Эпоха супергероев и Marvel закончилась: наступает время фильмов и сериалов по видеоиграм

После «Мстителей: Финал» ничего про супергероев уже не может похвастаться таким же единством фанатов и ажиотажем. Для многих будто бы «Финал» закрыл всю тему. А сама Marvel и не пытается исправлять ситуацию, последние несколько лет выпуская в большинстве своём однообразные и бесконечно плохие фильмы и сериалы.

По сборам супергеройских фильмов уже видно, что интерес падает и никаких предпосылок к росту не наблюдается. У Marvel закончились массовые франшизы, а немногие оставшиеся просто собирают всё меньше и меньше. У DC сейчас готовится перезапуск вселенной, но первая волна анонсов не будоражит и уж тем более не метит в кассовые хиты.

Параллельно этому супергеройскому упадку в Голливуде наблюдается новая тенденция — экранизации видеоигр. Наверное, самая проклятая тема среди поклонников игр, которая наконец-то начинает исправляться. В работе десятки фильмов и сериалов по любимым франшизам, но даже сейчас есть о чём поговорить.

Видеоигры становятся новым трендом

Снять что-то толковое и популярное по играм пытаются ещё с прошлого века. Удачные примеры можно посчитать по пальцам одной руки: «Смертельная битва» (Mortal Kombat), «Варкрафт», первая «Обитель Зла» да «Сайлент Хилл» (Silent Hill). Были ещё неплохие «Лара Крофт: Расхитительница гробниц», «Принц Персии» и Need for Speed.

«Сайлент Хилл» (2006) Фото: Konami

Но либо сборы были скромными, либо в целом экранизация проходила мимо большинства. Не было ничего уровня, например, «Человека-паука» или «Железного человека» — фильма, о котором абсолютно все начинают говорить.

Не было… до недавнего времени.

Игровые критики любят постоянно говорить о том, что вот теперь-то проклятие видеоигровой адаптации (это когда не могут снять что-то толковое по игре) удалось снять. Проблема подобных заявлений в том, что никакого проклятия не было, ведь до этого успело выйти немало хороших фильмов по играм.

Сейчас ситуация сдвинулась. Многие режиссёры, сценаристы и продюсеры, которые росли на видеоиграх, работают в Голливуде и прекрасно понимают, чем особенны те или иные видеоигры. Они знают, как надо снимать и как рекламировать. Многие даже работают в тандеме с создателями самих игр. В этом помогает и то, что игровая индустрия продолжает развиваться семимильными шагами.

Эпоха видеоигр в Голливуде

За последние несколько лет вышло немало отличных фильмов и сериалов, в основе которых были именно видеоигры:

«Анчартед» (2022);

«Детектив Пикачу» (2019);

«Соник» (2020) и «Соник 2» (2022);

«Мортал Комбат» (2021);

«Лара Крофт» (2018);

Angry Birds (2016) и Angry Birds 2 (2019);

«Аркейн» (2021);

«Кастлвания» (2017);

«Шоу Чашека!» (2022).

«Анчартед» (2022) Фото: Sony Pictures

Все они были хороши по-своему, став успешными, однако настоящих гигантов пришлось ждать до 2023 года. Сейчас середина апреля, а главный фильм в Голливуде — экранизация видеоигры. А главный сериал года — адаптация видеоигры.

Речь про мультфильм «Братья Супер Марио» и сериал «Одни из нас» (The Last of Us). Оба показали невероятные результаты, поставив сразу несколько рекордов не только среди видеоигровых адаптаций, а в своих категориях в принципе.

Возьмём «Братья Супер Марио». За 10 дней проката фильм заработал $ 675 млн — $ 1 млрд ему уже гарантирован. На минуточку, «Варкрафт» за всё время собрал $ 439 млн — и это был самый успешный фильм по играм. Однако «Марио» ещё и показывает невероятные результаты на фоне всех остальных анимаций — к примеру, у него самый большой старт в истории мультфильмов. Раньше он принадлежал «Холодному сердцу 2».

«Братья Супер Марио» Фото: Illumination

Сериал The Last of Us во многом аналогичен: он показал хороший старт, но удивлял на выдержке — каждую новую серию в момент премьеры на HBO смотрели всё больше и больше людей. Подобное для сериалов обычно просто не происходит. Даже наоборот: люди теряют интерес после первых серий и возвращаются к финалу, но просмотры эпизодов посреди ниже.

The Last of Us стартовал с $ 4,7 млн и закончил с $ 8,2 млн. Невероятные результаты, которыми в HBO гордятся, а конкуренты явно завидуют.

«Одни из нас» (2023) Фото: HBO

При этом «Марио» и «Одни из нас» не только оказались финансово выгодными, но ещё и полюбились зрителям. Оценки высокие, люди хвалят и ждут продолжения. Это как раз тот эффект, который был во времена первых фильмов Marvel.

Впереди только больше игр

Голливуд и до этого активно скупал права на адаптацию видеоигр, но теперь явно будет делать всё это только активнее. Вот лишь часть грядущих экранизаций.

Фильмы по играм

«Соник 3» — декабрь 2024 года

«Майнкрафт» — апрель 2025 года

Gran Turismo — 2023 год

Borderlands — фильм снят, но без даты выхода

«Детектив Пикачу 2»

«Мортал Комбат 2»

Days Gone

BioShock

Death Stranding

Metal Gear Solid

Ghost of Tsushima.

«Призрака Цусимы» снимет режиссёр «Джона Уика» Фото: SIE

Сериалы по играм

Halo (второй сезон)

«Наклз» (сериал по миру «Соника)

Tomb Raider (анимация)

«Аркейн» (второй сезон)

Assassin's Creed

Fallout

Devil May Cry (анимация от продюсера «Кастлвания»)

Alan Wake

Horizon Zero Dawn

Gears of War

God of War

Twisted Metal

Splinter Cell.

Splinter Cell: Chaos Theory Фото: Ubisoft

И это лишь часть того, что ожидается в обозримом будущем. После успеха «Марио» и The Last of Us нас наверняка ждёт масса анонсов, а голливудские студии будут изо всех сил стараться не только заполучить права, но и побыстрее запустить производство экранизаций.