Капитан Америка ищет любовь: каким получился фильм «Без ответа»

Кажется, Ана де Армас настолько великолепна, что с ней можно смотреть любое кино.

Не каждый фильм должен претендовать на «Оскар», как «Всё везде и сразу», и шокировать графикой, как «Аватар: Путь воды». Если бы режиссёры снимали только такие картины, мы бы включали телевизор пару раз в году.

Поэтому простые фильмы, которые украсят вечер и выветрятся из головы, тоже важны. Комедийный боевик «Без ответа» как раз из таких. В нём нет ничего невероятного, но за два часа получаешь немало удовольствия!

Влюбиться в Ану де Армас и умереть

Главный герой Коул (Крис Эванс) работает на ферме, продаёт цветы и никак не найдёт вторую половинку. Однажды он встречает очаровательную Сэди (Ана де Армас): между героями тут же пробегает искра — и вот они уже гуляют по музею, зависают в баре и обнимаются в постели.

Коул уверен, что обрёл своё счастье, но дама внезапно пропадает: не отвечает на сообщения и не появляется дома. Влюблённый герой начинает поиски, но находит лишь ворох неприятностей. Безумная встреча с головорезами, странный укол, пробуждение в пакистанской пещере, пытки и безумные расспросы об агентах и паролях.

Голова и так идёт кругом, а тут ещё и Сэди появляется. Оказывается, она секретный агент, который круто дерётся, метко стреляет и безжалостно казнит людей. Теперь герои связаны: они должны выжить, разобраться со злодеями и спасти мир от невиданного оружия.

Спасаются от террористов Фото: Apple

В истории полно штампов. Вспомните любой шпионский боевик с лёгкой атмосферой и заметите параллели с «Без ответа». Только это не проблема, ведь фильм удачно смешивает жанры, а в каждом эпизоде найдётся что-то увлекательное и притягивающее.

Если герои остаются наедине, то забавно ругаются и неторопливо развивают отношения. Если Коула пытают, то среди инструментов не банальные ножи, а африканские муравьи и вычурные пчёлы. Если пришло время драки, то в неравных условиях и на борту самолёта.

Хотя главная особенность в юморе, за который отвечали сценаристы «Дэдпула». На фоне похожих боевиков фильм выделяется одной лишь шуткой про зазнавшихся киллеров. Пафосная кличка, каменное лицо и зрелищность для них важнее работы — это делает эпизод забавным. Ещё больше шарма добавляет каст: наёмников сыграли известные «друзья Капитана Америка» Энтони Маки (Сокол) и Себастьян Стэн (Зимний солдат).

А вот Коулу далеко до Капитана Америки Фото: Apple

Другое достоинство в главных героях. Из Эванса и де Армас вышел прекрасный тандем, где бедолаги ссорятся, ненавидят друг друга, мило улыбаются, целуются и ввязываются в безумные авантюры. Необъяснимая «химия» чувствуется даже за потоком отборных оскорблений, а второстепенные персонажи подчеркивают её повторяющейся фразой «Вам бы уединиться».

Напарники кажутся единым целым, но в первую очередь фильм стоит смотреть ради Аны де Армас. Она не выдаёт таких же эмоциональных монологов, как в «Блондинке», и не заводит, как в «Глубоких водах». Актриса вообще не делает ничего выдающегося, просто играет. Но даже такого уровня достаточно, чтобы умиляться её взгляду, улыбке, движениям и сопереживать.

Перед нами одна из самых харизматичных и красивых актрис современности. Для яркой роли ей не нужны ни оригинальный сценарий, ни феноменальный экшен.

Милая де Армас Фото: Apple

Дерись как де Армас

Ана де Армас удивила боевыми навыками ещё в «Не время умирать». Фильм рассказывал трагическую историю Джеймса Бонда, а все запомнили драку на Кубе, где актриса эффектно разносила негодяев и соблазняла эффектным платьем.

В «Без ответа» даму тоже хорошо одели и натравили на толпу негодяев, но перформансов уровня «бондианы» она не выдаёт. Похоже, не хватило бюджета на топового постановщика и времени для тренировок. В итоге дама здорово дерётся и убедительно стреляет, но ничего невероятного не ждите.

Сексуальность Аны де Армас часто подчёркивают Фото: Apple

Огорчает экшен лишь в самом финале. Отношения к этому моменту выясняют, злодеи выходят из тени, недомолвок не остаётся. Поэтому авторы фокусируются на драке, которая утомляет затянутостью и заурядностью. Герои размахивают кулаками, стреляют и побеждают силой любви.

Разнообразить последний бой планировали необычной локацией, отсылками к «Джону Уику» и ещё одним камео, но этого не хватило. Когда-нибудь студийные боссы поймут, что фильм не обязан заканчиваться шаблонной дракой — увы, не в этот раз.

Эта погоня вполне весёлая Фото: Apple

Стоит смотреть?

«Без ответа» можно ругать за простую историю, сомнительных злодеев и беззубую финальную драку, но достоинств больше. Чего только стоят прекрасная де Армас и запоминающиеся шутки!

Этого мало, чтобы включить фильм в подборку лучших шпионских боевиков. Зато с главной задачей новинка справляется — она достойно развлекает. Так почему бы не потратить на просмотр два часа?