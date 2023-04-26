Новый фильм про «Короля и Шута» стал приятным подарком фанатам после неудачного сериала

Весна 2023 года стала самым «шутовским» периодом современной истории. Группа «Король и Шут», которая фактически перестала существовать в 2013-м после смерти одного из основателей и главного символа коллектива Михаила Горшенёва, получила второе дыхание из-за вала проектов, посвящённых её наследию и истории.

Документалки, интервью, сериал от «Кинопоиска» и теперь — полноценный четырёхчасовой фильм о самом Горшке, о его жизни, творчестве и образе.

Сейчас на киносервисе Okko вышла только первая половина — два часа материала с архивными записями, фото, комментариями семьи и друзей исполнителя. Причём это не скучный «набор материала», какими обычно предстают стандартные документалки про отечественную эстраду.

Видео доступно на YouTube-канале «Онлайн-кинотеатр Okko». Права на видео принадлежат Okko.

Крутая документалка против выдуманного сериала

Создатели «Легенды о Короле и Шуте» подошли к вопросу творчески и дополнили повествование изобретательным монтажом, необычными эффектами вроде вездесущих насекомых (грязь и мерзость — постоянные соседи образа панков и их образа жизни) и каких-то абстрактных демонов, что вечно крутятся где-то рядом с Горшком.

Забавно, но «панковская» тема отработана даже через монтаж. По ходу повествования стили вставок, какие-то визуальные решения и переходы сделаны в очень разных манерах. То на экране что-то уровня хорошего дорогого YouTube-ролика, то уже в следующий момент перед нами «стильная надпись» со стандартным шрифтом из «Пэинта». Визуальные вставки отлично разбавляют повествование на пару с архивными кадрами.

Пожалуй, то, как скроена вся история Михаила в этом фильме — её главное достоинство. Это именно что фильм, пускай и без актёров. Рассказать о Михаиле позвали как второго фронтмена группы Андрея Князева и брата Алексея Горшенёва, так и неожиданных персонажей вроде Михаила Козырева, с которым у группы когда-то была настоящая война.

«Михаил Горшенёв. Легенда о Короле и Шуте» Фото: Okko

И из интервью с каждым участником взяты не огромные монологи без монтажа, а лишь отдельные, нужные для передачи истинного образа Горшка фразы и тезисы. И они удачно сопровождаются рисованными вставками, реальными фото и домашними записями, которым удалось дожить до наших времён.

В один месяц выходят и большая документалка про Горшка, и конец сериала «Король и Шут», отчего не сравнивать их просто невозможно. Два больших произведения от стриминговых сервисов про одну и ту же тему — панк-рок группа из Санкт-Петербурга. И описать их хочется так: одно — сказка, а второе — легенда.

Сериал «Кинопоиска» великолепен по части актёрской игры, каких-то отдельных режиссёрских находок. Но он слишком экспериментальный: нелинейная структура повествования, две разных концепции сериала, слишком резкие скачки качества эффектов и постановки от эпизода к эпизоду.

«Король и Шут» Фото: Кинопоиск

В итоге к финалу сценарий оказался набором невыстреливших ружей, идиотских поворотов и фэнтези-образов, которые ему попросту не нужны. А сам он непонятно для кого: старые фанаты группы не узнали ничего нового, а «молодняк» не познал и половины величия «Короля и Шута».

«Легенда о Короле и Шуте»

И в этом плане «Легенда о Короле и Шуте» — полная противоположность. Структура повествования — линейная, от детства и по нарастающей по годам, благодаря чему творческий путь Горшка и самой группы проследить куда проще.

Из-за формата художественного вымысла нет, но реальные факты из жизни Михаила и его настоящий образ вызывают куда больше эмоций, чем искусственная драма сериала, где вместо реальной истории — сказка о конфликте хаоса с порядком в лице Горшка и Князя.

Если сериал рассказывал про группу (или хотя бы её дух), но в итоге сосредотачивался только на фронтменах, то документалка говорит только о Горшке — но при этом даёт слово вообще всем, кто принимал хоть какое-то участие в жизни Михаила.

«Михаил Горшенёв. Легенда о Короле и Шуте» Фото: Okko

После просмотра первой половины хочется сказать, что документальный фильм — пока что самое интересное медиа как для старых, так и для новых фанатов наравне с книгой Александра Балунова «Между Купчино и Ржевкой», другого важного источника информации об истории и творчестве «Короля и Шута». Множество новых подробностей из жизни, архивных кадров и большой упор на то, каким Михаил Горшенёв был на самом деле.

Это, пожалуй, одна из самых занимательных тем в истории группы, на которую будто бы никто не обращает внимания. Горшок был невероятной личностью, глубокой и разносторонней. Человек, чужой в нашем мире, отчего ему пришлось придумать свой. Он регулярно отключался от реальности, «тупил» в разговорах по несколько минут. Это списывали на алкоголизм, наркоманию или простую недалёкость, но на деле Горшок был просто таким человеком — фантазёром, витавшим в облаках и своих мыслях, понять которые могли разве что самые близкие люди. Это человек с великим наследием, но печальной судьбой.

Оттого очень здорово, что документалка показывает именно эту сторону музыканта, при этом не пытаясь прятать неприятные подробности вроде наркотиков. «Легенда о Короле и Шуте» ничего не выдумывает, но ей и не надо: жизнь Михаила Горшенёва столь удивительна и драматична, что даже её обычный пересказ вполне тянет на полный эмоций и посылов сериал.

«Михаил Горшенёв. Легенда о Короле и Шуте» Фото: Okko

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Документальный фильм строго рекомендуется фанатам и всем, кто просто интересуется как «Королём и Шутом», так и феноменом Горшка. В нём нет ни одного лишнего элемента, а повествование максимально подробное и интересное.

Оно даёт правильное и весьма уважительное представление о самом Михаиле, не скатываясь в стереотипы вечно психованного и пьяного панка, «смешного дурака-чудака». Все те образы, которые не погружённая в вопрос публика любит вешать на знаменитого музыканта.