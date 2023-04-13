«Король и Шут» красиво закончился, но сериал стал самым противоречивым за последние годы

Сериал «Король и Шут» закончился. Он был удивительно спорным: часто утомлял зацикленностью на темах зависимости и нелепой графикой, но затем приводил в восторг классной музыкой и драмой. Поэтому финал был важен — именно он формировал итоговое отношение к проекту. И как же приятно, что концовка идеальна!
Где смотреть сериал «Король и Шут»
Сериал «Король и Шут» показывают на «Кинопоиске».
Впечатления от восьмой серии «Короля и Шута»
Почти весь сериал Горшка показывали ужасным человеком. Вокалист портил жизнь себе, мучил близких, пропускал репетиции и подставлял лучшего друга. Всё это на фоне идеального Князя, который вечно спасал коллегу и терпел ужасное отношение.
Симпатизировать Горшку тяжело
Фото: Кинопоиск
В финальном эпизоде Горшок тоже творит дичь и срывает концерты, но в этот раз он не напоминает эгоистичного негодяя. Скорее, ребёнка, который не справляется ни с обидами, ни с жизнью в целом — при этом в его сердце полно любви и добра.
Чего только стоит трогательная фраза героя. «Я легендарную смерть [профукал] ради того, чтобы ещё один денёк побыть мужем и отцом. Чтобы ещё денёк побыть его другом». Вместе с Горшком мы проделали огромный путь, видели все его страдания — поэтому слова трогают за душу и заставляют простить сценаристов за промахи.
Шут тоже изменил отношение к Горшку
Фото: Кинопоиск
Последняя серия оставляет приятное впечатление. Она грустная, но при этом душевная и вдохновляющая. Эмоции от неё такие же, как после просмотра «Достучаться до небес». Одна из финальных сцен даже копирует легендарный фильм о стремящихся к морю бедолагах.
В итоге авторов стоит похвалить: они рассказали историю группы поверхностно и неправдиво, но сделали главное — снова влюбили нас в Горшка и вернули песни «КиШа» на верхушки чартов. А это дорогого стоит!
Прекрасная драма
Фото: Кинопоиск
Что случилось в восьмой серии «Короля и Шута»
Горшок лежит на руках мамы и слышит до боли знакомые нравоучения: «Пить тебе нельзя, Мишка. Совсем нельзя». Из уст родного человека фраза не раздражает, ведь она сказана с любовью. Герой чувствует, что скоро умрёт, поэтому нужно реализовать все идеи. За эти слова он получает по губам.
Группа отправляется в тур. В автобусе Горшку передают письмо, где все музыканты обещают не пить — так они поддерживают героя в завязке. Вот только вместо алкоголя Миша закидывается таблетками и не может найти себе места. Он шатается, рассказывает о планах поставить Гамлета и путается в мыслях. На концерте музыкант еле держится и вываливается в зал, где его носят на руках.
Горшок не в адеквате
Фото: Кинопоиск
Героя доставляют в больницу, где доктор рассказывает: алкоголь и запрещённые вещества повредили мозг. Теперь Мише нужно окончательно завязать с вредными привычками, приостановить карьеру и долго лечиться. Однако Шут нашёптывает фатальное «Скоро», так что Горшок не прерывает тур — боится кризиса, нищеты и проблем у товарищей по группе.
В это время Князь сидит в кафе и слушает очередное неприятное интервью Горшка. Продюсер объясняет, что площадки отменяют концерты из-за угроз: если у них выступит «КняZz», то «КиШ» не приедет. Это слухи, но они объясняют творческие неудачи группы.
Агата и продюсер верят в Князя
Фото: Кинопоиск
Агата идёт к Горшку и спрашивает, зачем он предаёт Андрея. Вот только Миша отнекивается и считает преданным исключительно себя. Девушка замечает, что Горшку совсем плохо. Она призывает отдохнуть, но у героя много планов и мало времени. Агата делится переживаниями с Князем, сравнивает Горшка с обиженным ребёнком и призывает к миру.
Герои встречаются перед выступлением на фестивале. Горшок подходит к Князю, предлагает совместные проекты и жаждет снова дружить. В итоге Андрей тепло улыбается, крепко пожимает товарищу руку и обещает позвонить. Воодушевлённый Горшок зажигает на концерте и задорно прыгает в толпу.
Полный надежды момент
Фото: Кинопоиск
Жена и дочка уезжают на выходные, а Горшок остаётся один. Внезапно ему становится плохо: герой садится на кровать, болтает с Шутом и понимает, что сейчас умрёт. Шут призывает уйти красиво — сжечь дом или расстрелять соседей, но герой полон любви и обнимает негодяя.
Затем показывают безжизненное тело Горшка и его душу, направляющуюся к озеру. На берегу он играет «Утренний рассвет» и идёт в воду, а Шут падает на песок и испаряется.
Князь и Шут понимают, что конец настал
Фото: Кинопоиск
В фэнтези-мире герои ссорятся. Князь хочет сбежать вместе с принцессой, ведь дома её ждёт свадьба с влиятельным уродцем. А вот Горшок планирует вернуть девушку царю. После перебранки грустная принцесса настаивает на возвращении, а Князь уходит.
Горшок получает награду, становится королевским трубадуром и играет на свадьбе. Супруг принцессы действительно безобразен, музыканту на него даже смотреть страшно. Поэтому он протыкает жениху глаз и ввязывается в драку. Один из рыцарей тоже защищает героев — оказывается, это переодетый Князь.
Персонажи пытаются сбежать, но путь преграждают арбалетчики. Они пускают болты, которые застывают прямо перед головами героев. Дело в доброй волшебнице из начала сезона: она спасает музыкантов и требует написать о ней песню с жестокой концовкой. Горшок добирается до Вдовы, а затем все герои садятся в телегу и едут в закат.
В фэнтези герои выжили лишь чудом
Фото: Кинопоиск
К сериалу «Король и Шут» много вопросов, но общие впечатления положительные — во многом благодаря трогательной концовке. А что вы думаете о спорном шоу?
- 13 апреля 2023
-
15:02
-
14:51
-
14:20
-
14:12
-
13:55
-
13:22
-
12:45
-
12:22
-
11:50
-
11:13
-
10:48
-
10:10
-
09:36
-
09:15
-
08:36
-
07:00
-
02:59
-
01:14
-
00:52
-
00:25
- 12 апреля 2023
-
23:56
-
23:44
-
23:27
-
23:13
-
21:53
-
21:31
-
21:22
-
21:19
-
21:12
-
21:09
-
21:02
-
20:45
-
20:07
-
19:30
-
19:00