо сборы были скромными, либо в целом экранизация проходила мимо большинства. Не было ничего уровня, например, «Человека-паука» или «Железного человека» — фильма, о котором абсолютно все начинают говорить.

Не было… до недавнего времени.

Игровые критики любят постоянно говорить о том, что вот теперь-то проклятие видеоигровой адаптации (это когда не могут снять что-то толковое по игре) удалось снять. Проблема подобных заявлений в том, что никакого проклятия не было, ведь до этого успело выйти немало хороших фильмов по играм.

Сейчас ситуация сдвинулась. Многие режиссёры, сценаристы и продюсеры, которые росли на видеоиграх, работают в Голливуде и прекрасно понимают, чем особенны те или иные видеоигры. Они знают, как надо снимать и как рекламировать. Многие даже работают в тандеме с создателями самих игр. В этом помогает и то, что игровая индустрия продолжает развиваться семимильными шагами.

Эпоха видеоигр в Голливуде

За последние несколько лет вышло немало отличных фильмов и сериалов, в основе которых были именно видеоигры:

  • «Анчартед» (2022);
  • «Детектив Пикачу» (2019);
  • «Соник» (2020) и «Соник 2» (2022);
  • «Мортал Комбат» (2021);
  • «Лара Крофт» (2018);
  • Angry Birds (2016) и Angry Birds 2 (2019);
  • «Аркейн» (2021);
  • «Кастлвания» (2017);
  • «Шоу Чашека!» (2022).
«Анчартед» (2022)

«Анчартед» (2022)

Фото: Sony Pictures

Все они были хороши по-своему, став успешными, однако настоящих гигантов пришлось ждать до 2023 года. Сейчас середина апреля, а главный фильм в Голливуде — экранизация видеоигры. А главный сериал года — адаптация видеоигры.

Речь про мультфильм «Братья Супер Марио» и сериал «Одни из нас» (The Last of Us). Оба показали невероятные результаты, поставив сразу несколько рекордов не только среди видеоигровых адаптаций, а в своих категориях в принципе.

Возьмём «Братья Супер Марио». За 10 дней проката фильм заработал $ 675 млн — $ 1 млрд ему уже гарантирован. На минуточку, «Варкрафт» за всё время собрал $ 439 млн — и это был самый успешный фильм по играм. Однако «Марио» ещё и показывает невероятные результаты на фоне всех остальных анимаций — к примеру, у него самый большой старт в истории мультфильмов. Раньше он принадлежал «Холодному сердцу 2».

«Братья Супер Марио»

«Братья Супер Марио»

Фото: Illumination

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Сериал The Last of Us во многом аналогичен: он показал хороший старт, но удивлял на выдержке — каждую новую серию в момент премьеры на HBO смотрели всё больше и больше людей. Подобное для сериалов обычно просто не происходит. Даже наоборот: люди теряют интерес после первых серий и возвращаются к финалу, но просмотры эпизодов посреди ниже.

The Last of Us стартовал с $ 4,7 млн и закончил с $ 8,2 млн. Невероятные результаты, которыми в HBO гордятся, а конкуренты явно завидуют.
«Одни из нас» (2023)

«Одни из нас» (2023)

Фото: HBO

При этом «Марио» и «Одни из нас» не только оказались финансово выгодными, но ещё и полюбились зрителям. Оценки высокие, люди хвалят и ждут продолжения. Это как раз тот эффект, который был во времена первых фильмов Marvel.

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Впереди только больше игр

Голливуд и до этого активно скупал права на адаптацию видеоигр, но теперь явно будет делать всё это только активнее. Вот лишь часть грядущих экранизаций.

Фильмы по играм

  • «Соник 3» — декабрь 2024 года
  • «Майнкрафт» — апрель 2025 года
  • Gran Turismo — 2023 год
  • Borderlands — фильм снят, но без даты выхода
  • «Детектив Пикачу 2»
  • «Мортал Комбат 2»
  • Days Gone
  • BioShock
  • Death Stranding
  • Metal Gear Solid
  • Ghost of Tsushima.
«Призрака Цусимы» снимет режиссёр «Джона Уика»

«Призрака Цусимы» снимет режиссёр «Джона Уика»

Фото: SIE

Сериалы по играм

  • Halo (второй сезон)
  • «Наклз» (сериал по миру «Соника)
  • Tomb Raider (анимация)
  • «Аркейн» (второй сезон)
  • Assassin's Creed
  • Fallout
  • Devil May Cry (анимация от продюсера «Кастлвания»)
  • Alan Wake
  • Horizon Zero Dawn
  • Gears of War
  • God of War
  • Twisted Metal
  • Splinter Cell.
Splinter Cell: Chaos Theory

Splinter Cell: Chaos Theory

Фото: Ubisoft

И это лишь часть того, что ожидается в обозримом будущем. После успеха «Марио» и The Last of Us нас наверняка ждёт масса анонсов, а голливудские студии будут изо всех сил стараться не только заполучить права, но и побыстрее запустить производство экранизаций.

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