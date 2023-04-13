«Король и Шут» красиво закончился, но сериал стал самым противоречивым за последние годы

Сериал «Король и Шут» закончился. Он был удивительно спорным: часто утомлял зацикленностью на темах зависимости и нелепой графикой, но затем приводил в восторг классной музыкой и драмой. Поэтому финал был важен — именно он формировал итоговое отношение к проекту. И как же приятно, что концовка идеальна!

Где смотреть сериал «Король и Шут»

Сериал «Король и Шут» показывают на «Кинопоиске».

Впечатления от восьмой серии «Короля и Шута»

Почти весь сериал Горшка показывали ужасным человеком. Вокалист портил жизнь себе, мучил близких, пропускал репетиции и подставлял лучшего друга. Всё это на фоне идеального Князя, который вечно спасал коллегу и терпел ужасное отношение.

Симпатизировать Горшку тяжело Фото: Кинопоиск

В финальном эпизоде Горшок тоже творит дичь и срывает концерты, но в этот раз он не напоминает эгоистичного негодяя. Скорее, ребёнка, который не справляется ни с обидами, ни с жизнью в целом — при этом в его сердце полно любви и добра.

Чего только стоит трогательная фраза героя. «Я легендарную смерть [профукал] ради того, чтобы ещё один денёк побыть мужем и отцом. Чтобы ещё денёк побыть его другом». Вместе с Горшком мы проделали огромный путь, видели все его страдания — поэтому слова трогают за душу и заставляют простить сценаристов за промахи.

Шут тоже изменил отношение к Горшку Фото: Кинопоиск

Последняя серия оставляет приятное впечатление. Она грустная, но при этом душевная и вдохновляющая. Эмоции от неё такие же, как после просмотра «Достучаться до небес». Одна из финальных сцен даже копирует легендарный фильм о стремящихся к морю бедолагах.

В итоге авторов стоит похвалить: они рассказали историю группы поверхностно и неправдиво, но сделали главное — снова влюбили нас в Горшка и вернули песни «КиШа» на верхушки чартов. А это дорогого стоит!

Прекрасная драма Фото: Кинопоиск

Что случилось в восьмой серии «Короля и Шута»

Горшок лежит на руках мамы и слышит до боли знакомые нравоучения: «Пить тебе нельзя, Мишка. Совсем нельзя». Из уст родного человека фраза не раздражает, ведь она сказана с любовью. Герой чувствует, что скоро умрёт, поэтому нужно реализовать все идеи. За эти слова он получает по губам.

Группа отправляется в тур. В автобусе Горшку передают письмо, где все музыканты обещают не пить — так они поддерживают героя в завязке. Вот только вместо алкоголя Миша закидывается таблетками и не может найти себе места. Он шатается, рассказывает о планах поставить Гамлета и путается в мыслях. На концерте музыкант еле держится и вываливается в зал, где его носят на руках.

Горшок не в адеквате Фото: Кинопоиск

Героя доставляют в больницу, где доктор рассказывает: алкоголь и запрещённые вещества повредили мозг. Теперь Мише нужно окончательно завязать с вредными привычками, приостановить карьеру и долго лечиться. Однако Шут нашёптывает фатальное «Скоро», так что Горшок не прерывает тур — боится кризиса, нищеты и проблем у товарищей по группе.

В это время Князь сидит в кафе и слушает очередное неприятное интервью Горшка. Продюсер объясняет, что площадки отменяют концерты из-за угроз: если у них выступит «КняZz», то «КиШ» не приедет. Это слухи, но они объясняют творческие неудачи группы.

Агата и продюсер верят в Князя Фото: Кинопоиск

Агата идёт к Горшку и спрашивает, зачем он предаёт Андрея. Вот только Миша отнекивается и считает преданным исключительно себя. Девушка замечает, что Горшку совсем плохо. Она призывает отдохнуть, но у героя много планов и мало времени. Агата делится переживаниями с Князем, сравнивает Горшка с обиженным ребёнком и призывает к миру.

Герои встречаются перед выступлением на фестивале. Горшок подходит к Князю, предлагает совместные проекты и жаждет снова дружить. В итоге Андрей тепло улыбается, крепко пожимает товарищу руку и обещает позвонить. Воодушевлённый Горшок зажигает на концерте и задорно прыгает в толпу.

Полный надежды момент Фото: Кинопоиск

Жена и дочка уезжают на выходные, а Горшок остаётся один. Внезапно ему становится плохо: герой садится на кровать, болтает с Шутом и понимает, что сейчас умрёт. Шут призывает уйти красиво — сжечь дом или расстрелять соседей, но герой полон любви и обнимает негодяя.

Затем показывают безжизненное тело Горшка и его душу, направляющуюся к озеру. На берегу он играет «Утренний рассвет» и идёт в воду, а Шут падает на песок и испаряется.

Князь и Шут понимают, что конец настал Фото: Кинопоиск

В фэнтези-мире герои ссорятся. Князь хочет сбежать вместе с принцессой, ведь дома её ждёт свадьба с влиятельным уродцем. А вот Горшок планирует вернуть девушку царю. После перебранки грустная принцесса настаивает на возвращении, а Князь уходит.

Горшок получает награду, становится королевским трубадуром и играет на свадьбе. Супруг принцессы действительно безобразен, музыканту на него даже смотреть страшно. Поэтому он протыкает жениху глаз и ввязывается в драку. Один из рыцарей тоже защищает героев — оказывается, это переодетый Князь.

Персонажи пытаются сбежать, но путь преграждают арбалетчики. Они пускают болты, которые застывают прямо перед головами героев. Дело в доброй волшебнице из начала сезона: она спасает музыкантов и требует написать о ней песню с жестокой концовкой. Горшок добирается до Вдовы, а затем все герои садятся в телегу и едут в закат.

В фэнтези герои выжили лишь чудом Фото: Кинопоиск

К сериалу «Король и Шут» много вопросов, но общие впечатления положительные — во многом благодаря трогательной концовке. А что вы думаете о спорном шоу?